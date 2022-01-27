У кого будут лучшие вратари на Олимпиаде? Без НХЛ Россия потеряла первое место в рейтинге

До старта олимпийского хоккейного турнира остаётся всё меньше времени. Составы команд уже известны, и это даёт повод проанализировать, чьи игроки номинально сильнее. Сегодня остановимся на вратарских бригадах.

12. Китай

Вратари: Пэрис О’Брайен, Хань Пэнфэй, Джереми Смит

Почётное 12-е место в нашем рейтинге закономерно занимает вратарская бригада хозяев турнира, которая целиком состоит из голкиперов «Куньлуня» и лишь на треть из этнических китайцев. Даже отсутствие на Олимпиаде игроков из НХЛ не сильно облегчит задачу вратарям Поднебесной, которым в любом случае придётся трудиться в поте лица в каждом матче.

При этом непонятно, кого из тройки будут чаще остальных бросать в бой – молодого О’Брайена, которого можно наигрывать уже сейчас ради будущих побед китайского хоккея; Смита, 10 матчей в НХЛ которого не спасают эту бригаду от звания худшей на Играх; или же Пэнфэя, проведшего всего одну, но яркую игру с «Сибирью» в КХЛ и доказавшего, что есть и на китайской земле хоккейные таланты. В общем, ловить на Олимпиаде им особо нечего – разве что вылавливать шайбы из своих ворот.

11. Латвия

Вратари: Кристерс Гудлевскис, Янис Калниньш, Иварс Пунненовс

Вратарская бригада сборной Латвии не сильно хуже той, что оказались у датчан, швейцарцев или словаков, однако нынешняя форма латвийских голкиперов оставляет желать лучшего. К примеру, Пунненовс, который был первым номером прибалтов на последнем этапе олимпийской квалификации, провалил декабрьский матч со словаками, пропустив шесть шайб, да и в швейцарском «Лангнау» далеко не впечатляет.

Калниньш, неплохо смотревшийся в «Йокерите» и рижском «Динамо», не лучшим образом сыграл во время ноябрьской паузы, когда Латвия проиграла Дании со счётом 1:5, и также ненадёжно провёл период в шведском «Векшё». Что касается Гудлевскиса, то после неудачной попытки закрепиться в «Тампе» он никак не может найти себе постоянное место работы, не задерживаясь нигде больше чем на полтора сезона.

10. Дания

Вратари: Себастьян Дам, Фредерик Диков, Патрик Галбрайт

Основным голкипером датчан в Китае наверняка станет Себастьян Дам, который уже достаточно давно является первым номером скандинавов в отсутствие энхаэловца Фредерика Андерсена. На протяжении последних полутора сезонов он защищает цвета австрийского «Клагенфуртера» и является одним из самых надёжных вратарей лиги. Дам был основным и во время олимпийской квалификации, поэтому сомнений в том, кто займёт место в воротах в Пекине, нет.

В тройке с ним в столицу Поднебесной отправляются Патрик Галбрайт, который никогда не отличался особой надёжностью в играх за сборную, а теперь проводит, очевидно, концовку карьеры в домашнем чемпионате, и Фредерик Диков – главная вратарская надежда сборной Дании и кандидат на звание первого номера в обозримом будущем.

Дикову всего 20 лет, два с половиной года назад на драфте юниоров его выбрал «Монреаль» под общим 138-м номером. До Северной Америки Фредерик пока не доехал – сейчас он играет во второй шведской лиге, демонстрируя вполне неплохую для молодого голкипера статистику – 14 побед (три «сухие») в 22 матчах, 92,4% ОБ и 2,4 КН.

9. Швейцария

Вратари: Рето Берра, Леонардо Дженони, Йорен ван Поттелберге

В распоряжении швейцарцев в Пекине будут сразу два голкипера, с чьими именами связаны главные успехи «крестоносцев» на международной арене – Рето Берра, засушивший американцев в полуфинале ЧМ-2013, и Леонардо Дженони, который пять лет спустя на той же стадии остановил сборную Канады с Макдэвидом, О’Райлли и Барзалом, позволив Швейцарии попасть в финал с тремя голами после 17 бросков в створ Дарси Кемпера и едва не сделав её чемпионом мира, дотащив до серии буллитов.

Фото: iihf.com

Так и не скажешь, кто из них является основным – оба провели по четыре матча на предыдущем ЧМ, при этом по статистике Берра отыграл лучше. По сезону Рето тоже выглядит предпочтительнее – пусть ненамного, но он всё же превосходит Дженони по всем компонентам. Слегка отстаёт от них Йорен ван Поттелберге. Проспект «Детройта», который, правда, до сих пор не доехал даже до фарм-клуба «крыльев» и вряд ли это сделает, ни разу не появлялся в составе швейцарцев на крупных международных турнирах, получая свои минуты в свитере сборной лишь в товарищеских матчах. Вероятно, что и на этот раз он просидит за спинами более опытных коллег.

