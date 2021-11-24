НХЛ может не приехать на Олимпиаду. Каким тогда будет состав сборной России в Пекине?

Сборная России по хоккею готова к Олимпиаде. По крайней мере, именно так считает Владислав Третьяк, сказавший в сентябре про намерения ФХР готовить сразу две команды к предстоящим играм в Пекине. План Б держится в умах наших хоккейных чиновников ещё с начала осени, и вот сейчас, как кажется, становятся понятны опасения элиты нашего хоккея. По ту сторону Атлантики вновь стали доноситься слухи о возможном бойкоте соревнований из-за непростой ситуации с ковидом.

Радоваться ли российскому болельщику этим событиям? Вряд ли. А тренерам? Не всё так однозначно. Ясно одно — готовиться стоит. Впору прикидывать состав без наших главных звёзд, к тому же в КХЛ, как видится, есть из кого выбирать. В нашем варианте, на удивление, будет немного игроков из СКА, но, с другой стороны, и власть в российском хоккее постепенно уплывает от боссов, базирующихся в Северной столице страны.

Вратари

Тимур Билялов («Ак Барс»)

Иван Федотов («ЦСКА»)

Иван Бочаров («Динамо М»)

Пожалуй, наша самая проблемная позиция. Все топовые голкиперы уехали в НХЛ, а в обратном направлении никто, кроме Загидулина, не последовал. Да и тот отправился в финский чемпионат, проиграв в «Магнитке» конкуренцию Олкинуоре и Кошечкину. У каждого из названной троицы есть свои недостатки. Федотов — большой, но не техничный, в основном играет за счёт своих габаритов. Билялова природа ими обделила, к тому же не стоит забывать про подверженность травмам голкипера «Ак Барса», мешающую ему развиваться в должной мере. Но, несмотря на это, если Тимур будет в строю, то его шансы на роль первого номера будут более предпочтительными, чем у оппонентов. Бочаров, к сожалению, стагнирует из сезона в сезон, но при нынешнем раскладе дел он может рассчитывать на позицию третьего номера. К слову, в «золотом» Пхенчхане за право быть бэкапом боролись Шестёркин и Сорокин. Оба сейчас «роняют» НХЛ. За последние четыре года русскоязычная вратарская линия в КХЛ просела. И это факт.

Тимур Билялов принимает поздравления от партнёров Фото: ak-bars.ru

Защитники

Вячеслав Войнов («Динамо» Москва) — Никита Нестеров (ЦСКА)

Небольшой островок Челябинска в ростере национальной сборной. Ведущие защитники лиги обязаны быть в этом составе. Всё закономерно. Оба могут сыграть в большинстве. Войнов так вообще, на мой взгляд, ещё не закрыл для себя страницу под названием НХЛ. Нестеров не очень хорошо начал сезон, как и все армейцы, но через игры набрал форму и теперь выглядит бесподобно. Если понаблюдать за обоими воспитанниками «Трактора», то складывается впечатление, что они играют в КХЛ уже лет 15. Настолько солидно эти парни действуют на площадке.

Плюсы пары: хладнокровность и опыт.

Минусы пары: могут заигрываться в атаке.

Алексей Марченко – Рушан Рафиков (оба – «Локомотив»)

Зачастую сборные комплектуются из наигранных когда-либо связок. В Ярославле эти парни уже не первый год играют вместе и остаются незамеченными тренерами сборной, что, на мой взгляд, неправильно. Визитной карточкой ярославцев уже давно является оборона. И Марченко, и Рафиков практически не покидают лёд, имея средний айс-тайм 20 минут. Алексей заметно прибавил в атакующих действиях и силовой борьбе, что сделало его в глазах нападающих ещё более грозной фигурой. Рушан – обычный работяга, который через упорный труд стал выбиваться в топы защитников лиги. В «Калгари», который его задрафтовал в 2013 году ехать, конечно, не стоит, а вот на Олимпиаду в формате «без НХЛ» — почему нет?

