«Чеченская братва грязно наехала на мою жену». Эпоха отказников из НХЛ в сборной России

Ещё лет 20 назад хоккеисты не желали ехать на чемпионаты мира – потому что бардак, воровство, наплевательское отношение руководства.

На чемпионате мира по хоккею в этом году мы не увидим больших звёзд, в том числе в сборной России. Отказы сыплются один за другим – первой ласточкой стал Артемий Панарин, за ним потянулись Павел Бучневич, Евгений Дадонов, из-за травм не отпустили из НХЛ Игоря Шестёркина, Александра Георгиева, Антона Худобина, Дениса Гурьянова.

Звёзды НХЛ не сыграют за сборную России на ЧМ-2021. Почему так произошло? Волна отказников не накрыла исключительно российскую команду. Схожие проблемы возникли и у наших главных конкурентов.

В обычный год можно было бы рассчитывать на россиян, которые попали в плей-офф НХЛ, но вылетят в первом раунде, но в этом году НХЛ сдвинула сезон вперёд, а в Риге для сборных будут действовать коронавирусные ограничения и обязательных карантин для вновь прибывших, так что никаких усилений по ходу турнира не предвидится.

Нынешние отказы отчасти вынужденные, а было время, когда слова «отказники» и «сборная» были практически неразделимы. В первую очередь, конечно, вспоминаются Олимпиады и Кубки мира, выступать на которых многих приходилось долго уговаривать, но и чемпионаты мира многие российские энхаэловцы игнорировали.

В хоккее, как и во всей России, бушевали лихие девяностые. ФХР раздирала грызня за власть, денег не было, президента федерации расстреливали среди бела дня, в национальной команде царил полный бардак. Хоккеисты, привыкшие к организованности и лоску НХЛ, не хотели ввязываться в этот харс, федерация в ответ обвиняла отказников в отсутствии патриотизма и хапужничестве.

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Сергей Зубов: «Чеченская братва грязно наехала на мою жену»

Один из лучших защитников той эпохи Сергей Зубов за сборную России практически не играл – были Олимпиада и чемпионат мира в 1992-м году, но тогда ему был всего 21 год и он ещё не уехал в НХЛ. Затем – Кубок мира-1996 и всё, на этом карьера Зубова в сборной оборвалась, более того, тогда же он поклялся никогда не возвращаться в Россию.

Пересуды о причинах такой категоричности Зубов снял много позже. «Из-за чего годами не приезжал в Россию? На одном турнире произошёл инцидент. На Кубке «Спартака» 1996 или 1997-го, не помню. Это был не скандал, чеченская братва грязно наехала на мою жену. В ресторане сидела вся команда. Это был прощальный банкет. Драки как таковой не случилось. Какой-то человек встал и исподтишка меня ударил. Я даже его не видел. Мне очень не понравилось, как на следующий день повели себя некоторые люди. Я сказал, что больше ноги моей здесь не будет. Ни на этом турнире, ни вообще в России. Этот случай многое изменил в моём сознании. Всё могло сложиться, конечно, по-другому. Жена была потрясена. Мы восемь лет после этого не приезжали в Россию», — рассказывал он.

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Под конец карьеры в НХЛ Зубов сменил гнев на милость, но до чемпионатов мира не доезжал из-за серьёзных травм. Когда же вернулся в Россию в олимпийский сезон, в сборную его позвали, но только запасным. «Если для меня нашлось место лишь в резерве сборной, то, считаю, что это плевок мне в лицо. Я очень хотел выступить за сборную, но, к сожалению, не получается», — возмущался Зубов, который узнал новость даже не от руководства сборной, а от массажиста. После такого, конечно, на ЧМ-2010 он тоже не поехал.

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Николай Хабибулин: «Не нравилось, как отмываются и воруются деньги в ФХР»

Хабибулин впервые оказался в национальной сборной в 19 лет, когда его взяли третьим вратарём на Олимпиаду в Альбервилле. Он не принял участие ни в одном матче, даже запасным ни разу не переодевался, а после финала не досчитался золотой медали. Её вручили не юному голкиперу, а главному тренеру Виктору Тихонову. Долгое время считалось, что это и породило обиду Хабибулина на сборную, хотя сам он это отрицал.

Потом в карьере Хабибулина был Кубок мира-1996, где он сыграл неудачно, и Олимпиада-2002, куда он поехал исключительно благодаря стараниям Вячеслава Фетисова, который лично следил за выступлением энхаэловцев и не раз с ними встречался. На этом всё – на других турнирах прославленный вратарь больше не играл.

«Мне не нравилось, как строился процесс работы в ФХР. Я тогда ещё был молодой, но разговаривал со старшими товарищами и узнавал, как всё происходило, как отмываются и воруются деньги. После этого желание играть пропадало. Теперь думаю, что на Олимпиаду-1998 в Нагано надо было поехать несмотря ни на что. Это тот момент, о котором жалею. Всё-таки Олимпиада. И за страну отыграть надо. Мне сейчас 47, и ума в голове прибавилось. Возможно, и на пару чемпионатов мира можно было съездить, когда я находился в расцвете сил. Отношение федерации к хоккею, к игрокам тогда и стало главной причиной моего отказа», – объяснял он.

