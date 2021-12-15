Россия выносила Канаду, а потом стало страшно! Героически отбились на последних секундах

Первый матч Алексея Жамнова в качестве главного тренера национальной команды закончился победой нашей сборной. Хотя без нервов не обошлось.

В Москве стартовал второй этап Еврохоккейтура – Кубок Первого канала. В этом году привычный квартет участников был разбавлен гостями из Северной Америки – сборной Канады. Родоначальники хоккея приехали в столицу России на этот турнир во второй раз – впервые это произошло в декабре 2017 года накануне Олимпиады в Пхёнчхане. Ради подготовки к Олимпийским играм «кленовые» пожаловали и на этот раз – уверенность в том, что в Пекин поедут игроки из НХЛ, становится всё меньше с каждым днём, учитывая последние «ковидные» новости из-за океана. Поэтому сегодняшнюю игру, как и весь турнир, вполне можно было назвать репетицией Олимпиады без НХЛ.

Команда, которую возглавил Клод Жюльен, в основном состоит из хоккеистов КХЛ – 16 из 24 канадцев играют в нашей лиге. На лёд сегодня вышли все, за исключением одного – голкипер «Локомотива» Эдди Паскуале неожиданно остался на скамейке запасных, уступив место в воротах Джастину Погги из немецкого «Кёльна».

Что касается сборной России, то в заявке нашей сборной на сегодняшний матч не оказалось одной из её главных звёзд Никиты Гусева – единственного игрока, который не принимал участия во вчерашней тренировке. Открылись тайны, которые не были озвучены главным тренером россиян Алексеем Жамновым на предматчевой пресс-конференции – место в воротах занял Иван Федотов, капитаном сборной стал Егор Яковлев, а его ассистентами были назначены Вадим Шипачёв и Сергей Плотников.

Этот матч сборная России проводила в особенной форме, сделанной на основе той, в которой в 1956 году советские хоккеисты выиграли первое в истории отечественного хоккея золото Олимпийских игр. Добавила ли она ответственности игрокам? Вряд ли, но уже на пятой минуте счёт был открыт.

Артём Анисимов поборолся на вбрасывании, Артур Каюмов вынудил соперника скинуть шайбу на находившегося в одиночестве в «слоте» Егора Коршкова, который с колена направил её в верхний ближний угол ворот.

Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.

Этот гол помог немного охладить пыл канадцев, давление которых на стартовом отрезке было достаточно мощным. При этом не сказать, что «кленовые» вовсе перестали прессинговать, однако россияне стали чувствовать себя гораздо увереннее и могли ещё несколько раз отличиться на табло. Но в некоторых моментах не хватило точности, а где-то канадцев выручил Погги, который помог своей команде выстоять четыре минуты в меньшинстве.

А вот сами североамериканцы воспользовались первой же возможностью разыграть лишнего – в середине второго периода удаление Дамира Шарипзянова реализовал Брэндон Гормли. Однако радовались канадцы недолго – буквально в следующей смене не самый сложный бросок Александра Елесина застал Погги врасплох. В этом эпизоде защитнику «Локомотива» помог Вадим Шипачёв, который закрыл обзор голкиперу сборной Канады.

Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.

А за шесть секунд до второго перерыва преимущество россиян увеличилось до двух шайб – с четвёртой попытки наша команда реализовала-таки большинство, наказав канадцев за удаление Тейлора Бека усилиями Никиты Нестерова.

Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.

Заключительная треть началась с быстрого гола – грубой ошибкой Погги при выходе воспользовался Кирилл Марченко, который отнял у голкипера шайбу и адресовал её Шипачёву. Тому оставалось лишь попасть в пустые ворота – с такой задачей Вадим справился на отлично.

Права на видео принадлежат Федерации хоккея России. Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ФХР.

Казалось бы, россияне выносили канадцев, но затем стало страшно. Ближе к середине периода канадцы отыграли одну шайбу. Вячеслав Войнов упустил в отрыв Корбана Найта, который, выйдя вдвоём с Даниэлем Одеттом на одного Дамира Шарипзянова, сделал передачу на форварда «Витязя» — тот не промахнулся.

Концовка получилась достаточно нервной, особенно для сборной России. Команды играли жёстко, без прокатов, а канадцы стали давить так же, как делали это в начале матча, почувствовав, что ещё есть возможность вернуться в игру. «Кленовые» стали чаще владеть шайбой в нашей зоне и очень плотно прижимали россиян к воротам. Однако пробить Федотова, который был признан лучшим игроком сборной России в этом матче, им не удавалось до тех пор, пока Клод Жюльен не принял решение выпустить шестого полевого.

За полторы минуты Эрик О’Делл сократил отставание «кленовых» до минимума, но на большее канадцев не хватило, хотя моменты у них ещё были. Усилиями Федотова россияне героически отбились на последних секундах. 4:3 – сборная России одерживает победу в первом матче Алексея Жамнова у руля национальной команды. Уже завтра ей предстоит сыграть со шведами.