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«Сан-Хосе» обыграл «Аризону» в матче с 14 голами и серией буллитов, обзор, видео голов

14 голов и серия буллитов! Таких концертов в НХЛ не видели три сезона
Лев Лукин
«Сан-Хосе» обыграл «Аризону» в матче с 14 голами
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«Сан-Хосе» и «Аризона» бурно отметили возвращение регулярки НХЛ. Одним из героев рекордного матча стал российский форвард Барабанов.

Регулярка НХЛ вернулась после недельной паузы, связанной с ухудшением ситуации с ковид-протоколами почти во всех клубах лиги. По-прежнему всё не идеально, много игроков в стоп-листах, много перенесённых матчей, но хоккей всё же вернулся.

И вернулся он ярко, громко и с фанфарами. В первой игре дня «Тампа» и «Монреаль» забросили 9 шайб на двоих, позже этот результат повторили «Лос-Анджелес» и «Вегас», но всех переплюнули «Сан-Хосе» и «Аризона», устроившие настоящий концерт на радость калифорнийским зрителям.

НХЛ - регулярный чемпионат
29 декабря 2021, среда. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
8 : 7
Б
Аризона Койотс
Глендейл
1:0 Барабанов (Кутюр, Майер) – 02:46' (5x5)   1:1 Круз (Кессел) – 05:36' (5x5)   2:1 Бонино (Ньето, Кольяно) – 11:22' (5x5)   2:2 Мозер (Круз) – 17:40' (5x5)   3:2 Шимек (Хальбгевакс, Власик) – 25:27' (5x5)   4:2 Вьель (Гаджович, Педерсон) – 25:34' (5x5)   4:3 Келлер (Кессел, Ларссон) – 27:48' (5x5)   5:3 Майер – 34:13' (5x5)   5:4 Мозер (Ларссон, Эрикссон) – 39:37' (5x4)   6:4 Гертл (Грегор) – 41:44' (5x5)   6:5 Круз (Мэйо, Кессел) – 47:35' (5x5)   7:5 Кутюр (Барабанов, Карлссон) – 53:00' (5x5)   7:6 Гостисбер (Кессел, Ларссон) – 56:51' (5x5)   7:7 Лэдд (Круз, Гостисбер) – 58:31' (6x4)   8:7 Кутюр – 65:00' (ПБ)

14 шайб на двоих — это самый результативный матч сезона! Начало голевому безумию положил российский форвард «Сан-Хосе» Александр Барабанов. Шайба просто попала ему в ногу после броска Логана Кутюра, однако нельзя не отметить, что именно Барабанов начал голевую атаку с перехвата.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Через 3 минуты на этот гол ответил Лоусон Круз — и понеслось. Первый период команды закончили со счётом 2:2, после второго «Сан-Хосе» вёл 5:4. В самом начале заключительного отрезка основного времени Гертл вернул «акулам» преимущество в две шайбы, но лучший игрок матча Круз, набравший в этот вечер 4 (2+2) очка, вскоре вернул минимальное отставание.

На 53-й минуте Барабанов и Кутюр организовали седьмой гол «Сан-Хосе», который по всем раскладам должен был успокоить «койотов». Россиянин отдал шикарный слепой пас за спину, канадец броском в касание пробил Скотта Уэджвуда.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Но «Аризона» отыгралась в концовке — такое уж настроение было у этого матча! Гостисбер забил в равных составах, а Эндрю Лэдд сделал 7:7 уже в расстановке «6 на 4» за полторы минуты до сирены.

Сумасшедший по результативности матч в итоге проскочил овертайм и докатился до серии буллитов, где болельщики «Сан-Хосе» получили вишенку на торте в виде победы своей команды. Победный штрафной бросок реализовал Кутюр, ставший в результате второй звездой матча. Барабанов, кстати, получил третью звезду.

Удивительно, что в матче, где каждая из команд забила по 7 голов, не произошло ни одной смены вратаря: Джеймс Раймер и Скотт Уэджвуд испили чашу до дна. Кстати, подобных концертов с 14 голами на двоих, да ещё и серией буллитов в придачу в НХЛ не видели три сезона. В последний раз что-то подобное творилось 19 февраля 2019-го, когда «Чикаго» на домашней площадке обыграл «Оттаву» в основное время со счётом 8:7.

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