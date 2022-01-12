Кто-то ещё помнит, что у Никиты была травма? В третьем матче после возвращения он оформил хет-трик и даже улыбнулся на льду.

«Особенный». Кучеров оформил первый хет-трик за пять лет и дал волю редким эмоциям

У кого-нибудь ещё остались сомнения в том, насколько хорош Никита Кучеров? Если его игра в плей-офф-2021 после полностью пропущенной регулярки вас не впечатлила, то сейчас форвард «Тампы» даёт повод ещё раз хорошенько подумать. После почти трёх пропущенных месяцев в новом сезоне Никита вновь вернулся в игру так, будто никакой паузы для него и не было, устроив шоу в матче с «Калгари».

Но если в игре с «огоньками» Кучеров создавал моменты для партнёров, организовав два гола «Лайтнинг», то в сегодняшней встрече с «Баффало» россиянин выступил в роли идеального завершителя атак. Правда, по первому периоду практически ничего не предвещало голевой феерии в его исполнении, поскольку обе результативные атаки «Тампы» в стартовой двадцатиминутке прошли без его непосредственного участия (хотя он и заработал «плюс» во время гола Ондржея Палата).

Тем не менее, шанс отличиться у него возник незадолго до перерыва. Никита подкараулил ошибку «клинков» в средней зоне, с помощью фирменного дриблинга прорвался через оставшиеся оборонительные редуты «Сейбрз», но на последнем рубеже его остановил Укка-Пекка Луукконен, совершивший впечатляющий сейв.

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Однако финский голкипер не смог продолжить игру из-за травмы нижней части тела, и сменивший его Малкольм Суббэн уже никак не помешал Кучерову продемонстрировать его снайперские навыки, которые мало в чём уступают ассистентским. Никита помог «Лайтнинг» реализовать первое большинство в матче, освободив Земгуса Гиргенсонса со скамейки штрафников на секунду раньше запланированного уже спустя полминуты после возвращения из раздевалок.

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Почти десять минут счёт на табло оставался неизменным. За это время «Тампа» успела дважды поиграть в меньшинстве, но удаления Кори Перри и Кучерова «Баффало» реализовать не смог. За это оба провинившихся наказали «клинков», соорудив следующий гол «молний» через 21 секунду после выхода Никиты из штрафного бокса. Канадец отдал – россиянин забросил.

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Но на этом голевые свершения Кучерова не закончились, но сперва команды обменялись шайбами. На точный бросок Стивена Стэмкоса хозяева ответили голом Винни Хинострозы, который реализовал большинство «Сейбрз» в начале третьего периода. Однако последнее слово в этом матче сказал Кучеров, ставший главным героем встречи. Своим щелчком после передачи Виктора Хедмана он в третий раз прошил Суббэна и, кажется, впервые за долгое время (с момента празднования второго чемпионства) широко улыбнулся – довольно редкая эмоция от Никиты. Приятно видеть, что он снова в деле.

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Для улыбки был серьёзный повод, ведь это его первый хет-трик почти за пять лет – с 23 марта 2017 года! «Он особенный игрок», — прокомментировал игру Кучерова главный тренер «Лайтнинг» Джон Купер. Никита в четвёртый раз в карьере трижды за матч поразил ворота соперника и сравнялся с Тайлером Джонсоном по наибольшему количеству хет-триков в истории «Тампы», поделив с ним четвёртую строчку. Впереди россиянина вполне ожидаемо расположились Венсан Лекавалье (6), Мартин Сан-Луи (8) и Стивен Стэмкос (9).

6:1 – «молнии» всё больше закрепляются в верхней части турнирной таблицы. А вот «Баффало» всё ближе к продолжению антирекордной серии без плей-офф.