«Что ему там потребовалось?» В КХЛ голкипер убежал из ворот и допустил чудовищную ошибку

Есть такая категория хоккейных вратарей, которые являются мастерами своего дела, умеют тащить и выигрывать матчи, но иногда исполняют такие вещи, что в голове не укладывается. Голкипер «Йокерита» Андерс Линдбек, вне всяких сомнений, принадлежит к этой группе стражей ворот. Надёжный, в общем-то, швед, отыгравший почти полторы сотни матчей в НХЛ, за два неполных сезона в «Йокерите» (хотя мы помним его и по игре за «Торпедо») приучил к своим стабильным чудачествам.

Забавно, что чаще всего наваждения на Линдбека находят в матчах с ярославским «Локомотивом». В прошлом сезоне Андерс сначала пропустил от железнодорожников вот такую нелепую шайбу после внезапного исполнения нижнего брейка.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

А затем, уже в Хельсинки, Линдбек заснул и запустил бросок Максима Осипова из средней зоны.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

В этом сезоне матчи «Йокерита» с Линдбеком в воротах против «Локомотива» складывались удачно для «шутов». В сентябре финны обыграли ярославцев, ещё ведомых Андреем Скабелкой, дважды за неделю — 2:0 и 4:1. Но вот настало время третьей игры команд в сезоне, и Линдбек снова эпично подарил гол «Локомотиву», причём в максимально неподходящий момент.

Игра эта получилась равной, упорной, боевой и нерезультативной. «Йокерит» открыл счёт в начале второго периода усилиями Турунена, «Локомотив» отыгрался через три с небольшим минуты с помощь Анисимова — вот и все голевые подвиги на 60 минут основного времени. Вратари играли здорово: ярославец Паскуале в итоге записал в актив 28 сейвов, Линдбек же и вовсе 33 раза спас свою команду. Но на 95-й секунде овертайма швед сделал это.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте лиги.

«Что ему там потребовалось? Непонятно никому», — совершенно справедливо заметил комментатор матча Роман Скворцов. Авантюрный выход Линдбека из ворот только помешал защитнику «Йокерита» нейтрализовать Павла Красковскому, а шайба после суматохи удачно отскочила к Александру Елесину, который с удовольствием забил победный гол. Наверное, самый лёгкий в своей карьере.



Предыдущие ляпы Линдбека в матчах с «Локомотивом» не становились для «Йокерита» роковыми, сейчас же шведский голкипер доигрался. Наставник «шутов» Лаури Марьямяки на послематчевой пресс-конференции, разумеется, ни слова не сказал в адрес своего голкипера, хотя и намекнул, что перед голами ярославцев в этой встрече творилось что-то не поддающееся логике. И если перед шайбой Анисимова, по мнению Марьямяки, арбитры пропустили нарушение правил, то, говоря о втором голе, он явно имел в виду чудовищную ошибку Линдбека.