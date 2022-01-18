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Почему многих российских звёзд НХЛ не было на Олимпиаде в 1998 году, Фетисов, Ларионов, Могильный, Хабибулин

До Олимпиады в Нагано не доехали русские звёзды НХЛ. Почему разрушилась сборная мечты
Родион Власов
Почему многих россиян из НХЛ не было на ОИ-1998?
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«Команда братьев» всё равно вышла в финал. Но её реальной силы мы так и не увидели.

Прямо сейчас мы могли увлечённо обсуждать, почему сборная России предпочла условного Бучневича условному Радулову и то, какой пазл можно было сложить из богатого выбора вратарей. Увы, отказ НХЛ мгновенно погасил градус ожидания Олимпиады, которая и так пройдёт в полувоенной обстановке — теперь гадания на кофейной гуще стали более жидкими и даже отсечение от сборной Толчинского вызвало лишь глухой шёпот, а не волну возмущения.

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25 лет назад всё было иначе — сборная России должна была поехать на первые Игры с участием НХЛ, как и сейчас, имела широчайший выбор энхаэловцев, но до Нагано доехала не в самом звёздном составе. Даже так, как известно, этого хватило для финала — но кто знает, что было бы в полном составе. Вспоминаем, кто так и не смог доехать до Нагано — по своей воле, из-за травмы или решения руководства сборной.

Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Вячеслав Козлов

За полгода до Олимпиады Русская пятёрка «Детройта» выиграла Кубок Стэнли и впервые привезла его в Москву — полёт этот был выполнен почти в режиме спецоперации. Только вот через полгода в сборную доехал только Сергей Фёдоров — и тот не должен был первоначально отправляться в Японию из-за контрактных споров, но получил шанс незадолго до Игр.

Отказ двух суперветеранов был более-менее объяснимым — они и так свои Олимпиады выигрывали. Правда, чуть позже оказалось, что ветеранов в сборную и не вызывали. Фетисов в интервью «Коммерсанту» в августе 1998-го рассказывал: «В апреле 1997 года меня назначили менеджером сборной России по НХЛ — покойный Валентин Сыч, царствие ему небесное, прислал официальное письмо, оно и сейчас у меня дома лежит. Потом приезжают новый президент ФХР Стеблин и Юрзинов к нам в Детройт и уговаривают нас, чтобы мы не играли. «Ну зачем вам это надо»,— говорят».

Фото: Getty Images

Эту версию подтверждает и Вячеслав Козлов, который тоже не сыграл на Олимпиаде: «Далеко, Ларионова с Фетисовым не пригласили. И я решил отдохнуть перед плей-офф. Раз в тот год мы взяли Кубок Стэнли, значит, всё было правильно». Почему сборная решила отказаться от двух возрастных лидеров — вопрос.

Владимир Малахов

Ответом на него, впрочем, может быть прошедший за два года до этого Кубок мира, куда играть за Россию поехали более-менее все, кто могли. Впрочем, закончилось это всё поражением в полуфинале и безобразной сварой всех против всех — энхаэловцы обвиняли руководство сборной, кусались друг с другом, а руководство ФХР пинало своих же звёзд на публике.

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Уже упомянутый Козлов говорил непосредственно перед Олимпиадой: «Некоторые наши энхаэловцы вели себя совсем не так, как должны себя вести настоящие профессионалы. Не хочу называть имена, но были ребята, которые думали, что в сборной можно себе позволить и расслабиться, и сыграть вполсилы. Словом, мне стыдно за ту игру, которую мы показали на Кубке мира».

Пресса рисовала одним из них защитника Владимира Малахова. Характер у него непростой — и это можно было понять по его позднейшему бунту в «Монреале», где публика его даже освистывала. Тогда же защитник говорил про Кубок мира: «Я, привыкший за несколько лет в Америке к энхаэловским нормам взаимоотношений, в лицо говорил людям из федерации, какие вещи они с нами делают. Мне этого не простили. После окончания всего этого кошмара я несколько дней отлёживался в Майами на океане, отходил».

Александр Могильный, Сергей Зубов, Николай Хабибулин

Самая знаменитая бригада отказников 90-х не поехала и на Олимпиаду, которую всячески пиарила сама лига. Решение Могильного вряд ли кого-то удивило — никто не забыл и обстоятельства побега форварда за океан, да и те слова, которые он после этого сказал. Отказ Зубова был таким же предсказуемым, тем более КМ-1996 защитник провалил.

