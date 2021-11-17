За что им платят такие деньги? 7 самых плохих контрактов сезона в НХЛ

Очередной сезон НХЛ хотя и стартовал чуть больше месяца назад, но уже подарил много пищи для размышлений и специалистам, и нейтральным болельщикам.

Пожалуй, главный аспект итогового общекомандного успеха в клубном хоккее сегодня – грамотная и слаженная работа всех членов организации, прежде всего, владельца и генерального менеджера. Перефразируя знаменитый афоризм одного выдающегося баскетбольного функционера: «Перстни выигрывают не игроки, но генменджеры».

Как подсказывает взгляд со стороны, добиться успехов на посту генерального менеджера довольно просто. Главное, запомнить всего два правила: заключать хорошие контракты и не заключать плохих. И если с первым справляются более-менее все функционеры, то второе нарушается с завидной регулярностью, даже самыми успешными руководителями. Мы изучили все действующие контракты игроков НХЛ с точки зрения соотношения цена-качество и выделили 10 самых тяжёлых случаев недальновидности и неоправданной щедрости генеральных менеджеров по состоянию на начало сезона- 2021/2022.

Джонатан Тэйвз («Чикаго»)

Статистика: 15 игр, 0+8, «-5»

Контракт: $10,5 млн до конца сезона-2022/2023

И сразу же тяжёлая артиллерия. Нет, мы всё понимаем, Тэйвз – игрок уважаемый, человек и капитан, лидер на льду и за его пределами, ближайший друг и соратник Патрика Кейна, обладатель всех мыслимых и немыслимых индивидуальных и командных наград. Но что из этого характеризует его текущую игровую форму? Почти ничего. Зато есть факты, прямо или косвенно свидетельствующие о том, что по состоянию на сегодняшний день, чисто игровой пользы от нахождения Джонатана на льду слишком мало.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

Загибаем пальцы: весь прошлый сезон целиком пропустил – это раз. В сезоне нынешнем пока выглядит бледной тенью бледного себя – это два. До сих пор не забросил ни единой шайбы – это три. И это только то, что лежит на поверхности. Вернётся ли Джонатан на прежний уровень – вопрос открытый, но только для самых ярых фанатов «Чикаго». Учитывая возраст и недавнюю травму, в возвращение на былой уровень верится с трудом. Да и вообще, контракт Тэйвза обходится «ястребам» действительно очень дорого, если мерить не только деньгами, но и перспективами. Очевидно, что до тех пор, пока канадец числится в составе команды, об уходе в перестройку не может быть и речи.

Кэри Прайс («Монреаль»)

Статистика: в этом сезоне не играл

Контракт: $ 10,5 млн до сезона-2025/2026

Ещё одна неприятная и довольно мутная медицинская история. Слишком насыщенное лето, начавшееся финалом Кубка Стэнли и продолжившееся громкими разговорами о возможном уходе в «Сиэтл» на драфте расширения, завершилось внеплановой операцией на колене и… обращением за помощью к психологам. Как скоро Прайс вернётся в большой хоккей неизвестно, однако, характер его «травмы», прямо скажем, оптимизма не внушает. И пока хоккейный интернет полнится шутками на тему того, что лучшую свою игру за последние годы канадский вратарь демонстрировал, кажется, под действием сильнодействующих препаратов, менеджменту «Монреаля» явно не до шуток. При всех известных минусах этого контракта, который ещё и не получится обменять, а разрывать – невыгодно и некрасиво, пока Прайс находится в долгосрочном списке травмированных (LTIR), его зарплата, хотя и платится, но не учитывается под «кепкой» команды. И здесь бы провернуть трюк сродни прошлогоднему фокусу Брисбуа после помещения в лазарет до начала плей-офф Никиты Кучерова… Вот только «Монреаль» довольно прочно осел на последнем месте в Западной конференции и дела у него идут из рук вон плохо. Настолько плохо, что остаётся надеяться на скорейшее выздоровление Прайса.

