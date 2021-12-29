14 голов и серия буллитов! Таких концертов в НХЛ не видели три сезона

Регулярка НХЛ вернулась после недельной паузы, связанной с ухудшением ситуации с ковид-протоколами почти во всех клубах лиги. По-прежнему всё не идеально, много игроков в стоп-листах, много перенесённых матчей, но хоккей всё же вернулся.

И вернулся он ярко, громко и с фанфарами. В первой игре дня «Тампа» и «Монреаль» забросили 9 шайб на двоих, позже этот результат повторили «Лос-Анджелес» и «Вегас», но всех переплюнули «Сан-Хосе» и «Аризона», устроившие настоящий концерт на радость калифорнийским зрителям.

14 шайб на двоих — это самый результативный матч сезона! Начало голевому безумию положил российский форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов. Шайба просто попала ему в ногу после броска Логана Кутюра, однако нельзя не отметить, что именно Барабанов начал голевую атаку с перехвата.

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Через 3 минуты на этот гол ответил Лоусон Круз — и понеслось. Первый период команды закончили со счётом 2:2, после второго «Сан-Хосе» вёл 5:4. В самом начале заключительного отрезка основного времени Гертл вернул «акулам» преимущество в две шайбы, но лучший игрок матча Круз, набравший в этот вечер 4 (2+2) очка, вскоре вернул минимальное отставание.

На 53-й минуте Барабанов и Кутюр организовали седьмой гол «Сан-Хосе», который по всем раскладам должен был успокоить «койотов». Россиянин отдал шикарный слепой пас за спину, канадец броском в касание пробил Скотта Уэджвуда.

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Но «Аризона» отыгралась в концовке — такое уж настроение было у этого матча! Гостисбер забил в равных составах, а Эндрю Лэдд сделал 7:7 уже в расстановке «6 на 4» за полторы минуты до сирены.

Сумасшедший по результативности матч в итоге проскочил овертайм и докатился до серии буллитов, где болельщики «Сан-Хосе» получили вишенку на торте в виде победы своей команды. Победный штрафной бросок реализовал Кутюр, ставший в результате второй звездой матча. Барабанов, кстати, получил третью звезду.

Удивительно, что в матче, где каждая из команд забила по 7 голов, не произошло ни одной смены вратаря: Джеймс Раймер и Скотт Уэджвуд испили чашу до дна. Кстати, подобных концертов с 14 голами на двоих, да ещё и серией буллитов в придачу в НХЛ не видели три сезона. В последний раз что-то подобное творилось 19 февраля 2019-го, когда «Чикаго» на домашней площадке обыграл «Оттаву» в основное время со счётом 8:7.