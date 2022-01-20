«Гол просто уникальный!» 10 секунд, которые перевернули матч с Чехией на Олимпиаде-1998

России надо было забить гениальному Гашеку два гола за период, чтобы выиграть группу. Она это сделала, а Жамнов сотворил шедевр.

В группе С хоккейного турнира Олимпиады-1998 в Нагано было два лидера – Россия и Чехия. Обе команды шли без поражений – наши начали с разгрома Казахстана, а затем в непростом матче справились с финнами, проигрывая 0:2 и 1:3 по ходу встречи. Чехи начали выступления с сухой победы в игре с финнами, а затем играючи расправились с казахстанцами. Очная встреча россиян и чехов за первое место в группе состоялась в последнем туре. Победа означала ни много ни мало более удобный четвертьфинал с белорусами, проигравшая же команда попадала на звёздных американцев.

Тренерский штаб сборной России заранее решил, что в воротах играть будет не Андрей Трефилов, который здорово провёл две предыдущие встречи, а Михаил Шталенков. Владислав Третьяк объяснил это тем, что спокойный характер Шталенкова больше подходит под игру чехов. Да и матч с финнами накануне отнял у Трефилова много сил.

В воротах у чехов был блистательный Доминик Гашек – на тот момент безоговорочно лучший голкипер мира, гениальный Доминатор, способный в одиночку вытащить любой матч. Вокруг него строилась игра чешской команды, а полевые должны были обеспечивать вязкий хоккей, душить атаки соперника и ловить его на ошибках. В нападение чехи под предводительством Яромира Ягра в самом расцвете сил были способны ухватиться даже за мизерный шанс и реализовать его.

Матч начался по сценарию чехов – они методично оборонялись, минуту выстояли даже втроём против пятерых в начале первого периода. «То, что мы тогда не сумели забить, чуть-чуть надломило игроков психологически», — отмечал Юрзинов. Гашек без проблем справлялся со всеми бросками, что летели в его сторону. Шталенков отвечал такой же вдохновенной игрой – он сделал великолепные сейвы на Чалоуне и Мораваце при выходах один на один.

Наши больше владели шайбой и даже смогли на время вывести из игры Ягра – он угодил под мощный силовой Бориса Миронова и пропустил остаток первого периода, но во втором периоде немного сбавили, и чехам это было только на руку. На экваторе матча две минуты получил Андрей Коваленко, в большинстве Павел Патера завёз шайбу в зону, двинулся в центр на троих соперников, упал, но успел вывести на бросок Роберта Райхела.

Положение россиян стало очень непростым – теперь непробиваемому Гашеку надо было забрасывать минимум две шайбы. Ничья нашу команду не устраивала, потому что у чехов была лучше разница шайб. Но в Нагано сборная России уже показывала, что с характером у неё всё в порядке. И после невзрачной концовки второго периода на третий наши вылетели с бешеным желанием побеждать.

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Все силы были брошены на атаку, и спустя три с половиной минуты четвёртое звено праздновало успех. Валерий Буре получил передачу, заехал в зону чехов и бросил из-под защитника. Гашек в тот день останавливал и куда более сложные шайбы, но с этой – не справился.

«До моего гола настроение у ребят было неважным. В таких матчах тяжело отыгрываться. Но мы продолжали бороться. В перерыве говорили об одном: как усилить игру в третьем периоде. Мы проигрывали, и бросать нужно было как можно чаще. Передо мной стоял игрок, и я решил бросить из-под его коньков, рассчитывая, что Гашек не увидит момент броска. И он не увидел», — говорил Валерий Буре.

Полдела было сделано, а чтобы закрепить успех, россиянам потребовалось всего 10 секунд! Алексей Жамнов не стал откладывать дело в долгий ящик и сотворил настоящий шедевр – выиграл вбрасывание в центре площадки, дождался передачи и попёр вперёд, как танк, на защитников Петра Свободу и Романа Гамрлика. Они смогли повалить его на лёд, и уже в падении Жамнов нанёс бросок под перекладину, обескураживший Гашека. Чехи были потрясены, наша скамейка ходила ходуном от радости, довольно улыбался даже Виктор Тихонов.

«Я увидел свободное пространство между защитниками и понял, что могу там проскочить. Зацепился за чью-то клюшку, скорее, сам, и хорошо, что получилось поднять шайбу», — сказал Жамнов.

«Жамнов забил классный гол — протащил шайбу между двух защитников и, уже лежа на льду, попал в девятку. Гол просто уникальный!» — отметил Валерий Буре.

Чехам отступать было некуда, и остаток игры прошёл в обоюдоострых атаках. Ягр практически не уходил с площадки, пытался повторить трюк Жамнова – пошёл на троих соперников и бросил с колен, но Шталенков был безупречен. «Всё происходит за секунду, ты не успеваешь подумать и действуешь по обстановке. Насколько я помню этот эпизод, наши защитники были на месте, но тем и отличается Ягр, что в любой ситуации он может найти щель между соперниками и проскочить в неё. Я лишь в последний момент среагировал — шайба задела меня и ушла выше ворот», — сказал Шталенков.

Россия отпраздновала победу и вышла в четвертьфинал с первого места. Наша команда в итоге добралась до финала, но там, к сожалению, сработало правило коротких турниров, на которых обыграть одного соперника дважды очень тяжело. В финале Гашек стоял на голове и ни разу не пропустил, и чехи оставили Россию лишь с серебром, завоевав своё первое золото Олимпийских игр.