Никита Зайцев («Оттава»)

Статистика: 11 игр, 1+0, «-4»

Контракт: $4,5 млн до сезона-2023/2024

Да, вы будете удивлены, но уже прямо сейчас контракт Зайцева становится плохим контрактом, тяжесть которого не чувствуется, главным образом, по причине наличия большого пространства под потолком зарплат в платёжке «Оттавы». В этом сезоне Никита выглядит очень нестабильно, а порой даже откровенно плохо, как, впрочем, и вся защитная линия канадской команды, располагающаяся ниже первой пары Шабо-Зуб. Регресс Зайцева тем очевиднее, что он не просто умудрился проиграть соотечественнику, проводившему первый сезон в НХЛ место в первом звене, но и к своим 30-ти годам так и не сумел определиться с ролью на льду.

Фото: Chris Tanouye/Getty Images

А ведь какие авансы выдавались этому парню ещё до отъезда за океан! Однако в Торонто из Никиты решили лепить домоседа, которым он никогда до этого, по сути-то и не был. За 5 сезонов в НХЛ стало ясно, что атакующие навыки Зайцева, дававшие результат ещё в КХЛ, не выглядят достаточными для заокеанского хоккея. А качественно обороняться россиянин так и не научился. Вот и остаётся сочетать редкие походы к чужим воротам с регулярными привозами в собственной зоне в одной из худших команд в лиге в последние годы. Возможно, ситуацию способен спасти обмен, – даже несмотря на низкий уровень игры в последнее время, определённого спроса на услуги габаритного защитника среди команд НХЛ явно следует ожидать.

Мэтт Мюррей («Оттава»)

Статистика: 5 игр, КН 3,10 и 89,7% ОБ

Контракт: $6,25 млн до сезона-2023/2024

Напарник Зайцева проводит только второй сезон в столице Канады, однако, уже умудрился удостоиться особой нелюбви местных фанатов. Виданное ли дело – отсутствию голкипера в старте радуются едва ли не больше, чем заброшенным шайбам в ворота соперников «Сенаторов». А всё потому что вот уже несколько лет Мюррей играет настолько нестабильно, насколько это вообще возможно для вратаря, претендующего на хорошую карьеру в НХЛ. Недаром ведь говорят, что вратари – особая каста, и что значительная часть их проблем с игровой формой возникает из психологии, проще говоря, из головы самих вратарей.

Что произошло с планировавшимся сменщиком Флёри №1 в «Питтсбурге» и почему прошлым летом генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион решил закрыть глаза на общеизвестные факты о травматичности и нестабильности Мюррея и выдать ему увесистый контракт на 25 с лишним миллионов, правда, всего на 4 года, до сих пор доподлинно неизвестно. Промежуточный итог – всего 10 побед в прошлом сезоне и ни одной в этом. А ещё — едва не половина пропущенных игр из-за разного рода повреждений. О том, насколько успешно складывается карьера канадца в «Оттаве» можно догадаться по слухам о грядущем выкупе контракта, которые начали распространяться едва ли не сразу после подписания соглашения с клубом.

Эндрю Лэдд («Аризона»)

Статистика: 13 игр, 3+1, «-8»

Контракт: $ 5,5 млн до сезона-2022/2023

Существование «Аризоны» на хоккейной карте Северной Америки, по всей видимости, поддерживается и обеспечивается зелёными-экологами на паях с пенсионным фондом. Чем ещё можно объяснить такое скопление мусорных контрактов ветеранов хоккейного цеха, которое образуется в пустыне из года в год? И это мы не будем даже говорить о том, что по документам права на Мариана Госсу и Павла Дацюка лишь совсем недавно перестали принадлежать «Койотам». Вот и в этом году списанные в утиль «старики» общими усилиями помогают «Аризоне» выиграть грядущую драфт-лотерею. Выбрать плохой контракт в этой команде одновременно очень легко и очень сложно – ткни в любой попавшийся, главное обоснуй почему.

