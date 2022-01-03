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Видео шикарного гола Дмитрия Коробова в КХЛ в ворота «Северстали»

В КХЛ забили в стиле Макдэвида! Это сделал защитник, над которым смеялись в Уфе
Родион Власов
Видео шикарного гола Дмитрия Коробова
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Невероятный момент от Дмитрия Коробова из минского «Динамо».

Когда-то Дмитрий Коробов считался одним из самых перспективных белорусских защитников и играл в системе «Тампа-Бэй» — правда, ещё до того, как она выросла в чемпионскую организацию. В последние же годы его фамилия стала, скорее, мемом в болельщицкой среде — белорусский защитник был не очень ловким, довольно неповоротливым и превратился в не особо надёжного домоседа.

В прошлом году его неожиданно для многих подписал «Салават Юлаев», выписав для защитника солидные 20 миллионов в год. Леонид Вайсфельд удивлялся: «Это самое странное приобретение, которое было сейчас. Они подписывают на два года 31-летнего белорусского игрока, который не попадал в состав Хабаровска. Это, наверное, чем-то очень серьёзным нужно аргументировать».

За прошлый год в Уфе Коробов забил ноль раз — это предсказуемо, учитывая то, как он сам объяснял свой функционал: «У нас с [Алексеем] Семёновым 230 кг на двоих. Задача – охранять ворота и вратаря. Забивать у нас есть кому». Тем не менее и в Уфе Коробов чаще сидел в запасе, был обменян в «Спартак» на ставшего ненужным Андрея Зубарева, а потом транзитом уехал в родной Минск. Там Коробов снова играет в первой паре и достаточно много.

За 410 матчей в КХЛ Коробов забил целых 15 голов. Математическая вероятность самого обычного гола с подставлением была мизерной, но Коробов не просто забил в Череповце — он совершенно неожиданно для соперников пошёл в обводку, обманул нескольких соперников и забил, уже отправившись на лёд.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Ничего не напоминает? Да, примерно в такой же манере Коннор Макдэвид забил пару голов, которые потом смаковали практически все хоккейные соцсети. Правда, капитан «Динамо» раскручен гораздо менее сильно, но это не делает шайбу менее красивой.

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«Динамо» в момент написания ведёт 4:2 и сделало ещё один шажок к тому, чтобы выйти в плей-офф Запада — «Торпедо» не помогла даже победа на выезде.

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