Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Статьи

«Миннесота» обыграла «Айлендерс», Капризов набрал два очка, забил гол, видео, Капризов установил новый рекорд в НХЛ

Капризов выиграл матч одним движением! И поставил новый рекорд в НХЛ на глазах у родителей
Лев Лукин
«Миннесота» обыграла «Айлендерс»
Комментарии
Кирилл уже набрал больше очков, чем в прошлом сезоне. Трудно поверить, что в начале регулярки россиянин давал повод для критики.

«Миннесота» — одна из самых «горячих» команд НХЛ последнего месяца. После проигрыша «Сент-Луису» в «Зимней классике» (дело было 2 января) «дикари» ни разу за 8 матчей не уступили в основное время, а очки потеряли только в гостевой встрече с «Колорадо». С тех пор у «Уайлд» было четыре победы подряд, в том числе успех в первой части выезда в Нью-Йорк на «Мэдисон Сквер Гарден». Где, правда, не обошлось без небольшого скандала.

Матч НХЛ закончился скандалом. Судьи отменили спасение «Рейнджерс» за секунду до сирены Матч НХЛ закончился скандалом. Судьи отменили спасение «Рейнджерс» за секунду до сирены

Спустя пару дней «Миннесота» перебралась на Лонг-Айленд. Там на новенькой «Ю-Би-Эс-Арене» выступает «Айлендерс». «Островитяне» вроде выбрались из кризиса начала сезона, но о плей-офф там всерьёз никто уже не мечтает — слишком многое было потеряно на старте регулярки. Но лёгким соперником крепкая команда Барри Тротца по-прежнему ни для кого не является. В чём лишний раз и убедилась «Миннесота».

НХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2022, понедельник. 03:30 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
3 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Дюхайм (Эрикссон Эк, Дамба) – 03:36' (5x5)   0:2 Эрикссон Эк (Капризов, Болди) – 04:39' (5x4)   1:2 Нельсон (Сало, Пелеч) – 13:56' (5x5)   1:3 Болди (Раск, Фиала) – 22:39' (5x5)   2:3 Джонстон – 24:03' (5x5)   2:4 Капризов (Дамба, Бродин) – 51:27' (5x5)   3:4 Вальстрём (Ли, Добсон) – 56:00' (5x4)

Впрочем, начало игры сложилось для «дикарей» удачно. Уже на 4-й минуте Дюхайм с добивания распечатал Илью Сорокина, а через 63 секунды счёт был уже 2:0 в пользу «Миннесоты». Эрикссон Эк в большинстве перехитрил всю оборону «островитян», а снаряд шведу поднёс Кирилл Капризов.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

Если «Миннесота» уже 9 матчей подряд набирает очки, то Капризов может похвастать более длинной серией. В последний раз Кирилл уходил со льда, не отметившись в протоколе, ещё 13 декабря. С тех пор россиянин провёл 10 матчей, в каждом набрал очки, заработав шикарную статистику в этих играх — 18 (7+11) баллов. Передача на Эка позволила Капризову продлить сверхудачную серию до 11 матчей.

«Айлендерс» включились в игру в середине первого периода, когда Брок Нельсон отыграл одну шайбу. В начале второго отрезка Болди вернул «дикарям» преимущество в два гола, но лишь на полторы минуты — Росс Джонстон снова сократил отставание «островитян» до минимума. При счёте 2:3 в пользу «Миннесоты» команды отыграли почти полчаса чистого времени, пока на 52-й минуте голевую засуху не прервал Капризов. Кирилл забросил нетипичную для себя шайбу, ловко подставив клюшку на пятачке под бросок Дамбы. Одно движение — и вынимай, соотечественник и бывший одноклубник Сорокин!

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Спорт».

18-я шайба и 52-е очко Капризова в нынешнем сезоне. Кирилл идёт в топ-7 бомбардиров регулярки НХЛ, уступая, например, Овечкину и Макдэвиду всего 6 баллов. Кроме того, гол в ворота Сорокина позволил россиянину установить новый личный рекорд результативности — в прошлом сезоне Капризов набрал 51 очко, сейчас превзошёл этот результат, сыграв на 14 матчей меньше. Да уж, трудно представить, что в начале сезона Капризова критиковали (местами по делу) и в нашей, и в североамериканской прессе, да и наставник «Миннесоты» несколько раз намекал, что ждёт от Кирилла гораздо большего.

Что ж, Дин Эвасон дождался — сейчас Капризов просто неудержим, штампует очки и «мультипоинты» едва ли не каждый игровой вечер. На Лонг-Айленде же очередная шайба Капризова и вовсе оказалась победной. На 56-й минуте Вальстрём реализовал большинство, подарив «Айлендерс» надежду, «островитяне» очень опасно атаковали на последних минутах, но «Миннесота», во многом благодаря голкиперу Кяхкёнену отстояла победу.

«Дикари» сверхудачно съездили в Нью-Йорк, теперь у них остаётся одна игра в Чикаго до перерыва на Матч Звёзд. Туда, напомним, едет Капризов, причём едет не один: родители Кирилла присутствовали на обеих встречах в Нью-Йорке, сейчас отправляются за ним в штат Иллинойс, а затем и в Лас-Вегас, где их сын впервые примет участие в звёздном уикэнде.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022