Нет, серьёзно, здесь почти каждый контракт может быть назван тяжёлым, или (если это правда про экологов) даже токсичным. Келлер получает много, а очков набирает мало, у Чикрана – ужасающий показатель полезности, Гостисбеер выглядит давным-давно потерянным и так далее. Впрочем, реальный выбор худших из худших стоял между 4-мя парнями со средним возрастом под 150 лет. Речь идёт о Филе Кессэлле, Антоне Строльмане, Луи Эрикссоне и Эндрю Лэдде. Первые трое, как выяснилось, ещё способны приносить кое-какую пользу, да и контракты их действуют до окончания сезона. Остаётся Лэдд, чей контракт на год продолжительнее при всё том же минимальном уровне пользы. Кажется, всё оставшееся время в статусе игрока «Аризоны», канадец обречён провести в подборках такого рода. И это, пожалуй, самый незначительный минус нахождения его контракта в платёжке для «Койтов».

Густав Нюквист («Коламбус»)

Статистика: 13 игр, 2+3, «-4»

Контракт: $ 5,5 млн до конца сезона-2022/2023

Анализируя зарплатную ведомость «Коламбуса» стоит только порадоваться за менеджмент «мундиров», которому в последнее время, практически из года в года, удаётся собирать боеспособную команду уровня первых раундов плей-офф без особых затрат и переплат. Справедливости ради, тратиться команде из Огайо практически не на кого. Хорошо известно, что с точки зрения привлекательности города и штата, – это, конечно, не Виннипег, но и ни разу не Нью-Йорк с Флоридой, – звёздных свободных агентов днём с огнём не заманишь, да и ролевикам почти наверняка переплатишь.

Фото: Sarah Stier/Getty Images

Вот подписание Нюквиста – это как раз отражение такой ситуации. Начинал швед в «Детройте» и выглядел довольно-таки неплохо, а в «Сан-Хосе» так и вообще хорошо (правда недолго). Качественный игрок в топ-9, казалось бы, вполне способный сделать следующий шаг и стать первым парнем на деревне, если дать ему такую возможность и отрядить в ведущее звено, – наверняка, что-то такое думали в Огайо, когда выписывали чек на 20 с лишним миллионов на четыре года. Оказалось – показалось. Подписав контракт всей жизни, Нюквист так и не сумел вернуться к своей лучшей форме. Его первый сезон в форме «Коламбуса» оставил по себе смешанные впечатления, а во втором эту самую форму шведу даже не пришлось надевать – сказалось застарелое повреждение плеча, полученное ещё во времена плей-оффных баталий в форме «Сан-Хосе», лечение и продолжительное восстановление. В сезоне третьем – швед снова на льду, правда, пока выглядит тяжеловато и малоэффективно. А ведь ему уже 32, а контракт действует до конца следующего сезона. Если ничего не изменится и чуда не случится, сделка по подписанию Нюквиста обязательно войдёт в топ худших контрактных решений менеджмента «Коламбуса».

Евгений Малкин («Питтсбург»)

Статистика: в этом сезоне не играл

Контракт: $9,5 млн до конца сезона-2021/2022

Да, ещё пару лет назад в подобное развитие ситуации просто невозможно было поверить. Однако вот уже третий сезон подряд заокеанские аналитики мягко намекают менеджменту «Пингвинов», что, возможно, и не стоит гнаться за ещё одним Кубком Стэнли силами ставшего уже легендарным тандема Малкина и Кросби; может, имеет смысл обменять контракт россиянина, который за рекордами Гретцки не гонится и всё равно уедет доигрывать домой (как он когда-то обещал), пока этот самый контракт чего-то стоит? А освободившиеся средства потратить на привлечение нового звёздного новичка.

Тем более, что травмы в последние годы всё чаще преследует Евгения, который и в молодости-то не отличался крепким здоровьем. Конечно, о дальнейших планах самого Малкина пока ничего не известно, да и в этом сезоне он ещё даже не дебютировал, однако, при условии непопадания «Питтсбурга» в плей-офф в этом году, как минимум аренда в команду, реально претендующую на титул, не видится чем-то совершенно фантастическим. Да и лишние активы никогда не помешают. Очевидно одно – для нынешнего «Питтсбурга» контракт Малкина в его нынешнем состоянии обходится довольно дорого.