8. Словакия

Вратари: Патрик Рыбар, Бранислав Конрад, Матей Томак

Можно было бы предположить, что на правах вратаря, стабильно играющего в сильнейшей лиге Европы, Рыбар получит статус первого номера сборной. Однако всё не так просто – во время квалификации к Олимпиаде Патрик просидел все три матча на скамейке запасных, наблюдая за тем, как 34-летний Бранислав Конрад помогает словакам добыть путёвку в финальный турнир.

Конрад провёл всего девять матчей в нынешнем сезоне, выступая в чешском «Оломоуце», но за этот период продемонстрировал едва ли не лучшую игру в карьере. Всё это вкупе с опытом на Олимпийских играх (в 2018-м Бранислав, например, обыграл сборную России) делает его главным кандидатом на то, чтобы занять место на последнем рубеже словаков.

Другому вратарю, вызванному из чешского чемпионата – Матею Томаку – наверное, придётся весь турнир просидеть на трибунах, поскольку даже в Экстралиге он, в отличие от того же Конрада, выдающейся статистикой похвастаться не может.

7. Германия

Вратари: Дэнни аус ден Биркен, Феликс Брюкман, Матиас Нидербергер

Фамилию Дэнни аус ден Биркена российские болельщики наверняка прекрасно помнят по финалу хоккейного турнира предыдущей Олимпиады – именно он защищал ворота сборной Германии, которая едва не сотворила настоящую сенсацию и не взяла золото. Тот матч стал для него одним из последних в свитере национальной команды – с 2018 года аус ден Биркен не появлялся на льду в составе немецкой сборной, где его заменяли разные вратари, включая Феликса Брюкмана и Матиаса Нидербергера, разделивших обязанности на ЧМ в Риге.

Дэнни аус ден Биркен Фото: photo.khl.ru

Нидербергер чаще и лучше Брюкмана играл на мировом первенстве в столице Латвии, но в нынешнем сезоне они идут практически нога в ногу – Феликс является лучшим голкипером немецкой лиги по количеству «сухих» матчей и коэффициенту надёжности, а Матиас – по проценту отражённых бросков. Скорее всего, между ними и развернётся борьба за звание первого номера сборной – аус ден Биркен едет в Пекин больше за былые заслуги, нежели за нынешние достижения.

6. США

Вратари: Штраусс Манн, Дрю Коммессо, Пэт Нагл

Из тех сборных, по отношению к которым обычно применяется приставка «топ», «звёздно-полосатые» повезут в Пекин самую неоднозначную и, можно сказать, слабую вратарскую бригаду. И хотя 23-летний Штраусс Манн проводит отличный сезон в «Шеллефтео», который идёт в лидерах шведской лиги, среди всех предполагаемых первых номеров топ-сборных он выглядит наименее предпочтительно.

Интересно будет посмотреть, кто из оставшихся голкиперов проведёт бóльшую часть турнира на трибунах – 19-летний Дрю Коммессо, который успел побывать резервным вратарём на взрослом чемпионате мира и провести один, но не слишком убедительный матч на МЧМ, или же Пэт Нагл, к 34 годам так и не добравшийся до НХЛ и в нынешнем сезоне проведший больше матчей в ECHL, чем в АХЛ. Стоит отметить, что ни тот, ни другой по ходу этого года не блещут – Коммессо замыкает третий десяток вратарей NCAA по надёжности, а Нагл даже в лиге Восточного побережья имеет КН 2,58.

5. Чехия

Вратари: Шимон Грубец, Роман Вилл, Патрик Бартошак

В случае чехов же с третьим вратарём всё предельно понятно – Патрик Бартошак, который вчистую проиграл конкуренцию Евгению Аликину в «Амуре», провёл всего 11 матчей в составе хабаровчан и запомнился только уничтожением клюшки, поедет в Китай преимущественно в туристических целях. Хотя вместо Патрика тренерский штаб чехов мог спокойно взять прекрасно знакомого любителям КХЛ Якуба Коваржа – голкипера, ещё в сентябре говорившего, что надежды на быстрое возвращение в хоккей нет, но неожиданно для всех в конце декабря подписавшего контракт со швейцарским «Цюрихом», где, к слову, он проводит очень качественный отрезок.

Так или иначе, за право быть первым номером будут спорить Грубец и Вилл – два вратаря примерно одинакового уровня, от которых в любой отдельно взятый момент можно ожидать чего угодно. На сегодняшний день преимущество всё-таки за Шимоном – он был основным и на чемпионате мира в Риге, и на Кубке Первого канала, который был последним турниром перед Олимпиадой.

