Капризов установил рекорд «Миннесоты» по количеству очков в первых 20 играх сезона

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-Центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Виннипег Джетс». Встреча завершилась разгромной победой «дикарей» со счётом 7:1.
Как сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», 24-летний форвард «дикарей» Кирилл Капризов, отметившийся ассистентским хет-триком и заброшенной шайбой в этой игре, установил рекорд «Миннесоты» по количеству набранных очков в первых 20 играх сезона. Россиянин смог отметиться 22 (6+16) результативными действиями, превзойдя достижение Мариана Габорика, который набрал 21 очко в сезонах-2001/2002 и 2002/2003.
Напомним, в составе хозяев дублем отметился Матс Цуккарелло, ещё по шайбе на счету Алекса Голигоски, Райана Хартмана, Джона Меррилла, Мэтта Дамбы и Кирилла Капризова. Автором единственной заброшенной шайбы у гостей стал Пьер-Люк Дюбуа.
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