Российский форвард загадочно пропал прямо по ходу матча НХЛ. Что случилось с Панариным?

Артемий исчез в начале второго периода игры с «Аризоной». Но даже без него «Рейнджерс» смогли вырвать победу.

Сегодняшний день в НХЛ был небогат на матчи – всего три игры. Хотя, конечно, это всё равно лучше, чем было позавчера, когда единственная запланированная встреча «Чикаго» и «Калгари» не состоялась из-за вспышки коронавируса у «Флэймз». В одной из этих трёх игр «Аризона» принимала «Рейнджерс». Хозяева подошли ко встрече на серии из пяти поражений, и казалось, что бодро начавшим сезон «синерубашечникам» не составит особого труда обыграть худшую команду НХЛ, даже несмотря на три поражения в четырёх последних матчах. Однако пусть и триллера, как в параллельной встрече «Чикаго» и «Вашингтона», не получилось, в этой игре также был довольно закрученный сюжет.

Начался он с того, что «койоты» неожиданно ушли на первый перерыв в качестве лидера. При этом они отличились в меньшинстве, а одним из соавторов гола стал российский защитник Илья Любушкин. Именно после его выброса шайба оказалась у Клейтона Келлера, который поделился ею с Луи Эрикссоном. Швед вошёл в зону и прошил проводившего первый матч в сезоне Кейта Кинкейда – игровой снаряд медленно переполз через линию ворот, и американский голкипер выбил её слишком поздно.

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Во время этого гола на льду присутствовал российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, который заработал «минус». Во втором периоде он вышел на площадку на 30-й секунде, провёл почти двухминутную смену и… загадочно пропал. О том, что произошло с Панариным, гадали все – от комментаторов и журналистов до простых болельщиков. Пресс-служба «рейнджеров» же не давала никаких комментариев, хотя обычно в случае травмы сразу появляется соответствующая информация.

Так или иначе гостям пришлось провести остаток матча без своего лидера. И всю ответственность за результат «синерубашечников» взяло на себя первое звено Какко – Зибанеджад – Крайдер. Именно это трио организовало ответный гол «Рейнджерс» в середине второй двадцатиминутки – американец отдал, швед бросил, финн добил.

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К заключительной пятиминутке третьего периода команды обменялись заброшенными шайбами – «Аризона» усилиями Келлера вновь вышла вперёд, но некоторое время спустя Зибанеджад с передач Крайдера и Фокса восстановил равновесие.

А за три минуты до конца «койоты» совершили роковую ошибку, получив двухминутный штраф за нарушение численного состава. Такого команда Жерара Галлана простить не смогла – Какко быстро привёл приговор в исполнение, отменно сработав на пятачке. «Рейнджерс» хватило этого, чтобы вырвать победу – даже несмотря на снятого голкипера, у хозяев не хватило сил отыграться.

Последние секунды встречи прошли с огоньком – уже после сирены произошла небольшая потасовка Фила Кессела и Райана Линдгрена, которая, правда, получилась не особо зрелищной. 3:2 – «Рейнджерс» прервали серию из двух поражений даже без Артемия Панарина, который, по словам Галлана на послематчевой конференции, получил незначительную травму нижней части тела. А «Аризона» так и осталась на последнем месте в сводной таблице НХЛ.