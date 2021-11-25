Почему в «Барысе» могут отказаться от самого дорогого игрока? Главные инсайды КХЛ

В КХЛ продолжается регулярный чемпионат, а вместе с ним не прекращаются переходы и трансферная активность клубов. Рассказываем о главных слухах и новостях с трансферного рынка. Главная из них за последние дни – возможный уход Даррена Дица из «Барыса».

Действительно ли Диц может покинуть «Барыс» из-за плохой игры?

Да, такая вероятность есть, но дело не только в плохой игре. Безусловно, хоккеист, зарабатывающий порядка 100 млн руб. в переводе на российские деньги и получающий даже больше динамовца Вадима Шипачёва, должен играть гораздо лучше. В 29 матчах атакующий защитник с казахстанским паспортом набрал 20 (9+11) очков. Результат не самый плохой, но показатель полезности у Дица просто катастрофический — «-19». Этим недоволен тренерский штаб, но, помимо этого, по нашей информации, у Дица началось серьёзное недопонимание с коллективом в раздевалке. Дабы избежать конфликтных ситуаций, Даррена вывели из состава в последних матчах, да и игровой полезности от него, как сказано ранее, в любом случае стало меньше.

Готов ли «Ак Барс» взять Дица себе?

В Казани, куда ранее сватали защитника московского «Динамо» Вячеслава Войнова, действительно рассматривают вариант с приглашением Дица. Тем более что этот игрок не является легионером в КХЛ (хотя у «барсов» в любом случае есть свободные легионерские места). Вопрос в другом: «Ак Барс» не хочет брать на себя такой огромный контракт Даррена. Поэтому в случае, если стороны договорятся и пересмотрят условия договора хоккеиста, болельщики смогут увидеть Дица в форме казанского клуба. Даррену явно нужны перезагрузка в карьере и эмоциональная встряска.

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«Спартак» не планирует расторгать контракт с Данском

Ещё один хоккеист, регулярно попадающий под критику, – вратарь «Спартака» Оскар Данск. Швед проводит первый сезон в КХЛ, под него даже пригласили шведского тренера вратарей, но Оскар никак не освоится в новой для себя лиге и не начнёт показывать достойной игры. Красно-белые ведут отчаянную борьбу за плей-офф, а вокруг Данска начали появляться слухи о возможном расторжении контракта со шведом. По нашей информации, в «Спартаке» не планируют расставаться со скандинавом. Он и команда продолжают в штатном режиме готовиться к следующим играм.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Чудинов долечивает травму и планирует начать искать клуб

Защитник Максим Чудинов, чьим последним на сегодняшний день клубом был «Авангард», заканчивает процесс реабилитации. Травма Максима, мешавшая ему нормально играть, осталась позади. В скором времени игрок планирует приступить к активному поиску новой команды. Думается, что такой опытный российский защитник с отличным броском быстро найдёт себе новое место работы. На трансферном рынке нынче практически некого выбрать, поэтому разбрасываться хоккеистами уровня Чудинова не будут.

Минское «Динамо» ищет центрального нападающего

Руководство минского «Динамо» ещё в сентябре планировало пригласить в клуб центрального нападающего из лагеря НХЛ. Вообще же в Минске редко ошибаются с приглашением иностранцев.

И вот теперь менеджмент «зубров» снова вышел на рынок в поисках центрфорварда, но рассматриваются в основном такие направления, как Россия и Европа. Вполне возможно, что в компанию к россиянам Мосалёву, Воронину, Варфоломееву и Горбунову добавится ещё один соотечественник. Разумеется, это будет недорогой хоккеист, так как больше всего в Минске зарабатывают легионеры, а бюджет «Динамо» сильно ограничен.