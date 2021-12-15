«Даже смотреть больно». В Америке восхищаются нереальным сейвом Василевского в овертайме

Вратарь – это полкоманды. Для «Тампы», которая продолжительное время играет без двух своих лидеров Никиты Кучерова и Брэйдена Пойнта, Андрей Василевский значит даже больше. Особенно, когда дело доходит до овертайма «три на три», где легко ускользнуть от опеки и разбежаться по чистому льду.
Но для начала «Тампе» надо было до этого овертайма добраться. Первый период «Лос-Анджелес» начал очень активно, и вскоре это принесло плоды. Стивен Стэмкос отправился на скамейку штрафников, и в большинстве Дрю Даути зарядил из круга вбрасывания точно в девятку.
Под конец периода Стэмкос реабилитировался и выдал отменную передачу на Виктора Хедмана, который сравнял счёт на отложенном большинстве. Это был всего лишь четвёртый бросок «Тампы» за период, а пятым она могла и выходить вперёд, но тут уже Джонатан Куик продемонстрировал невероятную быстроту реакции, вытащив шайбу после выстрела Ондржея Палата.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» НХЛ.
Второй период «Лос-Анджелес» начал так же мощно и уже на 30-й секунде прошил Василевского во второй раз. После броска защитника Мэтта Роя шайба отскочила сначала от Росса Колтона, а затем от Виктора Арвидссона, и в такой ситуации даже лучший вратарь мира не мог ничем помочь.
Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».
«Тампа» бросилась в погоню и вновь сравняла счёт – Тэйлор Рэддиш подправил шайбу на пятачке. На этом голевые свершения на основное время были закончены, третий период команды откатали по нулям, и наступил черёд овертайма, где Василевский в очередной раз продемонстрировал, почему он для «Тампы» действительно полкоманды.
Анже Копитар убежал в отрыв один на один – Василевский сначала плотно свёл щитки, а через долю секунды растянулся в шпагате, успев переместиться к дальней штанге. Этот нереальный сейв фактически стал победным – в следующей смене Мэтью Жозеф принёс «Тампе» дополнительное очко.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» «Тампа-Бэй Лайтнинг».
В Северной Америке не устают восхищаться бесподобной игрой россиянина.
«Великая стена Василевского», — среагировали «молнии» в «Твиттере» на ключевое спасение голкипера.
«Иногда на сейвы Василевского даже смотреть больно», — написал журналист Брэди Треттенеро.
«О боже», — остался под впечатлением другой журналист Дмитрий Филипович.
«Нереальный сейв в овертайме», — написал обозреватель Джо Смит.
Подробнее остановился на этом моменте и главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер: «Любой мужчина съёжился от ужаса, глядя на то, как Вася делет этот сейв. Это его атлетические способности, над которыми он постоянно работает. Он вечно растягивается, и всё для таких вот моментов. Помогает и то, что он 193 сантиметра ростом. Это невероятная способность перемещаться от штанги к штанги, перекрывать низ ворот. Копитар сделал красивый финт, мало кто может сделать такой сейв, Вася – один из них».
«Вася сыграл очень сильно, вновь спас нас в овертайме. Он умеет делать сейвы в ключевые моменты, после чего мы перехватили шайбу и забили. Вася – наш главный лидер в овертаймах», — добавил Тейлор Рэддиш.
Василевский одержал 15-ю победу в сезоне, вернувшись в лидеры лиги по этому показателю (он делит первую строчку с Кэмом Тальбо), а «Тампа», несмотря на все травмы игроков, продолжает оставаться одной из лучших команд НХЛ.
- 15 декабря 2021
-
08:33
-
08:10
-
08:00
-
07:50
-
07:46
-
07:34
-
07:34
-
07:20
-
07:13
-
06:24
-
06:08
-
06:06
-
05:54
-
05:47
-
05:39
-
05:20
-
05:01
-
01:34
- 14 декабря 2021
-
23:37
-
23:30
-
23:06
-
22:35
-
22:12
-
21:40
-
21:05
-
20:45
-
20:30
-
19:44
-
19:31
-
18:38
-
18:21
-
18:18
-
18:15
-
18:15
-
18:04