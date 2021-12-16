Капитан «столичных» набирает очки в сумасшедшем темпе – за 29 игр их уже 46.

Что творится в НХЛ?! Овечкин обогнал Макдэвида и вырвался в лидеры бомбардирской гонки

Перед матчем с «Чикаго» из стана «Вашингтона» пришли долгожданные новости – Никлас Бекстрём, верный подносчик снарядов для Александра Овечкина, который пропустил из-за травмы первые два месяца сезона, возвращается в состав! Главный тренер «столичных» Питер Лавиолетт утром рассуждал о том, что это не заставит его разбить связку Овечкина с Евгением Кузнецовым, которые весь чемпионат тащат команду и играют бесподобно.

Новость по теме Лавиолетт не собирается разбивать связку Овечкина с Кузнецовым из-за возвращения Бекстрёма

Однако желания далеко не всегда совпадают с возможностями, и незадолго до матча планы срочно пришлось менять. Сейчас каждый день игроки десятками попадают в ковид-протоколы, команды закрываются на карантин, отменяются матчи. Угодил в протокол и Кузнецов, а значит, воссоединение Бекстрёма и Овечкина – хотя бы временное – было неизбежно.

Перед игрой «Чикаго» чествовал Марка-Андре Флёри – одного из любимых вратарей Овечкина, который недавно одержал 500 побед в НХЛ. Россиянин забил ему немало голов, у них было много крутых битв – что в плей-офф с «Питтсбургом», что в финале Кубка Стэнли с «Вегасом». Овечкин аплодировал Цветочку вместе со всей ареной.

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Первый период оказался событийным, хотя и безголевым. Овечкин усердно пристреливался, а ближе к перерыву даже угодил в штангу, были хорошие моменты и у «Блэкхоукс», но вратари действовали безупречно. В начале второго периода «столичные» заполучили большинство, а это – простор для Овечкина.

В таком формате Александр не забивал уже шесть матчей, но сегодня прорвало. Великую Восьмёрку оставили одного в его любимом офисе – и Флёри капитулировал, не справившись с ракетой в касание. Это его 21-й гол в сезоне, 751-й в карьере и 274-й – в большинстве!

Овечкин наконец повторил рекорд Дэйва Андрейчука, и как символично, что Бекстрём тоже набрал очко за передачу. За все годы, что они играют вместе, швед поучаствовал в 115 голах Овечкина в большинстве. А Флёри окончательно стал самым любимым голкипером россиянина – канадец пропустил от Овечкина 25 голов в карьере, опередив по этому показателю Хенрика Лундквиста.

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Помимо этого, Овечкин обогнал Остона Мэттьюса и вышел на чистое второе место в гонке снайперов сезона.

«Привет, Дэйв Андрейчук», — отметил блог Russian Machine Never Breaks.

«Ещё один день, ещё одно восхождение Овечкина в списке всех времён. Ему нужен ещё один гол, чтобы установить новый рекорд НХЛ», — написали в «твиттере» NHL Public Relations.

«Не моргайте», — пошутили в «твиттере» «Вашингтона».

Вскоре Овечкин мог развивать преимущество «столичных» — его забыли одного на пятачке, он расстреливал Флёри с убойной позиции, но Марк-Андре не дрогнул и сыграл ловушкой. Этот сейв перевернул ход игры одним махом!

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Один за другим удаления получили Фегервары и Дауд, и «Чикаго» ухватился за возможность. Хозяевам потребовалось всего семь секунд, чтобы реализовать «пять на три» — Дебринкэт расстрелял пустой угол после шикарной передачи Кейна. Через 18 секунд Филип Курашёв уже в обычном большинстве вывел «Чикаго» вперёд, а в следующей смене Илья Самсонов вынимал из своих ворот третью шайбу. Три гола за 34 секунды, такое нечасто увидишь!

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Вот это разворот на 180 градусов, но времени оставалось более чем достаточно, «Вашингтон» быстро пришёл в себя, собрался, перестал удаляться, и на последней минуте периода сократил отставание – Даниэль Спронг прошил Флёри с острого угла.

В середине третьего периода гостям удалось сравнять счёт благодаря усилиям Ларса Эллера, который в падении смог послать шайбу над ловушкой Флёри. Но игра в меньшинстве сегодня совершенно не шла – «Чикаго» снова разорвал оборону соперников, Дебринкэт снова забил в пустой угол. Самсонов ожидал такое развитие событий, но просто не успел переместиться.

До победы в основное время «Чикаго» не хватило трёх секунд – героем «Вашингтона» стал Александр Овечкин. Мог бросать сам с неудобной, но выдал передачу на Конора Шири, который находился в гораздо более опасной позиции.

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В овертайме Александр мог всё решать, но Флёри остановил его 10-й бросок в этом матче, «Чикаго» развернул контратаку, которую завершил Калеб Джонс.

Но Овечкин-то, Овечкин! Что творится в НХЛ?! Уже единоличный лидер гонки бомбардиров текущего сезона. Спасибо Леону Драйзайтлю и Коннору Макдэвиду, который вместе со всем «Эдмонтоном» переживают ужасный спад, но как же хорош Александр Великий! В 36 лет он продолжает выдерживать конкуренцию даже с гораздо более молодыми суперзвёздами – у него 46 очков в 29 матчах. Настоящий монстр!