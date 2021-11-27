Во второй раз за неделю Кирилл набрал 4 очка за один матч.

Капризова больше не критикуют. Он переписал очередной рекорд в НХЛ, растоптав «Виннипег»

У Кирилла Капризова выдалось тяжёлое начало сезона, россиянина много критиковали за низкую результативность и недостаточную энергию, и в этой критике было много справедливых зёрен.

Но во второй половине ноября лидер «Миннесоты» пришёл в себя. В игре с «Далласом» (7:2) Капризов впервые в карьере НХЛ набрал 4 (1+3) очка за матч, затем заработал 1+1 в поединке с «Флоридой», потом продолжил результативную серию в матче с «Тампой». На «Нью-Джерси» Кирилл «отдохнул», зато «Виннипег» россиянин буквально растоптал.

Игра с «Джетс» стала получаться у «дикарей» с первых же секунд. Не успела закончиться первая минута, а «Миннесота» уже вела в счёте — быстрый гол забил Алекс Голигоски. На 8-й минуте Коннора Хеллебайка огорчил Цуккарелло, а ассистентами норвежца выступили два россиянина: Капризов ещё в средней зоне отдал шайбу на ход Куликову, тот прокатился за воротами, успев бросить и сразу же забрать подбор, отпасовал на Цуккарелло, который с кистей зарядил в штангу. Шайба отскочила в Хеллебайка, и уже рикошетом от голкипера заползла в ворота.

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А в начале второго периода матч для одного из лучших голкиперов НХЛ, боровшегося в прошлом сезоне с Василевским за «Везину», закончился. Сразу после того как Хеллебайк пропустил ещё два гола с интервалом в 45 секунд. Сначала Хартман добил шайбу в ворота после броска Капризова.

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А затем Капризов подарил дубль Цуккарелло, выложив тому пас на пустые ворота.

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Хеллебайка в воротах «Виннипега»» сменил Эрик Комри, но как это могло помочь «Джетс»? «Миннесота» уже к началу второго периода вела 4:0, а Кирилл Капризов уже имел в своём активе ассистентский хет-трик.

«Уайлд» останавливаться на стали. В середине матча пятый гол забил Меррилл, на 52-й минуте отличился Дамба. При счёте 0:6 «Виннипег», нанёсший в итоге за матч 31 бросок, смог пробить-таки Кэма Тальбо и организовать гол престижа. Но последнее слово в матче всё-таки осталось за «Миннесотой».

Кирилл Капризов к трём передачам добавил гол: россиянин отличным броском отблагодарил Хартмана за мощный прессинг и Фиалу за своевременный удобный пас.

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7:1 — разгромная победа «Миннесоты». Капризов во второй раз за неделю провёл матч с 4 очками, стал первой звездой встречи и переписал очередной рекорд франшизы «Уайлд». В 20 первых играх сезона россиянин набрал 22 (6+16) очка, превзойдя достижение Мариана Габорика, набиравшего 21 балл на старте двух сезонов в начале века.

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Теперь-то Капризова не критикуют и не считают его зарплату. Но Кириллу важно не останавливаться и поддерживать свой статус лидера и главной звезды «Миннесоты» на как можно более долгом отрезке.