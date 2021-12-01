Овечкин гонится за рекордами, а Капризов набрал ход. Российские звёзды месяца в НХЛ

Эти ребята в ноябре поставили лучшую лигу мира на уши.

«Чемпионат» и сайт НХЛ на русском языке представляют уже традиционную рубрику, в которой редакции изданий выбирают трёх звезд прошедшего месяца среди российских игроков. В ноябре ярче всех себя проявили капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, нападающий «Миннесоты» Игорь Шестёркин, а также защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов.

Первая звезда — Александр Овечкин («Вашингтон»)

15 матчей, 10 голов, 12 результативных передач



Александр Овечкин демонстрирует отличный хоккей. Хет-трик, заброшенные шайбы, покорение очередных достижений – всё это было, есть и, нет сомнений, будет дальше.

«Все игроки хорошо понимают систему нашей игры. Вне зависимости от ситуации мы понимаем, что нам нужно делать на льду. Сейчас мы показываем хорошую игру, все четыре звена приносят пользу, что и приносит нам успех. В начале сезона у нас не всё получалось из-за множества изменений в составе, но затем нам удалось поправить свою игру. При этом, конечно, мы продолжаем учиться и разбираем множество игровых ситуаций. Прошло всего около 20 матчей, но в целом мы удовлетворены нашими нынешними результатами», — объяснял Александр удачный результат «Вашингтона».

Капитан всегда с командой и всегда старается ей помочь: как на льду, так и в медийном пространстве. И это правильно!

Овечкина хвалят комментаторы, он превосходит результаты других известных игроков НХЛ по сыгранным в лиге матчам. В свои 36 лет Ови показывает просто роскошную статистику! Молодёжь может только позавидовать. Сложно представить, какие эмоции переполняют белоруса Протаса, которого поставили в звено к Овечкину и Кузнецову.

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Вторая звезда — Кирилл Капризов («Миннесота»)

14 матчей, 7 голов, 12 результативных передач



На самом старте сезона Кирилла Капризова успели покритиковать. Дескать, россиянин, выбивший себе жирный контракт у «Миннесоты», позволил себе расслабиться и сбавить темп.

«Сезон начался так себе, но всегда хочется забивать, отдавать. Пока получается, что у меня больше передач. Я в принципе стараюсь на этом не зацикливаться, не переживать. Потом так же ко мне могут и голы прийти.

При фанатах играть намного лучше, особенно когда домашние матчи. Тебя фанаты гонят вперёд, поддерживают. Это очень весело, ты выходишь на разминку, можно отвлечься маленько, кому-то шайбу подарить. Так намного веселее», — говорил Кирилл.

Да, голы приходили относительно тяжело, но в итоге Кирилл показал и доказал, что является реальной звездой лиги. Например, во встрече с «Аризоной» 24-летний российский форвард «Уайлд» провёл на льду 14 минут 54 секунды и отметился голом и результативной передачей, заработав коэффициент полезности «+2». Таким образом, на счету нападающего 14 очков в последних семи играх, и он лидер лиги по результативности начиная с 18 ноября.

Кроме того, эта игра стала 19-й в карьере для Капризова, где он набрал более одного очка, и пятой в сезоне. Всего у россиянина 25 (7+18) очков в 22 матчах текущего сезона.

Кирилл – заслуженная вторая российская звезда месяца в НХЛ!

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Третья звезда — Дмитрий Орлов («Вашингтон»)

15 матчей, 3 гола, 7 результативных передач, полезность +12

Классный месяц провёл защитник «Вашингтона» Александр Орлов. У защитников всегда высоко ценится полезность, а Дмитрий в этом плане явно преуспел. Например, недавно Дмитрий стал первой звездой матча с «Каролиной».

Помимо того, что Дмитрий играет полезно и помогает партнёрам, а также страхует вратаря, он ещё и не забывает отдавать результативные передачи и забрасывать шайбы.

«Просто зовите его Дмитрий Голров», — написали в «твиттере» НХЛ, комментируя один из голов Орлова.

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