Самый высокооплачиваемый игрок КХЛ Диц может перейти в «Ак Барс»
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Защитник Даррен Диц может покинуть «Барыс», сообщает «БИЗНЕС Online».
Отмечается, что в руководстве казахстанского клуба недовольны игрой 28-летнего защитника. У Дица худший показатель полезности в КХЛ — «-19». Ранее он был лишён капитанской нашивки. Как сообщил главный тренер Юрий Михайлис, такое решение приняло руководство «Барыса».
Напомним, Диц пропустил последний матч команды с «Северсталью». Кроме того, он не заявлен на встречу с минским «Динамо», которая состоится сегодня, 23 ноября.
Одним из главных претендентов на игрока называется «Ак Барс», который ищет усиления для защитной линии.
Напомним, Диц с зарплатой в 100 млн рублей — самый высокооплачиваемый игрок КХЛ. В нынешнем сезоне он провёл 29 матчей и набрал 20 (9+11) очков.
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