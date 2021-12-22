Финны не включили гимн Беларуси на матче КХЛ. Очень похоже на провокацию

Минское «Динамо» и «Йокерит» выступают в одной конференции КХЛ, а значит, являются конкурентами за место в турнирной таблице, что подразумевает напряжённое соперничество на льду. Однако в последние полтора года это соперничество вышло за рамки хоккея.

Год назад, после выборов президента в Беларуси, «Йокерит» не поехал на первый матч сезона в Минск. Ещё за несколько недель до той игры в Финляндии поднялся большой шум – болельщики призывали «джокеров» к бойкоту этой встречи и давили на то, что нельзя ехать в Минск, где Александр Лукашенко недавно выиграл выборы, а затем устроил карательные операции против несогласных с результатами.

«Йокерит» в последний момент действительно не поехал, хотя уже сидел на чемоданах. Позже генеральный менеджер клуба Яри Курри заявил, что поездка не состоялась, так как он был уверен, что КХЛ согласилась перенести матч: «Этот вопрос стоял на повестке дня уже несколько недель. В конце концов, пару недель назад мы попросили «Динамо» отложить матч, но тогда они не согласились. Мы всё время были на связи с КХЛ. Затем КХЛ приняла решение перенести матч. Мы уже собирались выезжать в аэропорт, у всех был собран багаж, некоторые игроки уже сели в автобус, другие были во дворе, кто-то ещё – на собрании. Я пришёл к ребятам и рассказал о переносе матча. Техническое поражение не было вариантом для нас».

В этом году «джокеры» в столицу Беларуси уже съездили – совсем недавно, 10 дней назад – и были биты со счётом 3:5. Матч прошёл в штатном режиме, но «Йокерит» постарался его не афишировать, насколько это возможно, так как болельщики опять начали давить и призывать к бойкоту «зубров».

Новость по теме Лукашенко поздравил минское «Динамо» с победой над финским «Йокеритом»

Президент фан-клуба команды Роопе Рятю объявил, что фан-сектор проведёт первые 10 минут матча молча, «чтобы показать солидарность с теми, у кого нет голоса». Сам же матч начался с неоднозначного эпизода. На «Хартвалл-арене» сыграли гимн Финляндии, а вместо гимна Беларуси зазвучала лишь тишина. Гимн в итоге всё-таки включили секунд через 20, только не Беларуси, а Палау – маленького островного государства в Тихом океане. Игроки минского «Динамо» слушали, в недоумении переглядываясь друг с другом.

При любых других обстоятельствах это можно было бы списать на случайность, но с учётом истории между этими двумя командами всё это очень похоже на провокацию. Так что это было – чья-то оплошность, политическое выступление со стороны «Йокерита» или диверсия?

Во-первых, подозрительно уже то, что ошибка – какой бы она ни была – произошла именно в Хельсинки и именно тогда, когда в гости приехал Минск. Невозможно поверить, что такую провокацию провернул клуб КХЛ, нет, клуб Яри Курри вряд ли способен на такую выходку. Если бы «джокеры» хотели выразить недовольство, они бы действовали в рамках правил, а не пакостили исподтишка. А вот в диверсию, например, работников арены, враждебно настроенных к руководству Беларуси, уже верится больше.

Интересный нюанс — «Википедия» сообщает, что на языке Палау их страна называется Beluu er a Belau — не находите, есть некое сходство с написанием Беларуси? Можно допустить, что кто-то действительно сначала пропустил момент гимна, а затем в спешке поставил не тот трек. Но откуда бы на «Хартвалл-арене» взяться гимну маленькой страны, не имеющей никакого отношения к хоккею? Скорее, провокатор специально готовился и подбирал нужную песню, чтобы потом использовать самоназвание «Палау» как оправдание.