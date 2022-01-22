«Абсолютный монстр». Свечников нарисовал роскошный пас и отметил красивый юбилей в НХЛ

Фанаты кайфуют от игры россиянина, который отдал 100-ю передачу в карьере и помог «Каролине» обыграть «Рейнджерс».

«Каролина» и «Рейнджерс» — лидеры Столичного дивизиона регулярного чемпионата НХЛ прямо сейчас. Обе команды стабильно идут по дистанции турнира, показывают отличный хоккей, а потому от их очного матча были большие ожидания в плане качества игры. К тому же «ураганы» и «рейнджеры» встречались впервые в сезоне.

Ожидания не подвели. Зрители на «Пи-Эн-Си-Арене» увидели шикарный матч с 9 заброшенными шайбами, а также отпраздновали победу любимой команды. Уже в первом периоде в ворота Александра Георгиева влетели две шайбы. Для начала Трочек реализовал большинство, подставив клюшку под бросок Деанджело. Второстепенный ассист в этом моменте заработал Андрей Свечников.

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А ближе к концу периода Джарвис и Ахо улетели в быстрый отрыв, и канадец отпраздновал гол после отличной передачи финна.

В начале второго периода «Каролина» закрепила успех — отличился Фаст. Но тут же включились и «Рейнджерс». Прийти в себя «синерубашечникам» помогло большинство, в котором Зибанеджад отличился после отличной передачи Панарина от борта.

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Но никакого камбэка у «Нью-Йорка» не получилось. «Каролина» не пропустила вдогонку, а под занавес периода дважды забила сама. Сначала Ахо запихал шайбу с пятачка, а за 28 секунд до сирены на перерыв отличился Нидеррайтер. Швейцарец забил с пятачка, но посмотрите, как роскошно за секунды до гола за воротами Георгиева действовал Свечников! Обманул одного защитника ложным заходом на «мичиганский» гол, другого — финтом и нарисовал пас Нидеррайтеру.

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Свечников очень хорош в этом сезоне. Он играет результативно, ярко и нагло, чередуя голы и передачи с дерзкими силовыми приёмами и даже драками.

В последнее время Андрей поставил на поток матчи, в которых не ограничивается одним набранным очком. Такие были три последние встречи «Каролины», а всего у Свечникова 5 «мультипоинтов» в 7 последних играх. Кстати, две сегодняшние передачи позволили россиянину отметить красивый юбилей — 100 передач за карьеру в НХЛ.

После матча с «Рейнджерс», по итогам которого Свечников был признан третьей звездой, о его роли для «Каролины» очень точно выразился в «Твиттере» один из фанатов «ураганов». «Свечников — абсолютный монстр в течение трёх последних месяцев. Он делает кучу вещей, которые не отражаются в протоколе», — отметил болельщик. И ведь действительно — оценивать влияние Андрея на успехи «Харрикейнз» в этом сезоне исключительно на основе статистики было бы излишне близоруко. Хотя она у Свечи-младшего в порядке — уже 32 (13+19) очка в 34 матчах регулярки.

В третьем периоде «Рейнджерс» предприняли попытку вернуться в игру, забив два гола в течение 74 секунд. Но ещё больше приблизиться к «Каролине» в счёте у гостей не удалось, а на 58-й минуте всех успокоил Тони Деанджело. Защитник «ураганов» пробил Александра Георгиева дальним броском в большинстве. Наверное, для американца в этой шайбе было немало символизма: ведь именно после конфликта с Георгиевым Деанджело в прошлом сезоне пришлось покинуть «Рейнджерс».

6:3 — победа «Каролины». «Ураганы» догнали «Рейнджерс» по набранным очкам, а по потерянным клуб из Роли является абсолютным лидером сезона.