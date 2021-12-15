«Даже смотреть больно». В Америке восхищаются нереальным сейвом Василевского в овертайме

Россиянин остановил выход Анже Копитара один на один, растянувшись в шпагате за долю секунды. В следующей смене «Тампа» праздновала победу.

Вратарь – это полкоманды. Для «Тампы», которая продолжительное время играет без двух своих лидеров Никиты Кучерова и Брэйдена Пойнта, Андрей Василевский значит даже больше. Особенно, когда дело доходит до овертайма «три на три», где легко ускользнуть от опеки и разбежаться по чистому льду.

Но для начала «Тампе» надо было до этого овертайма добраться. Первый период «Лос-Анджелес» начал очень активно, и вскоре это принесло плоды. Стивен Стэмкос отправился на скамейку штрафников, и в большинстве Дрю Даути зарядил из круга вбрасывания точно в девятку.

Под конец периода Стэмкос реабилитировался и выдал отменную передачу на Виктора Хедмана, который сравнял счёт на отложенном большинстве. Это был всего лишь четвёртый бросок «Тампы» за период, а пятым она могла и выходить вперёд, но тут уже Джонатан Куик продемонстрировал невероятную быстроту реакции, вытащив шайбу после выстрела Ондржея Палата.

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Второй период «Лос-Анджелес» начал так же мощно и уже на 30-й секунде прошил Василевского во второй раз. После броска защитника Мэтта Роя шайба отскочила сначала от Росса Колтона, а затем от Виктора Арвидссона, и в такой ситуации даже лучший вратарь мира не мог ничем помочь.

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«Тампа» бросилась в погоню и вновь сравняла счёт – Тэйлор Рэддиш подправил шайбу на пятачке. На этом голевые свершения на основное время были закончены, третий период команды откатали по нулям, и наступил черёд овертайма, где Василевский в очередной раз продемонстрировал, почему он для «Тампы» действительно полкоманды.

Анже Копитар убежал в отрыв один на один – Василевский сначала плотно свёл щитки, а через долю секунды растянулся в шпагате, успев переместиться к дальней штанге. Этот нереальный сейв фактически стал победным – в следующей смене Мэтью Жозеф принёс «Тампе» дополнительное очко.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».

В Северной Америке не устают восхищаться бесподобной игрой россиянина.

«Великая стена Василевского», — среагировали «молнии» в «Твиттере» на ключевое спасение голкипера.

«Иногда на сейвы Василевского даже смотреть больно», — написал журналист Брэди Треттенеро.

«О боже», — остался под впечатлением другой журналист Дмитрий Филипович.

«Нереальный сейв в овертайме», — написал обозреватель Джо Смит.

Подробнее остановился на этом моменте и главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер: «Любой мужчина съёжился от ужаса, глядя на то, как Вася делет этот сейв. Это его атлетические способности, над которыми он постоянно работает. Он вечно растягивается, и всё для таких вот моментов. Помогает и то, что он 193 сантиметра ростом. Это невероятная способность перемещаться от штанги к штанги, перекрывать низ ворот. Копитар сделал красивый финт, мало кто может сделать такой сейв, Вася – один из них».

«Вася сыграл очень сильно, вновь спас нас в овертайме. Он умеет делать сейвы в ключевые моменты, после чего мы перехватили шайбу и забили. Вася – наш главный лидер в овертаймах», — добавил Тейлор Рэддиш.

Василевский одержал 15-ю победу в сезоне, вернувшись в лидеры лиги по этому показателю (он делит первую строчку с Кэмом Тальбо), а «Тампа», несмотря на все травмы игроков, продолжает оставаться одной из лучших команд НХЛ.