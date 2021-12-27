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Почему судьи засчитали гол Мичкова в матче Россия – Швеция на МЧМ-2022, правила и разъяснения, видео

«Самая удивительная шайба в карьере Мичкова». Почему судьи засчитали гол сборной России?
Лев Лукин
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Матвей снёс вратаря и ворота, но отпраздновал успех. Однако всё было по правилам.

К началу третьего периода стартового для России матча на МЧМ-2022 против шведов было совсем грустно. 1:3 превратились в 1:4 после точного броска Хольца в большинстве — Россия второй раз за матч пропустила в расстановке «3 на 5», а вышедший вместо Аскарова Егор Гуськов тоже не помог.

Россия по делу «горела» шведам, уступая почти по всем параметрам. Но перед турниром мы предупреждали, что в нашем составе хоть и мало индивидуально сильных игроков, зато есть целый Матвей Мичков — 17-летний гений, главный игрок поколения и тот парень, который может в одиночку перевернуть исход игры. И в матче со шведами Матвей показал, что авансы ему выдают не зря.

Таким помазанным богом ребятам, как Мичков, обычно ещё и благоволит фортуна. Вот и на 45-й минуте встречи со шведами россиянин забил удивительный гол. Матвей с правого фланга прорвался к воротам Валльстедта с «рюкзаком» в виде шведского защитника, нанёс бросок и в ту же секунду получил толчок в спину. Вратарь справился с угрозой, но тут же в него влетел потерявший равновесие Мичков, снёсший ещё и ворота. Незафиксированная шайба покатилась в плоскость ворот и пересекла красную линию до того момента, как вторая штанга покинула свои владения. По новым правилам ИИХФ — это гол, в чём и убедились судьи после видеопросмотра.

Права на видео принадлежат «Первому каналу». Видео можно посмотреть в «твиттере» СКА-Невы.

Тем не менее, к таким голам мы привыкнуть ещё не успели, поэтому и показалось, что судьи «подарили» эту шайбу России. Как бы компенсируя целый ряд спорных решений не в нашу пользу по ходу встречи. Как бы то ни было сложно было не согласиться со словами комментатора матча Дениса Казанского, назвавшего этот гол «самым удивительным в карьере Мичкова».

U20 ЧМ-2022. Группа B
27 декабря 2021, понедельник. 00:30 МСК
Россия U20
Окончен
3 : 6
Швеция U20
0:1 Олауссон (Хольц, Гранс) – 05:24' (5x4)   0:2 Эдвинссон – 27:39' (4x5)   0:3 Андре (Гранс, Эклунд) – 34:16' (5x3)   1:3 Свечков (Чибриков, Танков) – 36:28' (5x5)   1:4 Хольц (Эклунд, Андре) – 43:26' (5x3)   2:4 Мичков (Демидов) – 44:45' (5x5)   3:4 Мичков (Смирнов, Демидов) – 45:26' (5x5)   3:5 Нидербах (Торгерссон) – 51:37' (5x5)   3:6 Юнгман (Эдвинссон) – 59:10' (en)

Впрочем, это было ещё не всё. Через 41 секунду Мичков оформил дубль, причём снова забил уникальный гол! Из угла площадки с неудобной руки Матвей просто швырнул шайбу в сторону ворот, а она по пути задела ногу шведского защитника, шлем шведского вратаря и юркнула в ворота! Фантастика, как Матвею снова повезло.

Права на видео принадлежат «Первому каналу». Видео можно посмотреть в «твиттере» СКА-Невы.

Благодаря Мичкову и его фарту Россия чуть было не вытащила «мёртвый» матч, но чуда всё-таки не произошло. Шведы успокоились, а вскоре забили и свой пятый гол, снявший все вопросы о победителе матча.

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