Самый высокооплачиваемый игрок КХЛ Диц может перейти в «Ак Барс»

Защитник Даррен Диц может покинуть «Барыс», сообщает «БИЗНЕС Online».



Отмечается, что в руководстве казахстанского клуба недовольны игрой 28-летнего защитника. У Дица худший показатель полезности в КХЛ — «-19». Ранее он был лишён капитанской нашивки. Как сообщил главный тренер Юрий Михайлис, такое решение приняло руководство «Барыса».



Напомним, Диц пропустил последний матч команды с «Северсталью». Кроме того, он не заявлен на встречу с минским «Динамо», которая состоится сегодня, 23 ноября.

Одним из главных претендентов на игрока называется «Ак Барс», который ищет усиления для защитной линии.



Напомним, Диц с зарплатой в 100 млн рублей — самый высокооплачиваемый игрок КХЛ. В нынешнем сезоне он провёл 29 матчей и набрал 20 (9+11) очков.