Плюсы пары: сыгранность.

Минусы пары: отсутствие опыта на подобных турнирах у Рафикова.

hclokomotiv.ru Фото: Алексей Марченко и Рушан Рафиков

Егор Яковлев («Металлург») – Андрей Педан («Динамо» Москва)

Яковлев – один из самых недооценённых персонажей лиги. Он заблокировал уже 66 бросков в этом сезоне, пытается быть достаточно медийным, его любят болельщики команды, капитаном которой он является. Егор успел поиграть за «Нью-Джерси», да ещё и в разных амплуа. Достойный человек с достойной карьерой точно не помешал бы этой сборной. Маленькие площадки (а именно на таких будут проводиться игры) подходят ему даже больше. Места на льду меньше, следовательно, и кататься нужно не так много. А с катанием у Егора есть определённые проблемы.

Андрей Педан — вообще король маленьких площадок. Куда легче ловить соперника на силовой, когда расстояние от борта до борта меньше, чем на площадках европейского размера. Этот хоккеист без сомнений будет наводить ужас на атаку соперника, поэтому он точно не помешает. Андрею нужно поработать над дисциплиной, ведь он зарабатывает много ненужных удалений. Хотя если бы ему удалось улучшить и этот аспект игры, то Педан, скорее всего, не вернулся бы в Россию, а остался в лучшей лиге мира.

Плюсы пары: игровой интеллект Яковлева и жёсткость Педана.

Минусы пары: Катание.

Дамир Шарипязнов («Авангард») – Михаил Науменков («Салават Юлаев»)

Дамир – парень, который должен брать и выкупать свой контракт у «Авангарда» следующим летом и лететь в «Лос-Анджелес». Отчётливо представляю его в третьей паре «Кингз», где играют хоккеисты, чьи перспективы находятся где-то на уровне марианской впадины. На уровне КХЛ он уже звезда. Более самоотверженного игрока трудно найти.

Науменков своим сезоном за «Салават» заслужил приглашение на Евротур, а учитывая, что уровень турнира без энхаэловцев будет вполне с ним сопоставим… Почему нет? Тут, конечно, ещё нужно выразить слова благодарности Томи Лямся, сделавшему из защиты уфимцев настоящий кулак, чего мы давненько не видели в их оборонительной линии.

Плюсы пары: обоим присущ навык играть во всех ситуациях.

Минусы пары: отсутствие международного опыта.

Нападающие

Никита Гусев (СКА) – Вадим Шипачёв («Динамо» Москва) – Сергей Толчинский («Авангард»)

Возможно, это три лучших хоккеиста КХЛ. Шипачёв, скорее всего, отправится на игры и в случае поездки НХЛ, ведь всё-таки не очень верится в снятие дисквалификации с Кузнецова. Толчинский – MVP плей-офф, и он до сих пор остаётся лучшим нападающим омичей. Гусев – это Гусев. Бренд лиги, герой прошлой Олимпиады. Ни у кого вопросов по его кандидатуре возникнуть не должно, даже невзирая на то, что сейчас он находится не в лучшем состоянии.

Плюсы тройки: бешеный хоккейный интеллект, инстинкт «убийц».

Минусы тройки: не очень хорошие оборонительные действия в своей зоне.

Никита Гусев и Вадим Шипачев на фотосессии перед стартом ОИ-2018 Фото: РИА Новости

Андрей Кузьменко (СКА) — Денис Зернов («Металлург») — Антон Бурдасов (СКА)

Клубные связки – это всегда хорошо. Кузьменко с Бурдасовым отлично действуют в СКА – что в равных, что в неравных составах. Это очень важно в условиях сборной, когда времени на притирку минимум. Кузьменко – прорыв сезона, он прибавил как в ментальной составляющей, так и в техническом оснащении. Вполне возможен его отъезд летом за океан.

