Провал «Салавата» в плей-офф — плата за солидную регулярку? Что случилось с Уфой в дерби

Вчера в плей-офф КХЛ закончилось очередное «зелёное дерби». Закончилось убедительной победой «Ак Барса» и оглушительным провалом «Салавата Юлаева». Со времён Суперлиги никто не выходил из битвы республик «сухим», но сейчас Казань не дала Уфе ни единого шанса: 4-0 в серии — безапелляционный приговор.
«Ак Барс» потрясающе готов к плей-офф. Команда Дмитрия Квартальнова единственной из всех участников Кубка Гагарина без единого поражения проделала путь до финала конференций. Кстати, это лишь второй случай в истории КХЛ: в самом первом сезоне лиги московское «Динамо» всухую прошло два раунда, обыграв рижских одноклубников и ЦСКА, однако 12 лет назад серии игрались до трёх побед.
Сейчас у казанцев всё звенит. Тренерский штаб, система игры, подбор исполнителей, атмосфера в команде — всё великолепно. И нет ничего удивительного в том, что «Ак Барс» так быстро выиграл серию у принципиального соперника. А вот почему «Салават» оказался не готов забрать хотя бы одну игру? Разбираемся в причинах провала уфимцев.
Лямся провалил подготовку «Салавата» к «зелёному дерби» и не придумал запасной план
В столь безоговорочном поражении, конечно, всегда есть значительная доля вины тренера. Томи Лямся уже взял на себя ответственность за этот разгром, но уфимским болельщикам вряд ли от этого легче. Особенно в свете того, что перед плей-офф контракт с финном успели продлить на один сезон.
Где ошибся Лямся? Если говорить конкретно о серии с «Ак Барсом», то Томи попросту не смог ни тактически, ни психологически подготовить «Салават» к борьбе со столь мощным оппонентом. В первом матче уфимцы вообще почему-то выглядели обречёнными и сумбурными, как будто даже не настроенными на принципиальное дерби. Во второй встрече «Салават» попытался сыграть от обороны, как в Челябинске, — получилось неплохо, но до победы уфимцы не докрутили.
Вообще сложилось впечатление, что Лямся изначально сделал ставку на домашние матчи, но в них вдруг выяснилось, что излюбленная тактика давления и навала от «Салавата» не работает. Точнее, «Ак Барс» не даёт ей работать. Запасного плана у финского специалиста не оказалось, и главный козырь «юлаевцев» — игра при заполненных до отказа трибунах домашнего стадиона — оказался легко бит. Ни в третьей, ни в четвёртой играх серии Лямся не смог сделать так, чтобы на площадке шёл хоккей «Салавата». Уфимцы до последнего плясали под казанскую дудку, вязли в плотных, насыщенных построениях соперника, проигрывали в силовых единоборствах и скоростях, а в плане созидания у чужих ворот довольствовались жалкими крохами, которые без проблем подчищала оборона «Ак Барса».
Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru
Лямся допустил стратегическую ошибку в сезоне. Но она была вынужденной
В какой-то степени Лямся оказался заложником философии «Салавата». Уфимцы комплектуются таким образом, что большие средства тратятся на лидеров, и из-за этого хромает баланс и глубина состава. Но Лямся работает в Уфе не первый год, он прекрасно знал расклад, однако всё-таки совершил стратегическую ошибку. Под руководством финна «Салават» не стал беречь силы и ресурсы в регулярном чемпионате, до последнего боролся за победу в дивизионе и в плей-офф, похоже, выдохся раньше времени. По крайней мере, на «Ак Барс» сил у уфимцев точно не хватило. Как знать, возможно, это отголосок той девятиматчевой победной серии на финише регулярки, во время которой Лямся продолжал нещадно эксплуатировать Хартикайнена и Ко, давая финнам по 22-23 минуты игрового времени.
Как тут не вспомнить Николая Цулыгина, который, кажется, вообще не обращал никакого внимания на регулярку, зато к плей-офф его «Салават» неизменно подходил в великолепной форме. Но россиянина убрали с поста в том числе и за два подряд невнятных гладких чемпионата, а перед Лямсей поставили задачу сделать Уфу более стабильной и солидной на протяжении всего сезона. Что ж, с ней Томи справился, вот только слишком большой ценой.
Дело не в самом факте поражения от «Ак Барса» — казанцы сейчас просто сильнее. А в том, что «Салават» отдал эту серию практически без борьбы, и это явный показатель неправильно выстроенной стратегии на сезон. Похоже, чтобы быть успешным в плей-офф, уфимскому клубу нужно больше расслабляться в регулярке. Либо же коренным образом менять стратегию, делать состав более глубоким и ровным. В принципе, когда ещё решаться на подобную идеологическую революцию, как не после такого провала? Вот только продлённые уже контракты с лидерами и главным тренером намекают, что как минимум в следующем сезоне мы по-прежнему будем видеть старый добрый «Салават».
