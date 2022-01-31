Капризов выиграл матч одним движением! И поставил новый рекорд в НХЛ на глазах у родителей

Кирилл уже набрал больше очков, чем в прошлом сезоне. Трудно поверить, что в начале регулярки россиянин давал повод для критики.

«Миннесота» — одна из самых «горячих» команд НХЛ последнего месяца. После проигрыша «Сент-Луису» в «Зимней классике» (дело было 2 января) «дикари» ни разу за 8 матчей не уступили в основное время, а очки потеряли только в гостевой встрече с «Колорадо». С тех пор у «Уайлд» было четыре победы подряд, в том числе успех в первой части выезда в Нью-Йорк на «Мэдисон Сквер Гарден». Где, правда, не обошлось без небольшого скандала.

Спустя пару дней «Миннесота» перебралась на Лонг-Айленд. Там на новенькой «Ю-Би-Эс-Арене» выступает «Айлендерс». «Островитяне» вроде выбрались из кризиса начала сезона, но о плей-офф там всерьёз никто уже не мечтает — слишком многое было потеряно на старте регулярки. Но лёгким соперником крепкая команда Барри Тротца по-прежнему ни для кого не является. В чём лишний раз и убедилась «Миннесота».

Впрочем, начало игры сложилось для «дикарей» удачно. Уже на 4-й минуте Дюхайм с добивания распечатал Илью Сорокина, а через 63 секунды счёт был уже 2:0 в пользу «Миннесоты». Эрикссон Эк в большинстве перехитрил всю оборону «островитян», а снаряд шведу поднёс Кирилл Капризов.

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Если «Миннесота» уже 9 матчей подряд набирает очки, то Капризов может похвастать более длинной серией. В последний раз Кирилл уходил со льда, не отметившись в протоколе, ещё 13 декабря. С тех пор россиянин провёл 10 матчей, в каждом набрал очки, заработав шикарную статистику в этих играх — 18 (7+11) баллов. Передача на Эка позволила Капризову продлить сверхудачную серию до 11 матчей.

«Айлендерс» включились в игру в середине первого периода, когда Брок Нельсон отыграл одну шайбу. В начале второго отрезка Болди вернул «дикарям» преимущество в два гола, но лишь на полторы минуты — Росс Джонстон снова сократил отставание «островитян» до минимума. При счёте 2:3 в пользу «Миннесоты» команды отыграли почти полчаса чистого времени, пока на 52-й минуте голевую засуху не прервал Капризов. Кирилл забросил нетипичную для себя шайбу, ловко подставив клюшку на пятачке под бросок Дамбы. Одно движение — и вынимай, соотечественник и бывший одноклубник Сорокин!

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18-я шайба и 52-е очко Капризова в нынешнем сезоне. Кирилл идёт в топ-7 бомбардиров регулярки НХЛ, уступая, например, Овечкину и Макдэвиду всего 6 баллов. Кроме того, гол в ворота Сорокина позволил россиянину установить новый личный рекорд результативности — в прошлом сезоне Капризов набрал 51 очко, сейчас превзошёл этот результат, сыграв на 14 матчей меньше. Да уж, трудно представить, что в начале сезона Капризова критиковали (местами по делу) и в нашей, и в североамериканской прессе, да и наставник «Миннесоты» несколько раз намекал, что ждёт от Кирилла гораздо большего.

Что ж, Дин Эвасон дождался — сейчас Капризов просто неудержим, штампует очки и «мультипоинты» едва ли не каждый игровой вечер. На Лонг-Айленде же очередная шайба Капризова и вовсе оказалась победной. На 56-й минуте Вальстрём реализовал большинство, подарив «Айлендерс» надежду, «островитяне» очень опасно атаковали на последних минутах, но «Миннесота», во многом благодаря голкиперу Кяхкёнену отстояла победу.

«Дикари» сверхудачно съездили в Нью-Йорк, теперь у них остаётся одна игра в Чикаго до перерыва на Матч Звёзд. Туда, напомним, едет Капризов, причём едет не один: родители Кирилла присутствовали на обеих встречах в Нью-Йорке, сейчас отправляются за ним в штат Иллинойс, а затем и в Лас-Вегас, где их сын впервые примет участие в звёздном уикэнде.