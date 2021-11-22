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Овечкин показал лучший старт сезона в НХЛ, что говорят в Америке об этом

«Он Бенджамин Баттон». Овечкин феноменально стартовал в 36 лет, побив личный рекорд в НХЛ
Дмитрий Сторожев
Овечкин показал лучший старт сезона в НХЛ
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Великая Восьмёрка начала сезон результативнее, чем когда-либо, и не собирается останавливаться.

Да, это не шутка. В 36 лет Александр Овечкин выдаёт лучший старт сезона в НХЛ в карьере. «Я настолько стара, что помню, как люди серьёзно думали, что в какой-то момент Алекс Овечкин начнёт регрессировать», — пишет пользовательница «Твиттера». Хотя последний такой момент был не так давно – прошлая регулярка выдалась для Александра самой неудачной, а травма, полученная в концовке гладкого чемпионата, поставила под сомнение несокрушимость «русской машины, которая никогда не ломается». Опасения вызывало и повреждение капитана «Вашингтона» в предсезонном матче с «Филадельфией», однако, как мы видим, Овечкин в полном порядке (но на всякий случай трижды сплюнем и постучим по дереву).

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После сегодняшнего матча с «Сиэтлом» на счету Александра 30 очков – 15 голов и столько же результативных передач. Ещё никогда в жизни он не проводил первые 19 матчей в сезоне так продуктивно, при этом по сравнению с последними годами прогресс действительно большой.

Показатели Александра Овечкина за первые 19 матчей

Показатели Александра Овечкина за первые 19 матчей
СезонГолыПередачиОчки
2005/200615621
2006/2007121022
2007/200813821
2008/200991625
2009/2010171027
2010/2011101525
2011/20127815
2012/20138715
2013/201417724
2014/20159918
2015/201610919
2016/201712416
2017/201813619
2018/201913821
2019/2020131023
2020/202171017
2021/2022151530

При этом ни по голам, ни по передачам Овечкин не повторил собственных рекордов. Зато в 36 лет побил личный рекорд по набранным очкам на старте НХЛ.

Прекрасная форма капитана «Вашингтона» раз за разом заставляет всю хоккейную общественность восхищаться его результатами.

«Первый (но точно не последний) раз, когда Овечкин забивает в Сиэттле», — отметили в «твиттере» «Вашингтона», выразив уверенность, что «Кракен» ещё не раз пострадают от руки Александра.

«Овечкин забил «Сиэтлу». Это обряд посвящения для любого клуба НХЛ», — пошутил автор EPRinkside Дмитрий Филипович.

«Экстренное (хотя и очевидное) сообщение. Овечкин снова забил», — написали в «твиттере» The Hockey News. Их, похоже, голы россиянина уже особо и не удивляют.

«После 19 матчей Овечкин идёт на скорости в 64 гола в этом сезоне. Это становится каким-то безумием», — пишет репортёр NBC Тайлер Байрум.

«Александр Овечкин забросил свою 15-ю шайбу в 19-м матче этого сезона. У него уже 30 очков. То, как он сохранился, противоречит всему, что мы знаем… обо всём», — прокомментировал журналист NBC Грант Полсен.

«Комментаторы только что сказали, что это лучший старт в карьере будущего члена Зала славы Овечкина. Это его 17-й сезон. Ему 36. 15 голов в 19 матчах. Он Бенджамин Баттон, и вы меня не переубедите», — написала ведущая NHL Network Джейми Херш

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