Александр искренне переживал за результат и в конце матча с «Виннипегом» был вознаграждён шайбой в пустые ворота.

Эмоциональное видео с Овечкиным. Наорал на одноклубника, а затем обнялся с ним после гола

После сверхэмоционального выездного матча в Чикаго, где «Вашингтон» спасся за 3 секунды до финальной сирены, а Овечкин дотянулся до очередного рекорда в карьере, «Кэпиталз» со своим потрясающим капитаном отправились в Виннипег, чтобы сыграть с «Джетс», которых только что оставил главный тренер Пол Морис.

Эта игра очень долго раскачивалась, и в первом периоде «Виннипег» с «Вашингтоном» на двоих не сообразили практически ничего интересного. Впрочем, под занавес отрезка Овечкин мог одним броском разбавить серость будней, но угодил в каркас ворот. До установления абсолютного рекорда по голам в большинстве россиянину не хватило каких-то сантиметров.

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Ови явно не нравилось, что у его команды мало что получалось в созидании в первом периоде и не удавалось распечатать ворота Коннора Хеллебайка. В самой концовке двадцатиминутки Александр на правах капитана образцово «напихал» на скамейке запасных Даниэлю Спронгу. Вы только посмотрите, как недоволен орущий Овечкин, как он сверлит взглядом партнёра по команде.

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Возможно, Овечкин продолжил наводить порядок и в перерыве матча в раздевалке, потому что на второй период «Вашингтон» вышел совсем с другим настроением. И сразу пришли голы. На 24-й минуте отличился Лисон, а на 29-й — Спронг!

Интересно, что Овечкин сделал многое для второго гола «Кэпиталз» в матче, показав отличный прессинг и вынудив игроков «Виннипега» ошибиться, да и вообще открылся на дальнюю штангу, готовый замкнуть передачу в пустые ворота. Но Спронг решил бросать сам и не прогадал, а через секунду попал в горячие объятия своего капитана, ещё недавно вправлявшего канадцу мозги на лавочке.

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2:0 в пользу «Вашингтона», но по сезону «столичные» не раз показывали, что такой счёт для них — вовсе не гарантия успеха. Вот и в Виннипеге «Кэпиталз» снова позволили сопернику отыграться. Бренден Диллон забил на 35-й минуте, а в начале третьего периода Моррисси реализовал удаление Дмитрия Орлова.

Но силёнок перевернуть игру с ног на голову у «Джетс» не хватило, а «Вашингтон», смотревшийся всё же лучше в этот вечер, добился-таки победы. На 50-й минуте Конор Шири с пятачка запихал победную шайбу за спину Хеллебайку.

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В концовке «Вашингтон» сумел довести дело до уверенной победы, забросив дважды в пустые ворота. Сначала отличился Сгарбосса, а затем и Овечкин, вознаграждённый за старания и потраченные нервы в этой встрече.

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22-й гол Александра в сезоне, 752-й в карьере! Погоня за десятым «Ришаром» и Яромиром Ягром в списке снайперов всех времён продолжается.