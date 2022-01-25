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Овечкин потерял лидерство в гонке снайперов НХЛ, видео броска Овечкина, которым он сломал шлем вратарю

«Мне было страшно». Могучий бросок Овечкина оставил вмятину на шлеме вратаря
Лев Лукин
Бросок Овечкина оставил вмятину на шлеме вратаря
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Но забить Ленеру Ови не смог и потерял лидерство в гонке снайперов НХЛ.

Александр Овечкин поражает феноменальной результативностью в этом сезоне НХЛ, однако конкуренты постоянно навязывают россиянину борьбу. Долгое время главным соперником Овечкина в снайперской гонке был Леон Драйзайтль, затем к нему подключился Остон Мэттьюс, а во второй половине января в погоню за Великой Восьмёркой внезапно бросился американский форвард «Рейнджерс» Крис Крайдер. В последних пяти встречах он забил 8 шайб и после хет-трика в ворота «Аризоны» сравнялся с Ови по общему количеству голов в сезоне. Несмотря на то, что россиянин в тот же вечер сделал дубль.

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Сегодня Крайдер и Овечкин вновь вышли на лёд в одно время в разных городах — «Рейнджерс» в Нью-Йорке принимали «Кингз», а «Вашингтон» дома встречался с «Вегасом». Два лучших снайпера сезона повели заочную борьбу за право первым отметить юбилей в 30 голов в регулярке, и Крайдер выиграл её аккурат под занавес первого периода поединка в «Мэдисон Сквер Гардене». Долгая позиционная атака в большинстве завершилась выверенным пасом Фокса на пятак, где американец переправил шайбу в ворота. Также голевой пас в этом эпизоде заработал Артемий Панарин.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Во втором периоде «Лос-Анджелес» перевернул ход игры с ног на голову и вышел вперёд, но «Рейнджерс» удалось отыграться, и снова не без помощи Панарина. Артемий набросил от синей линии, а Баркли Гудроу изящно переправил шайбу в ворота.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

В результате «Рейнджерс» выиграли в буллитной серии, приблизившись в таблице к лидерам Востока «Тампе» и «Флориде». В воротах «синерубашечников» очередную победу одержал Игорь Шестёркин. Что касается Крайдера, то он больше не забил, но с 30-ю голами остался лидером снайперской гонки, так как у Овечкина в своём матче дела шли совсем плохо.

НХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2022, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
0 : 1
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Амадио (Хауден) – 25:29' (5x5)

Точнее, не только у Овечкина, а у всей команды, которая за 60 минут так ни разу и не смогла пробить Робина Ленера. Швед сделал 34 сейва, в том числе отразил 4 выстрела в створ от российского капитана «столичных». При этом один из них — ценой собственного шлема!

ВИДЕО.

После игры Ленер заявил репортёрам: «Это был мощнейший выстрел в голову. Он сломал мою маску, оставив на ней вмятину. Было страшно. Наверное, это самый сильный бросок в голову, который мне когда-либо прилетал». Этот эпизод случился в середине второго периода, когда у «Вашингтона» было почти две минуты на игру «5 на 3». После попадания Овечкина, Ленеру пришлось продолжить поединок в другом шлеме. Как видно, это никак не сказалось на действиях шведского вратаря, засушившего одну из самых грозных атак НХЛ.

Ови остался без голов и закончил этот день на втором месте в списке снайперов сезона. Он уступает Крайдеру в один гол и по-прежнему опережает Драйзайтля на один точный выстрел.

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