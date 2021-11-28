В голове перемкнуло? Возможно, самый удивительный автогол в истории НХЛ забил финн Лайне

Весной 2016-го Патрик Лайне, возможно, был лучшим игроком мира вне НХЛ. В январе на домашнем МЧМ он в неудержимой тройке с Пульюярви и Ахо выиграл трофей. Примерно через полгода он понуро сидел на московском льду — второй финал за полгода выиграть не получилось, а позолоченный приз MVP чемпионата мира печаль скрашивал мало.

Ещё через пару месяцев его задрафтовал «Виннипег». В канадской провинции, куда звёзды с рынка свободных агентов ехать желанием не горят, ликовали. «Виннипег», как и в начале 90-х, получал суперснайпера из Финляндии — конечно, Лайне сравнивали с Теэму Селянне, хотя и параллели с Овечкиным проводили часто.

Уже в своём четвёртом матче в НХЛ с «Торонто» финн выстрелил хет-триком. После 20 игр сезона у него было 12 шайб и 18 очков, а «Виннипег» начинал выглядеть одной из самых перспективных команд будущего.



В середине его первого сезона случился один из страннейших эпизодов в короткой на тот момент карьере финна. «Виннипег» гостил в «Эдмонтоне», в середине третьего периода счёт был равным, казалось, что всё спокойно катится к овертайму. Однако финн был против — что-то на один момент перемкнуло в голове, и он завершил момент так, как будто сам играл за «Ойлерз».

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На ЧМ-2004 игрок сборной Японии забил в свои ворота случайно, на секунду даже стал праздновать, но потом опомнился. Лайне сразу понял, что он сделал, после чего начал бросаться атрибутикой. Капитан «Джетс» Блейк Уилер долго держал невезучего новичка в объятиях.



В такой ситуации, конечно, партнёры не могли подвергнуть его публичной критике. Через несколько дней в интервью Лайне сказал, что одноклубники попросили его забыть этот гол и двигаться дальше.



«Колдер Трофи» Лайне тогда не получил, да и вообще этот момент частично стал тизером его странной карьеры. Убойные броски у него соседствовали с ленью в остальных аспектах игры и игроманией, которая мешала готовиться к играм. Всё закончилось обменом в «Коламбус», где прямо сейчас финн чаще пасует, чем забивает.