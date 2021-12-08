В НХЛ появился наследник Дацюка. Юный американец сделал шикарный трюк с лакросс-передачей

Кажется, хоккейный мир уже давно привык к голам в стиле лакросс. В НХЛ такой фокус в 2019 году впервые проделал Андрей Свечников, при этом он же вскоре отличился таким образом ещё один раз. В начале 2020-го забить такой гол удалось шведскому форварду «Нэшвилла» Филипу Форсбергу, а чуть раньше его соотечественник Нильс Хёгландер проделал то же самое в матче со сборной Финляндии в рамках молодёжного чемпионата мира.

В этом году подобный трюк дважды проделал Матвей Мичков, сперва ошарашив взрослую сборную Швеции на Кубке Карьяла, а через неделю – петербургское «Динамо» в МХЛ. В Северной Америке лакросс-голы уже несколько раз видели в студенческих и юниорских лигах, а в НХЛ в таком стиле едва не отличился нападающий Крис Крайдер, которому в матче с «Бостоном» помешала перекладина.

Однако 20-летний форвард «Анахайма» Тревор Зеграс решил пойти ещё дальше. Сегодня его команда встречалась с «Баффало», и этот матч долгое время был, мягко говоря, скучным. За первые 20 минут зрители, присутствовавшие в «Кибэнк-центре», не увидели абсолютно ничего интересного, и тогда американский нападающий взял дело в свои руки. В одном из эпизодов в начале второй двадцатиминутки он оказался за воротами Укко-Пекки Луукконена, для которого это был первый матч в сезоне.

На пятачке «клинков» находились сразу четверо игроков «Сейбрз» и другой форвард «Дакс» Сонни Милано. Казалось бы, вариантов для развития ситуации нет, и тогда Зеграс начал поднимать шайбу на клюшку. Это заметил защитник «Баффало» Колин Миллер, который поспешил закрыть свободный угол ворот и помешать Тревору исполнить лакросс-гол. Но нападающий уток оказался гораздо хитрее – он перебросил игровой снаряд через ворота Луукконена, а поджидавший с лицевой стороны Милано в касание с лёта переправил его в сетку!

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

В шоке были абсолютно все – Милано, который восторженно кричал на протяжении нескольких секунд; Зеграс, сразу после взятия ворот схватившийся за голову и с выпученными глазами смотревший на товарища по команде; защитники «Баффало», которые явно не ожидали такой наглости от соперников; болельщики «клинков», многие из которых сидели с открытыми ртами, а некоторые даже вскочили со своих мест; комментаторы, с трудом верившие в происходящее (как и все остальные); и, конечно, пользователи соцсетей, тут же бросившиеся обсуждать шедевр, который они только что увидели.

Подключился и официальный «Твиттер» НХЛ, который сравнил Зеграса с Павлом Дацюком, в бытность игроком «Детройта» пытавшимся выполнить передачу в подобном стиле. «Дацюк ходил, чтобы Зеграс мог бегать», — с небольшим пафосом прокомментировал сравнение аккаунт НХЛ с белой галочкой в синем кружке.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» НХЛ.

Вполне возможно, что в лиге действительно появился преемник российского Волшебника – Зеграс отлично смотрится в этом сезоне и набирает почти по очку за матч. До славы Дацюка ему пока далековато, но своей магией он уже приносит «Анахайму» победы – «Баффало» так и не смог поразить ворота «уток». А вот сами «Дакс» за пару минут до финальной сирены отличились ещё раз. Гол Сэма Кэррика пусть и получился не таким зрелищным, как у Милано, но всё же лишним для гостей не стал. «Анахайм» укрепился в лидерах Запада, а «Баффало» продолжил оседать на дне Востока.