«Мне было страшно». Могучий бросок Овечкина оставил вмятину на шлеме вратаря

Александр Овечкин поражает феноменальной результативностью в этом сезоне НХЛ, однако конкуренты постоянно навязывают россиянину борьбу. Долгое время главным соперником Овечкина в снайперской гонке был Леон Драйзайтль, затем к нему подключился Остон Мэттьюс, а во второй половине января в погоню за Великой Восьмёркой внезапно бросился американский форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер. В последних пяти встречах он забил 8 шайб и после хет-трика в ворота «Аризоны» сравнялся с Ови по общему количеству голов в сезоне. Несмотря на то, что россиянин в тот же вечер сделал дубль.

Сегодня Крайдер и Овечкин вновь вышли на лёд в одно время в разных городах — «Рейнджерс» в Нью-Йорке принимали «Кингз», а «Вашингтон» дома встречался с «Вегасом». Два лучших снайпера сезона повели заочную борьбу за право первым отметить юбилей в 30 голов в регулярке, и Крайдер выиграл её аккурат под занавес первого периода поединка в «Мэдисон Сквер Гардене». Долгая позиционная атака в большинстве завершилась выверенным пасом Фокса на пятак, где американец переправил шайбу в ворота. Также голевой пас в этом эпизоде заработал Артемий Панарин.

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Во втором периоде «Лос-Анджелес» перевернул ход игры с ног на голову и вышел вперёд, но «Рейнджерс» удалось отыграться, и снова не без помощи Панарина. Артемий набросил от синей линии, а Баркли Гудроу изящно переправил шайбу в ворота.

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В результате «Рейнджерс» выиграли в буллитной серии, приблизившись в таблице к лидерам Востока «Тампе» и «Флориде». В воротах «синерубашечников» очередную победу одержал Игорь Шестёркин. Что касается Крайдера, то он больше не забил, но с 30-ю голами остался лидером снайперской гонки, так как у Овечкина в своём матче дела шли совсем плохо.

Точнее, не только у Овечкина, а у всей команды, которая за 60 минут так ни разу и не смогла пробить Робина Ленера. Швед сделал 34 сейва, в том числе отразил 4 выстрела в створ от российского капитана «столичных». При этом один из них — ценой собственного шлема!



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После игры Ленер заявил репортёрам: «Это был мощнейший выстрел в голову. Он сломал мою маску, оставив на ней вмятину. Было страшно. Наверное, это самый сильный бросок в голову, который мне когда-либо прилетал». Этот эпизод случился в середине второго периода, когда у «Вашингтона» было почти две минуты на игру «5 на 3». После попадания Овечкина, Ленеру пришлось продолжить поединок в другом шлеме. Как видно, это никак не сказалось на действиях шведского вратаря, засушившего одну из самых грозных атак НХЛ.



Ови остался без голов и закончил этот день на втором месте в списке снайперов сезона. Он уступает Крайдеру в один гол и по-прежнему опережает Драйзайтля на один точный выстрел.