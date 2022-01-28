«Он издевается над бывшей!» Панарин под свист трибун выбил 3 очка, обойдя легенду НХЛ

Хлебушек снова покуражился в матче с «Коламбусом» и превзошёл достижение Буре, но «Рейнджерс» подвиги россиянина не помогли.

«Нью-Йорк Рейнджерс» сейчас в полном порядке. Команда Жерара Галлана уверенно идёт в зоне плей-офф Столичного дивизиона, претендует на победу в регулярном чемпионате НХЛ, а в последних шести матчах у «синерубашечников» было пять побед. На очередной матч сезона «Рейнджерс» прибыли в гости к «Коламбусу», который в прошлой домашней игре неожиданно крупно влетел «Калгари» 0:6.

«Нью-Йорк», конечно, был фаворитом поединка, и в начале игры гости подтвердили свой статус. Уже на 2-й минуте Артемий Панарин, которого до сих пор освистывают фанаты «Блю Джекетс», сместился в центр от левого борта и броском с кистей переиграл Корписало.

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Через три минуты счёт был уже 0:2. После броска Шнайдера шайба удачно для «Рейнджерс» попала в конёк Гудроу и зашла в сетку. Панарин принял участие и в этой комбинации.

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Для Артемия эта передача стала 343-й в 472 матче за карьеру в НХЛ. Хлебушек вышел на чистое 16-е место по ассистам среди российских хоккеистов, превзойдя результат Павла Буре. При этом Панарину понадобилось сыграть на 230 матчей меньше легендарной Русской Ракеты.

Впрочем, на этом хорошие новости для «Рейнджерс» закончились. «Коламбус» не допустил ещё одного домашнего разгрома и уже через минуту после шайбы Гудроу Нюквист размочил Александра Георгиева, забив коньком с пятачка. А ещё спустя 99 секунд Дженнер уравнял цифры на табло, подставив клюшку перед самым носом российского вратаря «синерубашечников».

Во втором периоде «Коламбус» продолжил камбэк и на следующий перерыв уходил, уже ведя в счёте в две шайбы. Сначала отличился Курали, затем дубль оформил Дженнер. Защита «Рейнджерс» играла безобразно, но и Георгиев запустил с острого угла в эпизоде с шайбой, которая оказалась для «мундиров» победной.

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У «Рейнджерс» было 20 минут, чтобы отыграться, но гости смогли придумать только один гол. Зато какой! При розыгрыше большинства Панарин начертил идеальный пас на Мику Зибанеджада, который в касание послал шайбу в «девятку». Шикарная передача и шикарный бросок, но за два великолепных действия «Рейнджерс» получил только один гол.

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Которого не хватило, чтобы увезти очки из штата Огайо. «Коламбус» отбился в концовке, потрясающий сейв на Готье совершил Корписало.

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А на последних минутах пустые ворота поразил Курали, также оформивший дубль. 5:3 победа «Коламбуса», которому, впрочем, мечтать о попадании в плей-офф пока не приходится. «Рейнджерс» уступили, однако классный матч провёл российский лидер парней с Бродвея Артемий Панарин, поучаствовавший во всех голах своей команды. Любопытно, что в нынешнем сезоне Хлебушек в каждом из трёх матчей с «Коламбусом» набирал не менее 2 очков за игру, всего заработав в этих поединках 8 (3+5) баллов. «Он просто издевается над бывшей! (командой. — Прим. «Чемпионата»)», — заметил в «твиттере» официальный аккаунт одной из букмекерских контор.