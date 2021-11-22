«Он Бенджамин Баттон». Овечкин феноменально стартовал в 36 лет, побив личный рекорд в НХЛ

Да, это не шутка. В 36 лет Александр Овечкин выдаёт лучший старт сезона в НХЛ в карьере. «Я настолько стара, что помню, как люди серьёзно думали, что в какой-то момент Алекс Овечкин начнёт регрессировать», — пишет пользовательница «Твиттера». Хотя последний такой момент был не так давно – прошлая регулярка выдалась для Александра самой неудачной, а травма, полученная в концовке гладкого чемпионата, поставила под сомнение несокрушимость «русской машины, которая никогда не ломается». Опасения вызывало и повреждение капитана «Вашингтона» в предсезонном матче с «Филадельфией», однако, как мы видим, Овечкин в полном порядке (но на всякий случай трижды сплюнем и постучим по дереву).

После сегодняшнего матча с «Сиэтлом» на счету Александра 30 очков – 15 голов и столько же результативных передач. Ещё никогда в жизни он не проводил первые 19 матчей в сезоне так продуктивно, при этом по сравнению с последними годами прогресс действительно большой.

Показатели Александра Овечкина за первые 19 матчей

Показатели Александра Овечкина за первые 19 матчей Сезон Голы Передачи Очки 2005/2006 15 6 21 2006/2007 12 10 22 2007/2008 13 8 21 2008/2009 9 16 25 2009/2010 17 10 27 2010/2011 10 15 25 2011/2012 7 8 15 2012/2013 8 7 15 2013/2014 17 7 24 2014/2015 9 9 18 2015/2016 10 9 19 2016/2017 12 4 16 2017/2018 13 6 19 2018/2019 13 8 21 2019/2020 13 10 23 2020/2021 7 10 17 2021/2022 15 15 30

При этом ни по голам, ни по передачам Овечкин не повторил собственных рекордов. Зато в 36 лет побил личный рекорд по набранным очкам на старте НХЛ.

Прекрасная форма капитана «Вашингтона» раз за разом заставляет всю хоккейную общественность восхищаться его результатами.



«Первый (но точно не последний) раз, когда Овечкин забивает в Сиэттле», — отметили в «твиттере» «Вашингтона», выразив уверенность, что «Кракен» ещё не раз пострадают от руки Александра.



«Овечкин забил «Сиэтлу». Это обряд посвящения для любого клуба НХЛ», — пошутил автор EPRinkside Дмитрий Филипович.



«Экстренное (хотя и очевидное) сообщение. Овечкин снова забил», — написали в «твиттере» The Hockey News. Их, похоже, голы россиянина уже особо и не удивляют.



«После 19 матчей Овечкин идёт на скорости в 64 гола в этом сезоне. Это становится каким-то безумием», — пишет репортёр NBC Тайлер Байрум.



«Александр Овечкин забросил свою 15-ю шайбу в 19-м матче этого сезона. У него уже 30 очков. То, как он сохранился, противоречит всему, что мы знаем… обо всём», — прокомментировал журналист NBC Грант Полсен.



«Комментаторы только что сказали, что это лучший старт в карьере будущего члена Зала славы Овечкина. Это его 17-й сезон. Ему 36. 15 голов в 19 матчах. Он Бенджамин Баттон, и вы меня не переубедите», — написала ведущая NHL Network Джейми Херш