Инертность и усталость лидеров
Наверное, такими беспомощными лидеров Уфы видеть ещё не доводилось. Хартикайнен, Гранлунд и Маннинен вообще ничего не могли поделать с обороной «Ак Барса», пока «Салават» не заменил вратаря на шестого полевого в четвёртой игре. Только тогда сработал навал, но это уже было слишком поздно.
Казанцы не проигрывали ведущей тройке Уфы в мощности и скорости, не давали ей возиться с шайбой, бросать с чистого льда, а также не стеснялись бить, цеплять и всячески прессинговать «юлаевских» финнов. С такой проблемой Хартикайнен и Ко сталкивались ещё в стартовых матчах серии с «Трактором», но в первом раунде им всё же удалось обрести себя и задавить челябинцев. Казань держалась намного крепче и солиднее, да и лидеры «Салавата» во втором раунде уже выглядели загнанными, тяжёлыми и просто уставшими.
Фото: Светлана Садыкова, photo.khl.ru
Финские звёзды хоккейной Башкирии всё-таки оказались не двужильными. После активной регулярки, где им не делали поблажек, они «сдулись» уже во втором раунде Кубка Гагарина. Вышло так, что Лямся раньше времени заездил своё главное оружие, и в плей-офф оно вышло из строя в нужный момент.
От партнёров лидеры Уфы помощи не дождались, но это неудивительно. Нельзя ведь сказать, что «Ак Барс» тратил все силы только на первую тройку соперника. Нет, у казанцев хватало ресурсов, чтобы закрывать весь «Салават» целиком. Да и те же Кадейкин, Кугрышев, Плэтт и другие хоккеисты второго плана подошли ко второму раунду в том же неудовлетворительном (по крайней мере, для прохода «Ак Барса») физическом состоянии, что и финны. Что с них было спрашивать против такой монструозной Казани с длиннющей «лавкой»?
Удобное для Казани судейство
Ни слова о предвзятости судей к «Ак Барсу», но линия, выбранная арбитрами, однозначно была ближе к казанскому стилю игры. Собственно, Дмитрий Квартальнов несколько раз по ходу серии похвалил судей, который давали командам играть и бороться. Арбитры действительно старались не обращать внимания на мелкие тычки, зацепы, удары, часто закрывали глаза даже на лёгкую грубость хоккеистов.
«Ак Барс», проповедующий силовую модель игры, в таких условиях чувствовал себя максимально комфортно. «Салават» же так играть не привык, поэтому уфимцам было очень тяжело под постоянным прессингом со стороны соперника, который почти никогда не приводил к удалениям. Уфа осталась без большинства — последнего козыря, который мог бы вытянуть «юлаевцев» в этом противостоянии.
Но и здесь «Салавату» нечего пенять на обстоятельства. Уж после казанских матчей можно было понять специфику работы арбитров в серии и перестроиться. По примеру «Ак Барса» стать жёстче, агрессивнее и нахальнее, смириться с тем, что почти вся игра будет проходить в равных составах. Но уфимцы до последнего оставались самими собой, что в нынешней ситуации закапывало их ещё глубже.
Провал Метсолы
При поражении в серии 0-4 глупо винить вратаря, но игра Юхи Метсолы точно стала одной из причин того, что Уфа не зацепила ни одной встречи. Финн для своего уровня и статуса сыграл очень слабо и не подарил «Салавату» шанс на победу.
Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru
В первом матче Юха подвёл уфимцев в тот момент, когда они только-только сделали счёт 1:2 и получили большинство. «Ак Барс» забил третий гол и убил надежду «Салавата» отыграться в зародыше.
Во второй игре Метсола пропустил от Доуса в ближний угол, да и в овертайме потерял ворота в эпизоде с шайбой Галиева. В третьей встрече финский голкипер пропустил очень лёгкие голы, особенно это касается шайбы Михаила Глухова. Ну а четвёртый поединок Метсола вновь заканчивал на скамейке запасных.
Юха, конечно, не стал главным виновником поражения «Салавата». Но ни по одному из матчей нельзя сказать, что к нему не было вопросов. Метсола, как и вся Уфа, разочаровал в плей-офф. И, кстати, можно заметить, как финн в столице Башкортостана деградирует с каждым сезоном. После мощной регулярки-2018/2019 и волшебного плей-офф в том году у Юхи ухудшаются все показатели, а количество матчей, где он не становится для «Салавата» надёжным тылом, увы, растёт.
- 24 марта 2021
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