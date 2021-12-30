«Надо было проводить в Северной Корее». Резкое выступление Брызгалова после отмены МЧМ

Известный вратарь считает, что турнир надо было продолжать, сажая на карантин только тех, кто сдал положительный тест на коронавирус.

ИИХФ решила отменить молодёжный чемпионат мира по хоккею — 2022 на полпути, потому что в его проведение вмешался коронавирус. На третий игровой день двое хоккеистов из сборной США сдали положительный тест — всю команду посадили на карантин, а матч со Швейцарией отменили, засчитав американцам техническое поражение. На следующий день аналогичная участь постигла сборные Чехии и России – у них выявили по одному игроку с положительным тестом, после чего судьба МЧМ была предрешена.

«Дайте им играть! Они же привиты, с ними ничего не может случиться»

«Чемпионат» созвонился с известным вратарём, серебряным призёром МЧМ-2000 Ильёй Брызгаловым, который поделился мнением о ситуации. Брызгалов очень сильно расстроился и за молодых игроков, он считает, что командам надо было разрешить играть дальше, изолируя не всех, а только сдавших положительные тесты.

«Вы меня огорошили, это ужасно. Я очень сильно расстроился – весь год ждёшь МЧМ, а потом раз — и всё. Представляю, что чувствуют ребята. А те, кто сдал положительный тест, им теперь нельзя домой лететь, как быть-то? Мы уже заигрались в этот ковид. Я бы понял, если бы ребята лежали с температурой, это бы вызывало обеспокоенность.

За всех мальчишек обидно, не только за наших. И за шведов, и за финнов, и за австрийцев. Они к этому готовились всю жизнь… Больше чем уверен, что они здоровые молодые ребята и никто бы там не умер. Помню, даже если гриппом заболеваешь, то тебя просто изолировали, чемпионаты мира из-за этого не останавливали.

Чего они боятся, что игроки друг друга перезаражают? Так они в одном самолёте летят, в одном автобусе, в одной раздевалке, в одной столовой едят, в номерах живут по два человека. Они бы уже все заразные были.

Дайте им играть! Какие технические поражения? Заболели двое человек у американцев, их убрали в запас, выпустите вместо них запасных. Если у них два-три дня нет температуры, других симптомов, выпускайте ребят обратно, пусть спокойно играют. Они же все привиты, с ними ничего не может случиться», — сказал Брызгалов.

«Надо было проводить МЧМ в Северной Корее, там нет никакого коронавируса»

Также Брызгалов заявил, что устал от коронавируса и слишком строгих мер даже в тех случаях, когда люди не испытывают симптомов, обвинил в некомпетентности мировые политические элиты и пошутил, что, если бы МЧМ проходил в Северной Корее, его бы не отменили.

«Пора людям перестать играть в коронавирусные игры, сколько можно уже ерундой заниматься, жить ведь невозможно. Был первый коронавирус, говорили, что он опасен только для стариков. Потом он мутировал, стали говорить, что он опасен для людей среднего возраста. Сейчас опять мутировал, говорят, что только для детей опасен. Какой-то цирк, сколько люди будут это терпеть? Никакой жизни нормальной нет!

Для меня всё ясно и понятно – мировые политические элиты просто не могут с этим справиться или делают это специально. Пора им всем уходить, они некомпетентны. У руководителей отсутствует здравый смысл, никто из них не может, не хочет или боится взять на себя ответственность, сказать: «Ребят, хорош ерундой заниматься. Вы ребят изолировали, идите и играйте. Мы на них пару дней посмотрим, если всё нормально, возвращайтесь и играйте». А у них – а вдруг что-то? Так для этого ты и изолируешь их, зачем наказывать 18-20 человек?

В Северной Корее надо было проводить МЧМ, там нет никакого коронавируса. Ради такого Ким Чен Ын даже выделил бы один ТВ-канал для трансляции турнира», — заключил Брызгалов.