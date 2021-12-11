Водит машину Овечкина, кайфует с русскими в «Вашингтоне». Кто такой белорус Протас?

Белорусский хоккей переживает непростые времена – сенсационный выход в полуфинал Олимпиады-2002 вспоминается с ностальгией. Ныне белорусы балансируют на грани вылета из элитного дивизиона чемпионата мира, а на Олимпиаде в последний раз выступали в 2010 году.

Но есть в белорусском хоккее и проблески надежды. В прошлом сезоне нападающий Егор Шарангович сначала ярко блеснул в КХЛ, а затем ворвался в состав «Нью-Джерси» и закрепился в основе. В этом году по той же дороге идёт ещё один молодой нападающий – Алексей Протас.

Начало карьеры, драфт НХЛ и ценный совет Овечкина

Впервые Протас уехал в Северную Америку ещё в 14 лет, когда сезон отыграл за юношескую команду из Денвера. По его словам, проба пера вышла неудачной – тогда он вымахал на 10 сантиметров и поначалу не мог приспособиться к новым габаритам, а вернувшись домой, вообще подумывал завязать с хоккеем и бросить все силы на учёбу.

Тогда первый тренер уговорил его не сдаваться и попробовать ещё, и сам Алексей стал серьёзно относиться к хоккею: «Понял лет в 15-16, что хочу связать жизнь с хоккеем. Тогда я сказал себе: «Я хочу заниматься именно этим», а до этого я играл, но не принимал хоккей всерьёз».

Вторая поездка здоровенного центрфорварда за океан вышла куда более удачной. В 17 лет он отправился в WHL, провёл неплохой сезон, стал чемпионом лиги. «Этот год многому меня научил и на льду, и в обычной жизни. Особенно, конечно, в хоккее. Приспособился к североамериканскому стилю. WHL — самая жёсткая и динамичная из трёх канадских юниорских лиг, там силовой хоккей. Мне очень полезно повариться в этом котле», — рассказывал он. Летом Алексея выбрал «Вашингтон» в третьем раунде драфта НХЛ, он съездил в лагерь новичков, а вскоре подписал свой первый контракт и поехал уже в полноценный тренировочный лагерь основы. «Работай — и всё будет», — такой совет дал тогда белорусу Александр Овечкин, и Алексей его запомнил. «Всегда вспоминаю этот совет. Нужно верить в себя, работать и не сдаваться. Тогда всё будет хорошо», — рассказывал он в интервью сайту КХЛ.

Протас здорово проявил себя в выставочных матчах, в одном из них и вовсе стал самой заметной фигурой, набрав 3 (1+2) очка. Но до НХЛ было ещё далеко, и он вернулся в юниорскую лигу. Во втором сезоне за «Принс Альберт» Алексей ровно в два раза улучшил свою результативность (с 40 до 80 очков), а в пандемийный сезон «столичные» решили отправить его в КХЛ, чтобы он попробовал себя на новом уровне, привык к взрослому хоккею и набрался опыта.

Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru

Протас забросил дебютную шайбу в своём втором матче за минское «Динамо», по итогам регулярки набрал 18 (10+8) очков, а в первом раунде плей-офф со СКА стал четвёртым бомбардиром команды, набрав 4 (1+3) очка в пяти встречах. Алексей постоянно работал над различными аспектами игры – катанием, силовой борьбой, вбрасываниями, отмечал пользу от работы с Крэйгом Вудкрофтом и Михаилом Грабовским. «В первую очередь мы помогли Протасу стать ответственным игроком во всех зонах, объяснили ему важность действий вдали от шайбы. Хочется верить, что нам удалось помочь Алексею соответствовать высокому уровню игры. Мы потратили очень много времени на то, чтобы укрепить его физическую силу и форму, чтобы он смог раскрыть и продемонстрировать свой потенциал на уровне КХЛ. Те возможности, которые мы предоставили Алексею, нужно заслужить – и он сделал это. Он заработал место в спецбригаде большинства и право выходить на лёд с некоторыми из наших лучших игроков», — отмечал Вудкрофт.

После окончания сезона в КХЛ Протас вернулся в Америку, но уже не в юниорскую лигу, а в АХЛ, чтобы перейти на новый виток развития. Там он быстро окреп и набрал мышечную массу, что помогло ему успешнее вести силовую борьбу и выигрывать вбрасывания. «Набрал около 10 килограммов за пару месяцев в «Херши» в прошлом сезоне. Я очень быстро вытянулся в росте, и у меня не было времени набрать массу. До сих пор над этим работаю, высокому парню тяжело обрасти мускулами», — признался он. За «Херши» он сыграл 16 матчей, в которых набрал 7 (2+5) очков – достойный результат для новичка.

«В КХЛ Алексей смог играть против взрослых мужчин, это было вызовом для него, и он использовал эту ситуацию наилучшим для себя образом. Он здорово справился – мы смотрели его матчи, он начинал с того, что пытался разобраться, как играть в этой лиге, а закончил тем, что стал важным игроком своей команды.

Для него это было погружение во взрослый хоккей, хоккей высокого уровня. Теперь он в «Херши», и это очередной вызов для него. Новый уровень борьбы, силовой игры, новый уровень игроков, маленькая североамериканская площадка. Он разберётся и с этим, потому что он умный игрок», — говорил весной директор «Вашингтона» по игрокам Крис Патрик.

