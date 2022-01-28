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Последняя победа России в матчах с Канадой на Олимпиадах – Бродо никогда не забудет победный гол Овечкина

«Этот сумасшедший гол». Великий Бродо никогда не забудет, как Овечкин остановил Канаду
Елена Кузнецова
Последняя победа России над Канадой на Олимпиадах
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Последняя победа России в матчах с «кленовыми листьями» на Олимпиадах.

Сборная России в Турине-2006 не добралась до медалей, но после четвертьфинала настроения были радостными. Ещё бы – именно на этом этапе состоялась первая встреча с Канадой на Играх с участием игроков НХЛ, и осталась она за Россией.

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Россия на той Олимпиаде выступила очень странно. С одной стороны – обыграла сначала будущих олимпийских чемпионов, а затем выбила из борьбы за медали действующих. С другой — в матче с Канадой выплеснула все эмоции и в медальном раунде не забила ни одного гола.

Канада тоже была не похожа на саму себя. Если вынести за скобки лёгкие победы в матчах с Италией и Германией, в остальных играх группового раунда родоначальники хоккея столкнулись с большими трудностями. Всухую проиграли Финляндии и Швейцарии (!), и добились победы в игре с Чехией. «Не ожидали, что у нас будут проблемы с результативностью», — качал потом головой капитан канадцев Джо Сакик.

В четвертьфинале россияне закончили мучения канадцев благодаря непривычной для себя тактике, блестящей игре Евгения Набокова и подвигам нового яркого поколения игроков – победную шайбу забросил Александр Овечкин.

Что до тактики, то весёлый открытый хоккей в стартовом матче со Словакией результатов не принёс, после чего главный тренер Владимир Крикунов сосредоточил всё внимание на обороне. «Никогда не видел, чтобы сборная России играла 1-4, это стало самым большим сюрпризом для меня», — признался тогда главный тренер канадцев Пэт Куинн.

В четвертьфинале россияне больше владели шайбой, больше бросали, но нападающие так же резво бежали в оборону, как и кружили в атаке, никто не думал уходить от силовой борьбы, а в воротах блестящий Евгений Набоков нисколько не уступал Мартину Бродо на другом конце площадки и в итоге выиграл у него дуэль.

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После двух периодов счёт ещё был не открыт, хотя хоккей даже без голов был зрелищным. Одним из самых заметных на льду был лучший снайпер россиян Овечкин – каждый раз, когда он касался шайбы, у ворот канадцев возникал опасный момент. Он старался постоянно обострять игру, бросал сам и в начале третьего периода всё-таки пробил Бродо. Сначала нападающий «Вашингтона» в падении выбил шайбу с пятачка и отдал передачу на Виктора Козлова, а потом открылся под убойный бросок в касание. Надо отметить и шедевральную передачу Козлова, который накрутил защитника на носовом платке.

ВИДЕО.

«Этот гол я запомню навсегда. То была великая игра. Мы сражались изо всех сил, но ваш вратарь играл выше всяких похвал. Ну и, конечно, этот сумасшедший гол… Всё-таки жаль, что вашей команде не удалось тогда завоевать золото», — вспоминал позже Бродо.

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Оставалось провести концовку матча с такой же энергией, и России это удалось, хотя Канада прибавила и за третий период нанесла по воротам Набокова 11 бросков. Увенчал матч гол Алексея Ковалёва в большинстве на последних секундах. Болельщики россиян и официальные лица сборной на трибунах обнимались и прыгали от радости, на лёд летели чебурашки.

«Думаю, все в России прыгают [от радости], думаю, на Олимпиаде все будут пить много водки», — выдал после игры счастливый Овечкин.

К сожалению, радость от победы длилась всего два дня. В полуфинале Россия получила четыре безответные шайбы от финнов, а в матче за третье место всухую проиграла Чехии 0:3. «Этот матч стоил нам медалей. Все эмоции ушли на ту победу. Поэтому с финнами мы выглядели опустошёнными. Было тяжело собраться. Всё осталось на льду. С Канадой лучше встречаться в финале, чтобы потом не было эмоционального выгорания. А команда у нас действительно была хорошая. Только затем рассыпалась. С чехами уже включился режим «Спасай Родину». Начали играть каждый сам по себе, и командное взаимопонимание пропало. Но, думаю, мы были на голову сильнее Чехии», — вспоминал защитник Дарюс Каспарайтис в интервью «Спорт-экспрессу».

С тех пор Россия ни разу не обыгрывала Канаду ни на Олимпиадах, ни на Кубке мира.

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