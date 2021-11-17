«Как он попал в эту девятку?!» Шипачёв продолжает переписывать историю КХЛ

Вадим Шипачёв проводит роскошный сезон в КХЛ. Даже в свои 34 он продолжает быть главной движущей силой «Динамо». Его феерическая игра в сентябре вошла в историю всей лиги – Вадим набрал 27 очков и установил рекорд по количеству результативных действий как конкретно за сентябрь, так и за любой отдельно взятый месяц. Благодаря своему капитану бело-голубые долгое время шли на первой строчке в Западной конференции. И хоть сейчас дела у «Динамо» складываются чуть хуже, чем в начале регулярки, Шипачёв продолжает стабильно набирать очки.

К сегодняшней встрече с ЦСКА на его счету было 40 результативных действий в 28 матчах. Вадим забросил 14 шайб и ещё 26 раз ассистировал партнёрам. Именно в первой игре с армейцами в этом сезоне прервалась 13-матчевая результативная серия Шипачёва, которая продолжалась с открытия регулярки. Тогда подопечные Сергея Фёдорова сдержали не только его, но и всю атаку динамовцев, одержав сухую победу со счётом 3:0. Поэтому сегодня в очередном московском дерби у Вадима наверняка была мотивация взять двойной реванш – победить и набрать очки.

Со второй задачей Шипачёв справился под конец второго периода. К тому моменту сегодняшние хозяева вели с минимальным преимуществом – первой шайбой в составе ЦСКА отличился Семён Панкратов, который перешёл в систему армейцев как раз из «Динамо». 23-летний форвард точнейшим броском застал врасплох Ивана Бочарова, который, казалось, не увидел его из-за расположившегося на пятачке Никиты Новикова.

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Сравнять счёт динамовцам удалось усилиями своего капитана. Бело-голубые во втором периоде имели две возможности реализовать численное преимущество, но отыгрались в формате «четыре на четыре». Станислав Галиев изящно с помощью разворота оторвался от Никиты Нестерова и направил шайбу на противоположный правый фланг, где её уже поджидал Шипачёв. Его щелчок по своей точности явно не уступит голу Панкратова – Вадим направил шайбу над плечом Ивана Федотова прямиком в верхний угол. «Как он попал в эту девятку?» — восторженно воскликнул комментатор матча Александр Неценко.

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Помимо своей красоты и важности для «Динамо» в конкретную секунду, этот гол стал рекордным для самого Шипачёва, ставшего лучшим снайпером в истории бело-голубых в КХЛ. Он забросил уже 78-ю шайбу и обошёл предыдущих авторов достижения – Дмитрия Яшкина и Даниила Тарасова. Кроме того, для него эта шайба стала 250-й в КХЛ. Вадим – четвёртый игрок, достигший подобного показателя. До него это удавалось только Сергею Мозякину (419 голов), Найджелу Доусу (293) и Данису Зарипову (289).

В третьем периоде команды долгое время играли без голов. Хоккеисты ЦСКА бросали чаще, но им никак не удавалось пробить Бочарова. Ему помогали и защитники, принявшие на себя аж восемь бросков за последние 20 минут основного времени. А вот одна из редких попыток динамовцев стала удачной – Дмитрий Рашевский за шесть минут до конца основного времени вывел бело-голубых вперёд. Его гол получился довольно необычным – после броска Оскара Линдберга шайба угодила в дальнюю штангу, затем отскочила в Рашевского и уже от него залетела в ворота.

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Однако надолго сохранить преимущество «Динамо» не удалось – уже через три с половиной минуты Константин Окулов изящным броском с разворота перевел игру в овертайм.

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В дополнительное время больше шансов вырвать победу было у ЦСКА – армейцы владели преимуществом и даже сменили вратаря на четвёртого полевого игрока. Эксперимент ни к чему не привёл – победителя пришлось выявить в серии послематчевых бросков, где удачливее оказались гости.

3:2 – «Динамо» взяло реванш за поражение в начале октября, позволив Вадиму Шипачёву, который продолжает переписывать историю КХЛ, со спокойной совестью отпраздновать очередной рекорд.