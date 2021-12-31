Новогоднее чудо. Матч, который открыл сборной России путь к последнему золоту МЧМ

До последнего момента наши ребята не гарантировали себе участия в легендарном плей-офф. Всё решилось в новогоднюю ночь — в матче с чехами.

Подводить итоги года в ковидную эпоху – дело довольно-таки невесёлое. Несмотря на множество положительных моментов, которые, несомненно, за последние 12 месяцев произошли в жизни каждого человека, общее ощущение от них сильно смазывается продолжающимися ограничениями, а также отменой многих мероприятий и остальных планов.

То же самое касается и мира спорта. Неудивительно, что свой след коронавирус оставил и в хоккее, где в прошедшем году без зрителей прошли многие соревнования, включая большую часть чемпионата мира. И, когда начало казаться, что жизнь постепенно возвращается в привычное русло, декабрь вновь напомнил – пандемия всё ещё никуда не делась.

Именно по коронавирусным причинам в НХЛ состоялась целая серия переносов матчей, продолжающаяся до сих пор, которая лишила нас первой за восемь лет Олимпиады с сильнейшими хоккеистами планеты. Ну а затем концовка года для хоккейных поклонников была окончательно испорчена прерванным МЧМ – турниром, который нередко дарил россиянам матчи национальной сборной в новогоднюю ночь. 2022 год мы также могли встретить за просмотром матча нашей молодёжки – подопечные Сергея Зубова должны были встретиться со сборной США, заражения в которой стали первым шагом к отмене всего первенства.

Однако теперь болельщики точно останутся без новогоднего чуда. Хотя его по сути не было уже 11 лет – в ночь с 31 декабря 2010 на 1 января 2011 российские хоккеисты открыли для себя путь к последнему на сегодняшний день золоту МЧМ. В это сложно поверить, но тогда компания с молодыми Кузнецовым, Панариным, Тарасенко и Орловым и во главе с Валерием Брагиным, впервые отправившимся на чемпионат мира в качестве главного тренера молодёжной команды, до последнего игрового дня группового этапа не могла обеспечить себе участие в плей-офф. До 2014 года в решающую стадию турнира проходили только три из пяти команд – перед очной встречей сборные России и Чехии одержали по одной победе, потерпели по два поражения и должны были выяснить, кому достанется последняя путёвка в четвертьфинал.

«Всё решит матч с чехами. В этой игре я бы отдал предпочтение нашим ребятам, они должны не ударить лицом в грязь. Нельзя не выходить из подгруппы, а то это совсем будет удар по нашему хоккею», — говорил перед матчем Владимир Плющев, годом ранее возглавлявший команду. «Готовились спокойно. Даже не поднимали эту тему: все ребята у нас взрослые, они всё понимают», — рассказывал Брагин уже по окончании встречи.

Но уже в начале матча наша сборная пропустила быстрый гол – не успев провести на льду и двух минут, чехи открыли счёт. Правда, уже к перерыву россияне обеспечили очень комфортное преимущество, ответив четырьмя заброшенными шайбами. Дмитрий Орлов, Евгений Кузнецов, Денис Голубев и Владимир Тарасенко подарили немногочисленным зрителям крошечной арены в Льюистоне голы на любой вкус.

Как оказалось впоследствии, этого было достаточно для победы – за оставшиеся 40 минут чешская молодёжка сподобилась только на две шайбы. Россияне же для пущей уверенности наколотили чехам ещё четыре гола, расчехлив весь оставшийся арсенал во втором периоде. Добить соперников вызвались Георгий Бердюков, Даниил Собченко, Артемий Панарин и Максим Кицын – таким образом, все восемь шайб были заброшены разными игроками!

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Все ребята понимали ответственность, которая перед ними стоит. Игроки сами себя хорошо подготовили. Мы знали, что чехи всегда сильно проводят стартовые минуты, а потом «просаживаются». А вообще, считаю, что третий период матча с Норвегией стал переломным – команда почувствовала свою игру, заставила удачу повернуться к нам лицом. И мы сразу начали показывать тот хоккей, который и должны были. Всё это перенеслось и на встречу с чехами, два периода которой ребята действовали так, как мы от них просим. Для нас самое главное играть в свой хоккей – скоростной, комбинационный, агрессивный. Будем показывать такую игру – придёт результат. Матч с чехами показал, что мы всё это умеем», — говорил после матча Валерий Брагин.

Спустя несколько дней он приведёт молодых российских парней к победе, которая навсегда войдёт в историю нашего хоккея как одна из самых легендарных. Новогоднее чудо 2011 года продлилось почти на неделю – 6 января россияне в драматичнейшем финале выиграли золото, проигрывая по ходу матча в три шайбы соперникам из Канады.

Такого же чуда мы ждём уже 11 лет. И рано или поздно точно дождёмся. Главное – не переставать верить.