Говорят, «Салавату» нужно уволить тренера. Но пока главная беда Уфы — спад Хартикайнена

Хоккейная Уфа всегда живёт весело. Там спокойно могут убрать главного тренера после трёх выигранных серий в плей-офф за два года, а слухи об уходе человека, который пришёл ему на замену, появляются после четырёх поражений подряд. Поражение в матче с «Адмиралом» якобы будет роковым для Лямси.

При этом серьёзно анализировать игру «Салавата» сейчас невозможно по простой причине — команда сначала была поражена ОРВИ. Характер заболевания так и остался непонятным, но зато свалил он команду массово. Сложно было ожидать от растренированного и переболевшего «Салавата» сверхрезультатов после рестарта чемпионата.

Да и вообще когда у Уфы была стабильная регулярка без явных провалов и скандалов по ходу сезона? После ставшего классикой «Уфа устала от звёзд», сказанного Олегом Гроссом постчемпионской осенью — 2011, таких сезонов и не было — то тренер враждует с генменеджером, то «когда уволят Цулыгина» становится главным трендом лиги.

И до перерыва Уфа спокойно шла на месте, гарантировавшем домашнюю площадку в плей-офф. Главная хорошая новость — у «Салавата» в этом сезоне появилось полноценное второе звено, которое на старте сезона постоянно забивало (Шмелёв — Кадейкин — Кулёмин). Плохая новость — куда-то сразу же испарилось первое. Хотя Маркус Гранлунд — лучший бомбардир «Салавата», что-то загадочное случилось с Теэму Хартикайненом, который не центрил финскую тройку, но был самым заметным игроком лиги.

Фото: photo.khl.ru

Финн, который является живым олицетворением мема «бахнув пельменiв», забил первым же броском в сезоне в игре с «Автомобилистом». Потом Теэму сразу же забил «Магнитке», и после этого у второго снайпера прошлого сезона всё сравнительно грустно. Если брать только игру «пять на пять», после сентября Хартикайнен не забросил ни одной шайбы командам из зоны плей-офф (были две «Амуру» и «Сочи»).

В последней игре с «Амуром» Томи Лямся и вовсе сделал что-то небывалое, переведя Хартикайнена сразу в третье звено. Наверное, так низко в составе Харти не оказывался даже в первые сезоны КХЛ, когда приезжал в Россию сравнительно неизвестным парнем из системы «Эдмонтона». Новая конфигурация помогла Хартикайнену забить — но это была единственная шайба «Салавата» в проигранном матче.

«Многими ночами ты пытаешься уснуть и понять, что не получается в игре. Мы должны лучше действовать, быть в лучшей форме. Возможно, есть ментальный момент. Думаю, нужно сконцентрироваться на работе» — несколько дней назад говорил поражённый Хартикайнен.

Давайте, как всегда, посмотрим на статистику (данные по голевым моментам предоставлены InStat).

Последние сезоны Теэму Хартикайнена 2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 Голевые моменты 3,3 3,2 3,3 2,4 Процент очков «5 на 5» 52,6% 70,3% 61,1% 55,6% Броски за матч 2,9 3,6 2,9 2,6 Реализация бросков 10,9% 14,7% 12,9% 11,1%

Банальный взгляд на стандартные цифры от КХЛ говорит о том, что аномальным сезоном был, скорее, прошлый, а не нынешний. При этом главная цифра — количество бросков. Финн руководствовался старинным принципом «кладите больше заварки» и был гораздо более нацелен на ворота, чем в любом из своих сезонов КХЛ. Да и процент реализации почти в 15% выделяется на фоне последних сезонов.

При этом Хартикайнен весьма стабилен в создании моментов: в последние три сезона он крутится у одной и той же отметки. В матче, который был проигран СКА 0:5, у финна 11 (это не опечатка) моментов. При этом нельзя сказать, что это были какие-то нестандартные моменты — финн всё также ждал шайбы в самой гуще событий. Изменилась только реализация.

Что могло случиться за полгода? Кажется, ауру неостановимости с финнов сбила игра «Ак Барса» весной. Конечно, тогда крупно косякнул сам Лямся, который выпускал своих лидеров через смену и довёл даже финского бычка до таких кондиций, когда у Хартикайнена шёл пар из ушей. Но оборонительные игроки «Ак Барса» не упускали ни одной возможности, чтобы пихнуть Теэму, чтобы пойти с ним в силовую, всегда старались накрывать его вдвоём (то, что в НБА называется «дабл-тим»).

В этом сезоне из всех тренеров, сыгравших против «СЮ», о примерном плане игры против финна упомянул только Андрей Мартемьянов: «Все знают их, просто показали несколько моментов, с Хартикайненом играли жёстче. Он на каждом квадратном сантиметре способен нарисовать момент». Именно эта способность финна заставляет защищающихся сдваиваться и максимально ужимать пространство для Хартикайнена уже в регулярке.

Наконец, сам финн уже выглядит не таким волшебным, как раньше. Снова и снова мы возвращаемся к тому, что уже было говорено не раз — игроки со стилем игры Хартикайнена могут сдать чуть ли не за одно межсезонье и уже не выйти на прежний уровень игры после этого. Причины можно найти самые разнообразные и не только связанные чисто с хоккеем. Например, у финна родилась дочка — а ещё это его последний год по контракту с «Салаватом».

Фото: photo.khl.ru

При этом пока всё, что слышно из расположения Уфы, — это обещания. 16 сентября Лямся говорил: «Финны сегодня не набрали очков? Это вопрос времени. Не забывайте, что Маннинен и Гранлунд были травмированы, им нужно время, чтобы набрать идеальную форму». Через месяц сам Хартикайнен говорил: «Не думаю, что есть проблемы, просто нам не везёт. Шайба не идёт в ворота. Не так хорошо начал сезон, это немного беспокоит. Думаю, что к середине сезона и плей-офф это исправится».

Можно ли сделать какие-то выводы из этих трёх месяцев? Обычно почти все тренеры мира при неудачах говорят, что игру надо упростить. Этот совет применим и к Хартикайнену — если не получается быть таким же мощным противотанковым ежом, как раньше, надо просто увеличивать бросковую нагрузку.