Весь вопрос упирается в центра. Кто будет этим связующим звеном? Предлагаю Зернова. Денис — отличный плеймейкер, понимающий, когда и в какую точку подносить снаряды Бурдасову, чтобы тот расчехлял свою пушку. Переход в «Магнитку» Воробьёва явно пошёл ему на пользу, всё-таки в более созидательной системе Ильи Петровича ему играется комфортнее. Вдобавок к тому челябинец неплохо прокачался в плане оборонительных скиллов, иногда выходя в большинстве «Металлурга».

Плюсы тройки: «возвращающийся» Зернов. Петербуржская связка, уже дававшая результат на дистанции.

Минусы тройки: не самые выдающиеся габариты.



Михаил Григоренко («ЦСКА») – Александр Кадейкин («Салават Юлаев») – Дамир Жафяров («Торпедо»)

Кадейкин – идеальный центр для такого формата сборной. Уверен, он будет рассматриваться и на роль четвёртого центра в случае поездки НХЛ в Пекин. Александр отрабатывает по обе стороны площадки и является незаменимым игроком в меньшинстве. Золото, а не центр. Появление Григоренко в этом списке – скорее, аванс, всё-таки нынешний сезон для него является для него не самым выдающимся. Но вера в его бросок не угасает никогда.

По кандидатуре Дамира Жафярова есть много сомнений. Многие небезосновательно считают его хоккеистом, который может показывать максимум только у одного тренера – Немировски. Частично разделяю эту точку зрения, но хоккеист «Торпедо» свой работой за последние годы заслужил право на такой вызов. Может, именно он и станет спасательной палочкой-выручалочкой для «Красной машины» в феврале?

Плюсы тройки: потенциально очень сбалансированное сочетание, которое может поддерживать темп первых двух троек.

Минусы тройки: ни разу не играли вместе.



Дмитрий Воронков («Ак Барс») – Артём Анисимов («Локомотив») – Сергей Плотников («ЦСКА»)

Воронков – наш ответ финскому Лео Комарову. Дмитрий – отличный провокатор, которого постепенно начинают ненавидеть всё больше и больше игроков в лиге. Он также незаменим в меньшинстве. Такие боевые, духовитые игроки на коротких турнирах всегда важны. Все мы видели, что творил этот парень в прошлом плей-офф. Если его вывести на тот же пик формы, то сборная России получит очень ценную единицу в боттом-6.

Дмитрий Воронков Фото: ak-bars.ru

Кто бы что ни говорил, а Артём Анисимов — всё ещё ценный лот для КХЛ. Умный игрок, способный выдерживать скорости европейских лиг. Отличный четвёртый центр для нынешнего созыва. Сергей Плотников – ещё один герой, незаслуженно обделённый вниманием. Пример хоккеиста, который не только отлично сдерживает соперника, но и не забывает об атаке. Плотников может стать одним из лидеров в раздевалке, ведь в такой сборной он будет одним из самых опытных и статусных хоккеистов. Настоящий боец, к чьей самоотдаче никогда не было вопросов.

Плюсы тройки: отличная чекинг-лайн для такого уровня турнира.

Минусы тройки: порой излишняя импульсивность Воронкова и Плотникова.

Запасные

Максим Шалунов («Локомотив»)

Дмитрий Рашевский («Динамо М»)

Шалунов находится в заявке как человек, способный заменить одного из центров в случае травмы. Чтобы попасть в основную обойму, нужно, безусловно, прибавлять. Рашевский – открытие сезона. Парень отлично справляется со своими функциями в «Динамо». Дмитрий попал в список, потому что может быть эффективен по обе стороны площадки.

Не знаю, поедет ли НХЛ на Олимпиаду или нет. В случае их отказа мы снова будем главными фаворитами. Однако многих ли россиян устроит очередная медаль в условиях отсутствия всех сильнейших? Вопрос риторический.