Фото: Patrick Smith/Getty Images

Дебют в НХЛ и игра в звене с Овечкиным и Кузнецовым

Весной Алексей осуществил одну из своих целей – сыграл за национальную сборную Беларуси на чемпионате мира. В конце лета выступил и на квалификации ОИ-2022, а затем пошёл к следующей цели. Протас не пробился в состав «Вашингтона» с ходу, но и в «Херши» пробыл недолго – до 1 ноября. Где-то ему, конечно, повезло, если так можно сказать о многочисленных травмах, которые свалились на «столичных» в этом году. Но одного везения мало, надо ещё и использовать свой шанс, а это уже абсолютно точно заслуга самого Алексея, а не госпожи Удачи.

«Вчера я готовился к игре «Херши», но тут поступил звонок из «Вашингтона» и мне пришлось срочно собираться на самолёт. Рейс задержали на три часа, но я, по-моему, совсем этого не заметил — столько было эмоций. Жена была рядом, так что я сразу позвонил родителям. Мама даже немножко всплакнула. За лето, по моим ощущениям, я прибавил как игрок, и настало время это показать. У нас схожая система игры в «Херши», так что, думаю, мне просто нужно показывать свой хоккей», — делился Протас эмоциями от вызова в основу.

Белорусский гренадёр отлично вписался в состав «кэпс» вместе со всей остальной молодёжью. Начинал в четвёртом звене – кстати, со своим одноклубником ещё по «Принс Альберту» Бреттом Лисоном, вскоре стал получать время в большинстве, набрал первое очко, забил первый гол – его, правда, тут же отменили. «Он делает хорошую работу, в матчах видно его скорость, габариты и рабочую этику, умение вести борьбу и держаться за шайбу», — говорил главный тренер «столичных» Питер Лавиолетт.

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В конце ноября Алексей обнаружил себя в одной тройке с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым. Уже во втором матче в таком сочетании Протас сделал две передачи, в игре с «Каролиной» забросил первую шайбу, которую не отменили, и получил из рук Овечкина топор – приз лучшему нападающему встречи.

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Протас только осваивается в «Вашингтоне», но уже чувствует себя как дома – тут, конечно, сильно помогают опытные Кузнецов, Овечкин, Орлов, которые взяли его под своё крыло. И с тем старанием и упорством, желанием постоянно расти и совершенствоваться, думается, всё у нападающего будет в порядке. Взять вбрасывания, на которые он обращал много внимания в КХЛ. В минском «Динамо» он не блистал – менее 37% выигранных попыток. В этом году он уже подтянул эту статистику до вполне сносных 44%, и ведь это только самое начало его взрослой карьеры.

«Ови дал мне свою машину, я всё ещё вожу её. Это многое о нём говорит»

На днях Протас дал интервью The Athletic, в котором рассказал о русско-белорусской банде «столичных», кайфе от игры с Овечкиным и Кузнецовым и о том, что ему требуется, чтобы закрепиться в составе «Вашингтона» надолго.

— Однажды у нас был выходной, и я хотел поехать в Херши, чтобы забрать побольше вещей, потому что взял с собой в Вашингтон совсем мало. Спросил у Кузи, где я могу арендовать машину на день. Он просто подошёл к Ови, вернулся и сказал: «Бери его машину». Мы поехали к Ови домой, и он отдал мне свою машину, документы на неё и остальные необходимые вещи. Я всё ещё вожу её (смеётся). Когда я вернулся, написал ему: «Когда мне вернуть её?» Он ответил: «Можешь водить её дальше». Я сказал ему: «Спасибо!» Это многое о нём говорит.

— Не нервничаете, что водите машину капитана команды?

— Да нет, не особенно. Я уверенно вожу, смысл нервничать?



— Кому позвонили первым, когда забили первый гол в НХЛ?

— У нас есть семейный чат, так что позвонил всем.



— О чём думали, когда узнали, что будете играть в звене с Овечкиным и Кузнецовым?

— Я был действительно удивлён, но очень горжусь тем, что мне доверили играть с этими ребятами. Я стараюсь изо всех сил и просто наслаждаюсь этим.



— Давление чувствовали? Вы же всего несколько недель в лиге.

— Конечно, чувствовал. Наверное, это так у каждого молодого парня. Но они меня поддержали. Я просто старался изо всех сил, потому что играть с этими парнями нереально. Овечкин перед первым матчем не сказал ничего особенного. Мы особо не разговаривали. Кузнецов просто помог мне разобраться в том, как они играют и что я должен делать, чтобы им помочь, и всевозможными мотивационными вещами вроде: «Поехали! Мы можем сделать это!»

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— Насколько помогло то, что в команде есть четыре россиянина — Овечкин, Кузнецов, Орлов и Самсонов?

— Конечно, это очень помогает. Когда я перешёл в «Принс Альберт», там были все канадцы и один белорус. Тренер хотел, чтобы мы близко общались со всеми ребятами, были командой. И я это понимаю. Но иногда было очень тяжело. Думаю, что другие парни меня поймут, потому что, если они поедут в Россию, держу пари, они будут держаться ближе с другими канадцами. Я стараюсь быть со всеми в раздевалке, но в основном я с русскими ребятами, потому что с ними легче общаться, и это помогает мне приспособиться.



— У вас два гола и три передачи в 16 матчах, хорошее начало. Что вам нужно делать, чтобы остаться в основе до конца сезона?

— То, что говорит тренер. Я должен больше всех выкладываться на льду, создавать острые моменты в атаке, надёжно играть в обороне, быть хорошим товарищем по команде. Надо биться, даже в тренинг-кэмпе все друг друга уважают, но в то же время бьются за место в составе. Я хочу остаться здесь и буду бороться за это.