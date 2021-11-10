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21-летний российский хоккеист Андрей Болтов умер в возрасте 21 года от тяжёлой травмы

Молодой русский хоккеист умер от тяжёлой травмы. Он был прикован к постели
Егор Торишный
Молодой русский хоккеист умер от тяжёлой травмы
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Парню был всего 21 год, а воспитали его в одной из лучших школ страны.

Увы, но порой жизнь очень несправедлива к молодым людям. Достаточно вспомнить недавнюю историю с игроком словацкого клуба «Братислава Кэпиталз» Борисом Садецки, который рухнул на лёд без сознания и скоропостижно скончался. Вскоре, кстати, трагически ушёл из жизни вице-президент клуба – Душан Пашек-младший.

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И вот в хоккейном мире случилось новое горе. Экс-игрок МХК «Липецк» и воспитанник магнитогорского «Металлурга» Андрей Болтов умер в возрасте 21 года. В МХК «Липецк» форвард пришёл в 2018 году и за два с небольшим сезона провёл 85 матчей, набрав в них 44 (18+26) очка.

Как сообщал Lipetsk Media 9 ноября поздно вечером, после тяжёлой травмы позвоночника хоккеист оказался прикован к постели. В сентябре клуб объявил сбор дополнительных средств на лечение своего бывшего игрока. Недавно парню стало лучше, появилась надежда на выздоровление, но… сегодня Андрея Болтова не стало.

В текущем сезоне МХК «Липецк» выступает в НМХЛ и занимает шестое место в таблице Восточной конференции. После 16 игр команда набрала 14 очков. В общей таблице клуб занимает 12-е место.

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Что ещё известно об этом игроке? Андрей родился 28 марта 2000 года в Магнитогорске. Как и многие мальчишки из этого небольшого уральского города, Болтов хотел стать хоккеистом, тем более в Магнитке одна из лучших хоккейных школ в стране. Достаточно вспомнить, сколько замечательных игроков выросло в Магнитогорске.

Болтов выступал на позиции форварда, но пробиться и заиграть в «Металлурге», где всегда огромная конкуренция, у парня не получилось.

Андрей выступал за хоккейную школу имени Сергея Макарова, а затем за молодёжные команды хоккейного клуба «Дмитров». Помнят этого нападающего и в Орске, ну а последние три сезона Андрей посвятил липецкому хоккею, где его прекрасно помнят местные болельщики.

«Наше сердце разбито. С глубоким прискорбием сообщаем, что буквально несколько часов назад ушёл из жизни Андрей Болтов.

На протяжении нескольких месяцев Андрей стойко боролся с полученной травмой позвоночника, но не победил её.

Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Андрея. Благодарим всех, кто поддерживал его и не остался в стороне. Пусть земля будет тебе пухом, Андрей. Скорбим...» — говорится в сообщении липецкого клуба.

К сожалению, травма оказалась до такой степени серьёзной, что с ней не справился даже молодой мужской организм. В сложившейся ситуации остаётся выразить глубокие соболезнования всем родным и близким молодого человека. Хочется верить, что таких ужасных случаев будет как можно меньше, но от подобного, увы, не застрахован ни один профессиональный спортсмен.

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