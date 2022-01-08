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«Сент-Луис» крупно обыграл «Вашингтон», Бучневич сделал дубль, Барбашёв забил, видео, Овечкин набрал «-3»

Страдания Овечкина закончил гол Бучневича из своей зоны. У Ови «-3» и худший матч в сезоне
Лев Лукин
«Сент-Луис» крупно обыграл «Вашингтон»
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Зато череповчанин из «Сент-Луиса» оформил дубль и стал первой звездой матча.

«Вашингтон Кэпиталз» после почти недельного простоя приехал на очередной матч регулярки НХЛ в Сент-Луис. «Блюзмены» не так давно выиграли «Зимнюю классику», но затем обидно уступили «Питтсбургу», упустив возможность выбраться в лидеры Западной конференции.

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От игры двух команд-лидеров НХЛ следовало ждать накала и интриги, однако, на удивление, равной борьбы не получилось. «Вашингтон» только в первом периоде оказывал «блюзменам» достойное сопротивление и даже открыл счёт усилиями Спронга. «Сент-Луис» отыгрался на 13-й минуте, а во второй половине матча принялся планомерно уничтожать «столичный» клуб.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2022, суббота. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Спронг (Протас, ван Римсдайк) – 02:02' (5x5)   1:1 Крюг (Томас, Кайру) – 12:10' (5x5)   2:1 Бучневич (Сканделла, О'Райлли) – 29:08' (5x5)   3:1 Сундквист (Фолк, Саад) – 37:20' (5x5)   4:1 Барбашёв (Бучневич, О'Райлли) – 39:59' (5x5)   5:1 Бучневич (Томас) – 56:08' (en)

Огромную роль в этом уничтожении сыграли российские форварды «музыкантов». Вот, например, гол Павла Бучневича на 30-й минуте, оказавшийся победным. Нападающий шикарно бросил в касание, завершив комбинацию, выросшую из могучего прессинга в чужой зоне.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Вскоре Оскар Сундквист забил третий гол в ворота Ильи Самсонова, а на последней секунде периода Иван Барбашёв забил 13-й гол в сезоне. Отличный кистевой бросок Ивана!

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Пожалуй, эта шайба в раздевалку окончательно добила «Кэпиталз». В третьем периоде «столичные» не смогли забить хотя бы гол престижа, а на 57-й минуте позволили «Сент-Луису» довести счёт до крупного, пропустив в пустые ворота. Павел Бучневич оформил дубль броском из своей зоны, закончив страдания «Вашингтона» и Овечкина, который в этом эпизоде безуспешно попытался перехватить шайбу на синей линии.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Для капитана «Кэпиталз» эта игра стала, пожалуй, худшей в сезоне. 20:55 на льду и 3 броска в створ — очень низкие цифры для Великой Восьмёрки. Всего лишь один силовой приём, а самое главное — «-3» в графу полезности. Это был явно не день Овечкина, а о продвижении в гонке снайперов всех времён даже и подумать не пришлось.

Но «Вашингтон» в целом был ужасен, не стоит винить только Овечкина в провале команды. Уже завтра у «столичных» будет возможность реабилитироваться, «Вашингтон» ждёт гостевой матч с «Миннесотой». Что касается «Сент-Луиса», то главным героем «блюзменов» ожидаемо был признан автор дубля Бучневич. Череповчанину досталась первая звезда матча.

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