«Проклятые русские…» Драка стенка на стенку в матче Россия — Канада перед МЧМ

Ноябрьские Суперсерии между молодёжной сборной России и сборными каждой из трёх лиг CHL – это те турниры, которые у нас отнял коронавирус. Вот уже два года наши парни и канадцы не проводят традиционную разминку перед МЧМ «благодаря» пандемийным ограничениям.

Молодёжного хоккея, который так любим российским болельщиком, в последние годы, увы, маловато. 14 же лет назад всё было совсем иначе: осень 2007-го подарила сразу две Суперсерии между молодёжками России и Канады. Одна, как обычно, состоялась в ноябре, другая же прошла в конце августа — начале сентября, причём в формате легендарной Суперсерии 1972 года: четыре матча в Канаде, четыре — на нашей земле.

Собственно, она и была приурочена к 35-летию того великого хоккейного сражения. С 27 августа по 1 сентября Россия и Канада сыграли по два матча на только что сданных в эксплуатацию аренах в Уфе и Омске, ответные 4 поединка прошли с 4 по 9 сентября в разных канадских провинциях.



К сожалению, российская молодёжка, тренером которой тогда был Сергей Немчинов, буквально опозорилась на турнире. 7 поражений в 8 матчах и одна ничья — вот печальный итог выступления нашей сборной. Вячеслав Фетисов, возглавлявший тогда Росспорт, назвал результат той Суперсерии позором, раскритиковал подход к развитию хоккея в стране и упрекнул ФХР (президентом которой уже тогда был Владислав Третьяк) в нежелании изменить ситуацию и расходе сил и ресурсов на решение задач, которые не должны волновать федерацию — проведение турниров среди профессиональных клубов.

В Уфе Россия проиграла 2:4 и 0:3, в Омске — 2:6 и 2:4. Игра в Виннипеге закончилась разгромом наших парней 1:8, в Саскатуне прилетело «всего лишь» 1:4, а матч в Ред-Дире удалось свести к ничьей 4:4. Но последнее и весьма убедительное слово в Суперсерии всё же осталось за канадцами — 9 сентября в Ванкувере они разнесли команду Немчинова 6:1.



В середине третьего периода счёт был 4:0 в пользу Канады — «кленовые» снова обыгрывали россиян, как слепых котят. Но не все ребята в нашей сборной смирились с поражением и готовы были сдаться без боя. В одном из эпизодов защитник Максим Чудинов после свистка грубо швырнул на борт Клода Жиру, чем открыл портал в мир хоккейного мордобоя. Наши и канадцы устроили драку стенка на стенку: Чудинов, Тихонов, Рябев, Дадонов и капитан Александров против Жиру, Эллерби, Шенна, Тайрелла и Ганье. Трудно сказать, кто вышел победителем из этого замеса, но россияне смогли отметиться борцовским приёмом Чудинова и тем, что случайно уронили на лёд арбитра.



ВИДЕО.

Ребята выпустили пар, хоть как-то отведя душу после бесконечных («позорных», как отметил Фетисов) поражений от канадских сверстников. Впрочем, даже в рамках третьего периода той встречи выброс эмоций не помог: в оставшееся время наши пропустили дважды (счёт стал 0:6), и лишь гол престижа от Дадонова на исходе встречи слегка подсластил пилюлю.



Эпизод с массовой дракой не вызвал слишком бурного обсуждения в Северной Америке, где привыкли к подобным вещам. Лишь один пользователь YouTube в комментарии под видео с побоищем написал: «Проклятые русские… Удар после свистка — это чертовски дёшево». Да и то понятно, что это была оценка не драки, а действий Чудинова, с которых всё и началось.

Куда больше в канадской прессе восхищались тотальным превосходством своей сборной над русскими. «Канада стала каким-то Кинг-Конгом в хоккейном мире, а Россия превратилась в дырку на выброшенных колготках. Всё это очень странно наблюдать, ведь эти матчи — детище Владислава Третьяка. Хотя, возможно, бывший голкипер и не знал о такой разнице в классе», — вот одно из самых ярких высказываний по итогам Суперсерии.



Сам Третьяк держал удар, уповая на неурожайное поколение. «Мы сильнейшие в Европе, но канадцам уступают все — и финны, и шведы. Надо что-то думать, создавать молодёжную лигу. Но команды пока к этому не готовы. И опять-таки необходимо строительство катков! Эти ребята уже 15 лет играют в своих клубах, и сложно в течение двух недель переучить их. Просто этот состав не так силён, как канадцы…» — оправдывался президент ФХР.