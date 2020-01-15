Свечников ввёл новую моду в НХЛ. Форсберг повторил его чудо-гол на скорости

Мичиганский, в стиле лакросс, гол Гранлунда и гол Свечникова… Буквально пару месяцев назад казалось, что это совсем не рядовое событие, а теперь этот красивейший финт широкой поступью ворвался в хоккейный мир и начал завоёвывать его с поразительной скоростью.
Свечников открыл дорогу остальным?
Считается, что этот гол начал своё шествие в 1996 году, когда игрок университета Мичигана забил в стиле лакросс в матче против университета Миннесоты. В 2011 году этот трюк повторил Микаэль Гранлунд в матче с Россией на чемпионате мира, и в нашей стране финт тут же получил название «гол Гранлунда». В стиле лакросс пытались забить (и иногда забивали) по обе стороны океана и до этого сезона. Например, пару лет назад отличился Сергей Шумаков в КХЛ. В общем, за сезон во всём мире могло набраться несколько таких шайб.
Но только в 2019 году это впервые удалось сделать на уровне НХЛ. Когда Андрей Свечников проделал этот трюк в матче с «Калгари», все ахнули. Когда он сотворил второй такой шедевр уже через пару месяцев, «твиттер» НХЛ предложил россиянину запатентовать этот гол, а многие даже решили переименовать гол Гранлунда в гол Свечникова.
Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.
Примечательно, что в день, когда Свечников забивал свою первую шайбу в стиле лакросс, в Швеции такой же гол забил молодой нападающий Нильс Хёгландер. В декабре он повторил этот гол уже на молодёжном чемпионате мира.
Внезапно гол в стиле лакросс перестал казаться таким уж невыполнимым. Игроки во всём мире и раньше предпринимали попытки так забить, но сейчас стали гораздо активнее. Да и в принципе, когда видишь нападающего одного за чужими воротами, невольно начинаешь ожидать, что же он сделает дальше. «Я раньше думал, что это никогда не сработает, и даже не пробовал. А когда он в первый раз так забил, я поймал себя на мысли, что даже поднять шайбу так не могу», — говорил нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич. Может, теперь Бучневич и другие игроки в НХЛ будут чаще отрабатывать этот финт – на тренировках он проходит часто, вопрос в том, как сделать это в игре.
Хёгландер, проспект «Ванкувера», привлёк внимание своих будущих одноклубников. «Чувствую, что могу исполнить такой финт, возможно, попробую так забить, когда представится шанс», — сказал Элиас Петтерссон после того, как соотечественник отличился на МЧМ-2020. Свечников и Хёгландер словно открыли для всех дорогу – такой гол забить реально даже на самом высоком уровне, дерзайте! Все и дерзают, с переменным успехом.
Конечно, чтобы забить такой гол, нужно не только мастерство, но и правильный тайминг и благосклонность госпожи Удачи. Поэтому получается далеко не у всех. Но вратари НХЛ уже взяли этот финт себе на заметку.
«Если я замечу, что Свечников едет за ворота, теперь буду задумываться, что он может такое провернуть. Возможно, можно будет держать голову поближе к штанге или ещё что, но я не буду менять свою игру из-за того, что он на льду. К счастью, с «Каролиной» в этом сезоне мы больше не сыграем, а вот вратарям Восточных команд можно переживать по этому поводу», — говорил голкипер «Калгари» Кэм Тальбо, который за первым шедевром Свечникова наблюдал со скамейки запасных.
Гол Форсберга
Оказалось, что быть начеку надо, не только когда на льду появляется Свечников. Уже через день после гола Андрея в ворота «Виннипега» такую попытку предпринял Тайлер Эннис в матче с «Нэшвиллом» — не прокатило, защитник Данте Фаббро быстро разгадал намерения соперника и выбил шайбу с его клюшки. Эннис, кстати, ещё в 2017 году, играя за «Баффало», уже пытался отличиться в таком стиле – вратаря переиграл, но шайба упала с крюка. Тогда его финт поразил партнёров по команде. «Мы смотрели друг на друга – «Он что, правда пытался такое сделать?» — рассказывал Джек Айкел. «Это было откровением, как разряд мастерства», — восторгался тренер Дэн Байлсма.
Прошёл месяц, и Свечников предпринял третью попытку, на сей раз неудачную. Как и в случае с Эннисом, чётко сработали защитники – Брэйден Коберн ударил ему по клюшке и зарубил лакросс-гол на корню. Очевидно, уже и защитники в НХЛ начали обращать внимание на этот финт и взяли на вооружение рабочую схему.
Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.
Но действует она не всегда, да и нападающие могут немного видоизменить трюк, чтобы его было сложнее раскусить. Свечников, как и Хёгландер в чемпионате Швеции, свои голы забивали, стоя за воротами. Филип Форсберг пошёл дальше – прокатился за лицевой линией, при этом держа шайбу на неудобной руке (может, он подсмотрел этот приём у Хёгландера, который на МЧМ тоже забил «на ходу»?). Идеальное преступление и идеальное исполнение.
Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.
Форсбергу удалось забить такой гол не с первой попытки – он постоянно пробовал исполнить этот трюк на протяжении нескольких лет. «Немного завидую Свечникову и Хёгландеру, они здорово исполнили. Мне надо как-то побить их голы, не знаю как, но мы кое над чем работаем», — говорил форвард осенью.
Интересно, чем дальше будут удивлять нападающие и защитники? Голы в стиле лакросс зажили отдельной жизнью и стали не просто интересной фишкой, которую можно попробовать, а настоящей модой. Думается, не только Форсберг на тренировках отрабатывает этот финт, и в ближайшее время мы увидим новые и, возможно, ещё более интересные попытки.
- 15 января 2020
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