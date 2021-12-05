«Извините, ребята». Панарин выдал потрясающий концерт, передав привет бывшему клубу

«Рейнджерс» выиграли шестой матч подряд, у Панарина – две передачи и победный гол в ворота «Чикаго».

Буквально пару недель назад Артемия Панарина ещё можно было критиковать – несмотря на то, что он набирал больше очка за игру, по его собственным высочайшим стандартам старт сезона у него не задался. Но сейчас Хлебушек начинает разогреваться, сегодня в матче с «Чикаго» он был тем самым Пананриным, от чьей игры падает челюсть, а болельщики на трибунах вскакивают со своих мест.

Перед игрой он попроказничал на раскатке, пытаясь шайбой попасть в своего бывшего партнёра Патрика Кейна, а когда шайба была вброшена в игру, он доминировал в каждой смене. Правда, первым передал привет старому знакомому не Панарин, а Кейн. Сначала он попал в штангу, а на последней минуте первого периода «доел» выход два в одного, который соорудили Сет Джонс и Брэндон Хагель.

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Во втором периоде Панарин прибрал игру к своим рукам и уже не отпускал, выдав матч-концерт. Он выигрывал силовую борьбу, выгрызал шайбу, творил, один за другим создавал бесчисленные голевые моменты. «Артемий Панарин – волшебник в зоне атаки. Он – везде, и при этом оборона соперника нигде не может его найти. Все глаза смотрят на него, когда он владеет шайбой, и при этом его глаза смотрят повсюду. Он – сам себе опасный голевой момент», — так охарактеризовал игру россиянина обозреватель сайта НХЛ Дэн Розен. В общем-то, к этому ни убавить, ни прибавить.

Как же вовремя Панарин раскочегарился! Теперь, пока Игорь Шестёркин находится в лазарете, его усилия нужны «Рейнджерс» как никогда. Хотя надо отметить и Александра Георгиева, для которого старт сезона складывался хуже некуда, но после травмы Шестёркина он удачно вошёл в игру с «Сан-Хосе» и отстоял победный минимальный счёт. «Быть в форме и готовым к бою – его работа. Он здорово работал на тренировках, и теперь получил шанс, надеюсь, он им воспользуется. Рад, как он сыграл в прошлом матче, теперь он получил более важную роль», — говорил Жерар Галлан перед игрой, и Георгиев не подвёл – показал надёжную игру и был признан второй звездой встречи.

Панарин же начал с великолепных передач. В большинстве стянул на себя защитников и выдал великолепный пас на Строума, которому оставалось только попасть в пустые ворота. «Красота», — отреагировали в «Твиттере» «Рейнджерс».

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В концовке периода Адам Фокс добил шайбу с пятачка после броска Панарина – посмотрите на оборону «Чикаго», она не в силах помешать Артемию, который сегодня в полной мере продемонстрировал свой гений. Это его 327-я передача в НХЛ, ему нужно ещё два результативных паса, чтобы догнать Никиту Кучерова в списке российских ассистентов всех времён.

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Дальше – больше, в третьем периоде Строум вернул алаверды Панарину и отдал ему на пустые ворота. Это седьмой гол россиянина в сезоне и 172-й — в карьере НХЛ, до 23-й места среди россиян в истории осталась всего одна шайба. Этот гол в итоге стал победным, так что Хлебушек заодно превзошёл достижение Александра Сёмина и вышел на чистое 17-е место в истории среди россиян по решающим шайбам.

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Победным гол Панарина стал потому, что на последних минутах «Чикаго» всё-таки удалось пробить Георгиева во второй раз. «Рейнджерс» выиграли уже шестой матч подряд, у Панарина на этом отрезке – 10 (3+7) очков при показателе полезности «+8», а до первого большого юбилея (500 очков в НХЛ) ему остаётся набрать всего один результативный балл.

Хороший привет бывшему клубу получился. «Панарин прошёл мимо журналистов из Чикаго и пожал плечами, сказав: «Извините, ребята. Извините», — написал обозреватель NBC Sports Chicago Чарли Румелиотис.

