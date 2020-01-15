Свечников ввёл новую моду в НХЛ. Форсберг повторил его чудо-гол на скорости

Мичиганский, в стиле лакросс, гол Гранлунда и гол Свечникова… Буквально пару месяцев назад казалось, что это совсем не рядовое событие, а теперь этот красивейший финт широкой поступью ворвался в хоккейный мир и начал завоёвывать его с поразительной скоростью.

Свечников открыл дорогу остальным?

Считается, что этот гол начал своё шествие в 1996 году, когда игрок университета Мичигана забил в стиле лакросс в матче против университета Миннесоты. В 2011 году этот трюк повторил Микаэль Гранлунд в матче с Россией на чемпионате мира, и в нашей стране финт тут же получил название «гол Гранлунда». В стиле лакросс пытались забить (и иногда забивали) по обе стороны океана и до этого сезона. Например, пару лет назад отличился Сергей Шумаков в КХЛ. В общем, за сезон во всём мире могло набраться несколько таких шайб.

ЦСКА — «Куньлунь»: Шумаков забил в стиле Гранлунда

Но только в 2019 году это впервые удалось сделать на уровне НХЛ. Когда Андрей Свечников проделал этот трюк в матче с «Калгари», все ахнули. Когда он сотворил второй такой шедевр уже через пару месяцев, «твиттер» НХЛ предложил россиянину запатентовать этот гол, а многие даже решили переименовать гол Гранлунда в гол Свечникова.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

Примечательно, что в день, когда Свечников забивал свою первую шайбу в стиле лакросс, в Швеции такой же гол забил молодой нападающий Нильс Хёгландер. В декабре он повторил этот гол уже на молодёжном чемпионате мира.

Форвард сборной Швеции Хёгландер забил потрясающий гол в стиле Свечникова

Внезапно гол в стиле лакросс перестал казаться таким уж невыполнимым. Игроки во всём мире и раньше предпринимали попытки так забить, но сейчас стали гораздо активнее. Да и в принципе, когда видишь нападающего одного за чужими воротами, невольно начинаешь ожидать, что же он сделает дальше. «Я раньше думал, что это никогда не сработает, и даже не пробовал. А когда он в первый раз так забил, я поймал себя на мысли, что даже поднять шайбу так не могу», — говорил нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич. Может, теперь Бучневич и другие игроки в НХЛ будут чаще отрабатывать этот финт – на тренировках он проходит часто, вопрос в том, как сделать это в игре.

Хёгландер, проспект «Ванкувера», привлёк внимание своих будущих одноклубников. «Чувствую, что могу исполнить такой финт, возможно, попробую так забить, когда представится шанс», — сказал Элиас Петтерссон после того, как соотечественник отличился на МЧМ-2020. Свечников и Хёгландер словно открыли для всех дорогу – такой гол забить реально даже на самом высоком уровне, дерзайте! Все и дерзают, с переменным успехом.

Конечно, чтобы забить такой гол, нужно не только мастерство, но и правильный тайминг и благосклонность госпожи Удачи. Поэтому получается далеко не у всех. Но вратари НХЛ уже взяли этот финт себе на заметку.

«Если я замечу, что Свечников едет за ворота, теперь буду задумываться, что он может такое провернуть. Возможно, можно будет держать голову поближе к штанге или ещё что, но я не буду менять свою игру из-за того, что он на льду. К счастью, с «Каролиной» в этом сезоне мы больше не сыграем, а вот вратарям Восточных команд можно переживать по этому поводу», — говорил голкипер «Калгари» Кэм Тальбо, который за первым шедевром Свечникова наблюдал со скамейки запасных.

Филип Форсберг повторил гол Свечникова из-за ворот в матче с «Эдмонтоном». Видео

Гол Форсберга

Оказалось, что быть начеку надо, не только когда на льду появляется Свечников. Уже через день после гола Андрея в ворота «Виннипега» такую попытку предпринял Тайлер Эннис в матче с «Нэшвиллом» — не прокатило, защитник Данте Фаббро быстро разгадал намерения соперника и выбил шайбу с его клюшки. Эннис, кстати, ещё в 2017 году, играя за «Баффало», уже пытался отличиться в таком стиле – вратаря переиграл, но шайба упала с крюка. Тогда его финт поразил партнёров по команде. «Мы смотрели друг на друга – «Он что, правда пытался такое сделать?» — рассказывал Джек Айкел. «Это было откровением, как разряд мастерства», — восторгался тренер Дэн Байлсма.

Прошёл месяц, и Свечников предпринял третью попытку, на сей раз неудачную. Как и в случае с Эннисом, чётко сработали защитники – Брэйден Коберн ударил ему по клюшке и зарубил лакросс-гол на корню. Очевидно, уже и защитники в НХЛ начали обращать внимание на этот финт и взяли на вооружение рабочую схему.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

Но действует она не всегда, да и нападающие могут немного видоизменить трюк, чтобы его было сложнее раскусить. Свечников, как и Хёгландер в чемпионате Швеции, свои голы забивали, стоя за воротами. Филип Форсберг пошёл дальше – прокатился за лицевой линией, при этом держа шайбу на неудобной руке (может, он подсмотрел этот приём у Хёгландера, который на МЧМ тоже забил «на ходу»?). Идеальное преступление и идеальное исполнение.

Видео можно посмотреть в «твиттере» НХЛ.

Форсбергу удалось забить такой гол не с первой попытки – он постоянно пробовал исполнить этот трюк на протяжении нескольких лет. «Немного завидую Свечникову и Хёгландеру, они здорово исполнили. Мне надо как-то побить их голы, не знаю как, но мы кое над чем работаем», — говорил форвард осенью.

Интересно, чем дальше будут удивлять нападающие и защитники? Голы в стиле лакросс зажили отдельной жизнью и стали не просто интересной фишкой, которую можно попробовать, а настоящей модой. Думается, не только Форсберг на тренировках отрабатывает этот финт, и в ближайшее время мы увидим новые и, возможно, ещё более интересные попытки.