Фото: Getty Images

А вот Хабибулина в сборную пытались затащить до последнего. Причина была банальной — за его спиной, как казалось тогда, больше никого не было. Михаил Шталенков считался вторым вратарём «Анахайма», хотя мог сыграть и половину матчей в сезоне, а у Андрея Трефилова, который был основным вратарём в плей-офф КМ, просто не было игровой практики — до Олимпиады у него было лишь три матча в сезоне.

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Вытаскивать Хабибулина на Игры приезжали лично Александр Стеблин и Владимир Юрзинов, которые в итоге ждали его у дверей раздевалки, но вратарь настолько не хотел контактировать с представителями сборной, что сбежал через чёрный выход. Пару лет назад работавший тогда в сборной Игорь Куперман в интервью «СЭ» раскрыл одну из причин такого поведения: «Его, основного вратаря, на последние два матча [Кубка мира] вообще не включили в заявку, и он затаил обиду очень надолго. Не только на Михайлова, а вообще на сборную и всё, что с ней связано».

Алексей Ковалёв

Свою долю скандалов в сборной форвард, которого невероятно высоко оценивал даже Марио Лемье, получит позже — в другом веке и с другим тренером. В Нагано-1998 Ковалёв ехать должен был — и первоначально казалось, что это будет одна из двух суперзвёзд поредевшего состава, где выделялся ещё Павел Буре.

Но поехать в Нагано помешала травма. Об этом форвард рассказал в автобиографии: «Как назло, я сломался именно тогда, когда надо было ехать в Японию. В одном из матчей врезался в борт, коленная чашечка раздробила хрящ и во время движения тёрлась о кость. В принципе, я мог играть через боль, но на Олимпиаду меня не отпустил генменеджер «Питтсбурга» Крэйг Патрик.

Фото: Getty Images

Я только перенёс операцию, появился в составе, но не провёл ни одного матча в регулярном чемпионате — начался перерыв. Моё возвращение на лёд состоялось бы уже в Нагано, но не было до конца ясно, как поведёт себя нога. Мог возникнуть рецидив, поэтому я мало удивился, когда Патрик ответил отказом на письмо ФХР, которое пришло в «Питтсбург».

Сергей Самсонов

В общем-то, из-за всех бед вокруг сборной (толпы отказников и кучи травм, которая свалила ещё и игроков типа Николишина и Виктора Козлова) осталось довольно мало заметных имён, от которых штаб сборной отказался сам. Ретроспективно таким можно назвать Сергея Самсонова, который тогда проводил первый сезон в НХЛ.

Тогда он считался одним из главных молодых талантов российского хоккея. Сергей Гимаев, который тогда работал в школе ЦСКА, с восторгом рассказывал об игроке ещё в 1994-м: «Я называю Серёжу не иначе как подарок судьбы. Слабых мест, не побоюсь сказать, не имеет. Катание феноменальное, клюшкой владеет фантастически. В двух словах – он родился с клюшкой. Точнее о нём не скажешь». Уже в 17 лет он забил 21 гол за сезон в ЦСКА, а через год уехал в Америку — ЦСКА тогда со скандалом раскололся на воевавшие друг с другом части.

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Молодой форвард принял участие в тренировочном лагере в августе 1997-го, куда Алексей Касатонов пригласил многих игроков на перспективу, но в Японию так и не поехал, несмотря на хороший первый сезон в НХЛ и классный МЧМ за год до этого. Вообще, за сборную он сыграл лишь дважды — в Солт-Лейке с Тем Самым Не-Голом и на КМ-2004. На ЧМ играть мешали травмы, которые и не позволили играть долго.

Сборная России-1998, которой не было

Вратари

Николай Хабибулин, Михаил Шталенков, Андрей Трефилов

Защитники

Дмитрий Юшкевич — Сергей Зубов, Владимир МалаховВячеслав Фетисов, Дмитрий Миронов — Алексей Гусаров, Борис Миронов — Дарюс Каспарайтис

Форварды

Александр Могильный — Сергей Фёдоров — Павел Буре, Валерий Зелепукин — Алексей Яшин — Алексей Ковалёв, Валерий Каменский — Алексей Жамнов — Вячеслав Козлов, Андрей Николишин — Герман Титов — Сергей Кривокрасов

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