4. Канада

Вратари: Девон Леви, Эдди Паскуале, Мэтт Томкинс

Один из лучших голкиперов КХЛ Эдди Паскуале наконец-то дождался дебюта за сборную – в матче Кубка Первого канала со шведами он впервые надел свитер национальной команды и помог «кленовым» победить, пропустив лишь однажды. Теперь у него отличные шансы стать основным вратарём канадцев в Пекине – у его конкурентов куда меньше опыта, да и во взрослой сборной ни один из них ещё не появлялся.

20-летний Девон Леви блеснул на МЧМ-2021, едва не приведя канадцев к золотым медалям, а теперь зажигает в NCAA, где входит в пятёрку лучших вратарей по ключевым показателям – проценту отражённых бросков и коэффициенту надёжности. Высока вероятность, что после нынешнего сезона он переберётся в НХЛ – «Баффало», которому после обмена Сэма Райнхарта во «Флориду» принадлежат права на Леви, позарез нужны качественные голкиперы, и Девон вместе с другим молодым стражем ворот Укко-Пекка Луукконеном, который уже хорошо проявляет себя в основе «клинков», может составить в потенциале одну из сильнейших пар в лиге. Правда, пока он не попробует себя во взрослом хоккее, говорить об этом рановато.

Что касается Томкинса, то после неудачной попытки закрепиться в системе «Чикаго» он отправился в Швецию, где является основным вратарём «Фрёлунды». Звёзд с неба там он тоже не хватает, но в целом справляется неплохо – в том числе и благодаря его игре «индейцы» идут в группе лидеров местного чемпионата.

3. Финляндия

Вратари: Харри Сятери, Франс Туохимаа, Юхо Олкинуора

Для того оборонительного хоккея, в который играет сборная Финляндии, необходимы не только хорошие защитники, но и надёжный голкипер. Благо что в расположении Юкки Ялонена такие всегда находятся. Хотя появление Туохимаа в итоговой заявке стало небольшим сюрпризом – оно стало возможным благодаря отсутствию Юхи Метсолы, который вообще является очень редким гостем в сборной.

Франс Туохимаа Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Франс едет в Пекин в статусе стопроцентного третьего выбора, а за право называться первым номером должны поспорить Сятери и Олкинуора. Страж ворот «Металлурга» выиграл конкуренцию на прошедшем чемпионате мира, но в последнее время именно голкипер «Сибири» выглядит убедительнее. Это касается как клубного хоккея, так и международного – на Кубке Первого канала Харри был очень хорош.

2. Россия

Вратари: Александр Самонов, Тимур Билялов, Иван Федотов

Если бы НХЛ всё-таки приехала в Китай, то у сборной России была бы безоговорочно лучшая вратарская бригада на турнире. И хотя даже без представителей сильнейшей лиги мира у нас будет достаточно неплохой набор голкиперов, в совокупности до первого места он всё-таки не дотягивает. Во многом это связано с присутствием в заявке Александра Самонова, которое едва ли может быть оправдано его опытом на чемпионате мира в Риге.

Дело в том, что на тот момент Самонов находился в хорошем игровом тонусе, который сопровождался и качественными выступлениями в составе СКА. Однако сейчас у Александра нет ни тонуса (девять матчей в сезоне), ни того уровня, который он демонстрировал ранее. Чем, к примеру, тот же Шугаев, который отлично показал себя на Кубке Карьяла, не заслужил сразу оказаться в качестве вратаря первой тройки, а не ехать в Пекин в качестве резервного варианта – большой вопрос.

По кандидатурам Федотова и Билялова вопросов меньше, если они вообще есть. Оба голкипера хорошо проводят сезон в своих клубах (хотя в карьере Тимура были времена и получше), а Иван к успехам в ЦСКА добавил впечатляющее выступление на Кубке Первого канала, что делает его более предпочтительным выбором на место первого номера сборной.

1. Швеция

Вратари: Ларс Юханссон, Магнус Хелльберг, Адам Рейдеборн

Вратарская бригада шведов на этой Олимпиаде неидеальна (под «неидеальна» я имею в виду Рейдеборна), и она была бы таковой даже в случае приезда игроков из НХЛ, но в нынешних условиях это лучший набор голкиперов, что будет присутствовать в Пекине. Присутствие одного только Юханссона, который проводит впечатляющий сезон в СКА, уже обеспечивает ей попадание как минимум в топ-3.

Скорее всего, Ларс будет первым номером «Тре Крунур», а в качестве его бэкапа выступит бывший вратарь петербургских армейцев Магнус Хелльберг, который демонстрирует очень хорошую статистику, учитывая место его работы. К примеру, основной голкипер «Металлурга» Олкинуора имеет практически идентичные показатели, при этом играя в команде-лидере КХЛ. При таком раскладе Рейдеборну, который после провального старта в ЦСКА более-менее вышел на неплохой уровень, вряд ли светит появление на пекинском льду – если только не случится форс-мажора.