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Сергей Фёдоров: «Федерация не выполнила обязательства, диалог невозможен»

Отношения Сергея Фёдорова со сборной нельзя назвать безоблачными – он сбегал в «Детройт» с Игр доброй воли в 1990-м, а после если и надевал майку с двуглавым орлом, то после долгих уговоров и по действительно большим поводам – Кубок мира, Олимпиада.

Для неприезда на чемпионат мира у Фёдорова всегда находились уважительные причины – то плей-офф идёт, то травма, то усталость после сезона, то отсутствие контракта, однако в его высказываниях разных лет на эту тему можно проследить всё тот же мотив, которым руководствовались и другие отказники.

«Убеждён: то, что происходит вне льда, способно разрушить сборную, какой бы сильной она ни была», — говорил он о Кубке мира-1996.

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«То, что другая сторона своей части работы не выполнила, лишний раз доказывает невозможность диалога. Как обычно. И дело, как вы понимаете, не в деньгах, а в том, что серьёзные люди должны выполнять взятые на себя обязательства», — об обещанных, но неполученных призовых за серебро Нагано.

«Делового разговора между федерацией и игроками НХЛ (а как теперь выясняется, и с молодыми хоккеистами) не получается, а потому в Солт-Лейк-Сити я буду выступать за команду России и Фетисова, но не ФХР», — об ОИ-2002.

Фёдоров вернулся на мировое первенство спустя 18 лет, когда в ФХР задул ветер перемен к лучшему. «Знаю Вячеслава Быкова, играл с ним. Был тогда в подающих надежды. В общем, сложились нормальные условия для того, чтобы приехать и чем-то помочь команде», — говорил он перед ЧМ-2008. Наверняка на решение повлияло и то, что Быков заверил Фёдорова, что тот будет играть в звене со своими вашингтонскими партнёрами Овечкиным и Сёминым. Они же и составили тройку лучших бомбардиров команды, а сам Фёдоров отдал передачу на золотой гол.

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Александр Могильный: «Организация в сборной не на должном уровне»

Схожая с Фёдоровым ситуация была и у Могильного – тот сбежал на год раньше, оставшуюся в России семью травили, а его самого сделали дезертиром и завели уголовное дело. Чтобы прочувствовать весь трагизм его положения, достаточно вспомнить, как он впервые после побега возвращался в Россию. Летел, как на заклание, всерьёз опасаясь, что его скрутят, едва самолёт приземлится в Москве. После побега в его резюме значится только один турнир в составе сборной – тот самый многострадальный Кубок мира-1996. Вернувшись с него, у Могильного были всё те же стандартные претензии – бардак и отсутствие нормального диалога. «Я просто не хочу играть. Думаете, что без меня команда не сумеет добиться результата? Плюс, я не думаю, что организация в сборной находится на должном уровне», — сетовал он.

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Александр Радулов: «Врачи сказали, нужен покой. Меня всё равно заставили выйти на раскатку»

Конечно, мы перечислили не всех игроков, кто не хотел и слышать о сборной в те времена, но постепенно ситуация выправилась – ФХР перестало штормить, игроки получили человеческие условия для работы, да и новое поколение пришло, у которого не было старых счётов с федерацией.

Последним отголоском эпохи отказников является Александр Радулов. Один из лучших российских хоккеистов, которого за кипучую энергию и страсть к хоккею в НХЛ прозвали Тасманским дьяволом, не появлялся в составе национальной команды с 2015 года, а на чемпионате мира последний раз играл в 2013-м.

Но если в первые два года отсутствие нападающего под знамёнами сборной никого не удивляло – он рубился в плей-офф КХЛ с травмами, на уколах, то в 2016 году Александр проигнорировал вызов на сборы и отправился на переговоры за океан. Это внесло разлад между хоккеистом и главным тренером команды Олегом Знарком. Радулов тогда всё-таки приехал в расположение команды, пусть и с опозданием, но на мировое первенство не попал.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

«Попросил прощения у тренерского штаба за пропуск двух дней, но в конце того же дня я почувствовал боль, в сборной знали об этом. Сделали МРТ, и врачи сказали, что мне нужен покой в течение трёх недель, чтобы поправиться. Но они всё равно заставили меня выйти на раскатку, и при контактной игре «три на три» я почувствовал, что мне тяжело», — объяснял Радулов, но для Знарка травма не была уважительной причиной. На Кубок мира-2016 он нападающего тоже не позвал – мол, слишком много претензий и условий предъявляет строптивый игрок.

Знарок уже давно не руководит сборной, более того, в команде за это время успело смениться три главных тренера, а Радулова на чемпионатах мира всё нет и нет. В 2017-м он решил не рисковать играть без нового контракта в НХЛ, в следующие два года всё объясняли новыми травмами. До ЧМ-2021 Радулов тоже не доедет – травма выбила его из строя ещё в конце зимы.