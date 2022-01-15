В НХЛ зажёг ещё один русский вратарь! Просветов почти остановил одну из лучших команд лиги

Иван совершил 44 сейва в матче с «Колорадо», но этого всё равно оказалось недостаточно для победы «Аризоны».

Пару дней назад «Аризона» сотворила небольшую сенсацию – «койоты», которые до стартового вбрасывания на протяжении нескольких месяцев находились на последнем месте в сводной таблице НХЛ, неожиданно на своей площадке остановили «Торонто» во главе с набравшим шикарную форму Остоном Мэттьюсом (который, кстати, рос именно в штате Аризона) и поднялись на 31-ю строчку в общем зачёте регулярного чемпионата, опустив на самое дно финалистов Кубка Стэнли – 2021 из «Монреаля».

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Немалая заслуга в победе «Койотс» принадлежит двум людям – нападающему Райану Дзингелу, забросившему обе шайбы своей команды, и голкиперу Карелу Веймелке, совершившему 45 спасений и пропустившему только от Мэттьюса, который смог установить рекорд «Торонто» по количеству гостевых матчей с голами подряд – теперь Остон идёт на серии из девяти выездных встреч с как минимум одним взятием ворот в своём активе.

После домашнего успеха «Аризона» отправилась в гости к «Колорадо». Перед «койотами» стояла сложнейшая задача – обыграть одну из сильнейших команд лиги, которая к тому же одержала 12 побед подряд на своём льду! Многие заранее успели записать «Койотс» поражение, а когда стало известно, кто займёт место в воротах гостей, сомнений в победе «Эвеланш» не осталось практически ни у кого.

Дело в том, что командам уже завтра предстоит встретиться на льду «Аризоны», и, чтобы не слишком сильно нагружать Веймелку, который является безоговорочным первым номером команды, Андре Туриньи дал ему возможность отдохнуть и решил воспользоваться услугами другого вратаря, которым стал россиянин Иван Просветов, получивший вызов в основной состав ещё перед матчем с «Торонто» благодаря попаданию бэкапа Веймелки Скотта Уэджвуда в ковид-протокол.

В АХЛ Просветов является основным голкипером «Тусона», фарм-клуба «Койотс». В нынешнем сезоне он провёл 17 матчей и закончил их с коэффициентом надёжности 3,11 и 90,2% отражённых бросков, оформив два шат-аута. В НХЛ его статистика, конечно, похуже. Иван всего четыре раза в карьере появлялся на льду в лучшей лиге мира (один раз – в этом сезоне), дважды выходя в старте и ещё два раза – по ходу встреч. При этом его КН за это время – 4,42 при 82,3% ОБ. Во многом именно поэтому болельщики «лавин» так уверенно заранее прибавили себе два очка.

Однако у Просветова были другие планы, пусть матч для него начался с двух пропущенных шайб к середине первого периода. Вины Ивана ни в одной из них нет – голы что Микко Рантанена, что Тайсона Джоста стали следствием добиваний, и вопросы здесь прежде всего нужно предъявлять обороне, которая в обоих случаях проигрывала собственный пятачок.

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Стоит отметить, что в голе Джоста поучаствовал и российский легионер «Эвеланш» Михаил Мальцев, который заработал-таки своё первое очко в сезоне и первое в составе «Колорадо» (правда, затем это же очко у него отобрали, исключив из протокола). Но затем ни он, ни кто-либо ещё из его одноклубников долгое время не мог найти способ пробить Просветова, который провёл матч в традициях лучших российских вратарей.

В первом периоде, под занавес которого «Аризона» в меньшинстве умудрилась отыграть одну шайбу, он совершил 16 сейвов. Во втором, когда «койоты» сравняли счёт, Иван оставил ворота в неприкосновенности, вступив в игру 15 раз. Его уверенные действия помогли «койотам» выйти вперёд в начале третьей 20-минутки, правда, ненадолго, ведь спустя 29 секунд «Колорадо» вновь восстановил равновесие. Но опять же благодаря усилиям Просветова «Койотс», нанёсшие всего два броска в заключительной трети основного времени («Эвеланш» — 10), смогли добраться до овертайма.

Исход матча вполне мог решиться и в дополнительные пять минут, но вновь был прекрасен Просветов. Иван совершил четыре сейва (44 в общей сложности), включая впечатляющее спасение после стремительного сольного прохода Валерия Ничушкина. Голкипер «Аризоны» продемонстрировал чудеса растяжки, не позволив соотечественнику вырвать победу для своей команды.

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Команды добрались до серии послематчевых бросков, и там Просветов вновь до последнего давал своей команде надежду на победу. Иван справился с попытками одной из главных звёзд НХЛ Натана Маккиннона, который ни разу за семь бросков в створ не смог пробить россиянина, и Рантанена, однако против финтов Назема Кадри ничего сделать уже не смог. «Аризона» потратила все свои попытки впустую, поэтому победа (13-я домашняя подряд) осталась за «Эвеланш», а подвигов Просветова, увы, не хватило даже для попадания в тройку звёзд матча.

Его игру оценил журналист The Athletic Питер Бо, освещающий жизнь «Колорадо»: «Не могу не отметить, как хорошо сегодня отыграл Просветов. Да, он проиграл по буллитам, но он единственный из вратарей в 2022 году, пропустивший меньше четырёх голов от «Эвеланш» в основное время и овертайме. Сарос, Хеллебайк, Флёри, Кэмпбелл, Гибсон и Грубауэр пропустили как минимум по четыре».

Болельщики «Аризоны» уже вовсю говорят о желании ещё раз увидеть Просветова в деле. Можно не сомневаться, что Иван, который зажёг в сегодняшнем матче, точно получит возможность вновь сыграть в НХЛ.