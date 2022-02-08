Алексей Морозов — лидер и знаменосец. Легендарные капитаны сборной России на Олимпиадах

Конец 2000-х был едва ли не лучшим периодом в истории российского хоккея. На смену Суперлиге пришёл новый турнир – Континентальная хоккейная лига, которая строила амбициозные планы по созданию евроазиатского аналога-конкурента НХЛ и расширению в сторону Западной Европы. Стремительно развивались два отечественных таланта, которые должны были надолго стать (и стали) лицами нашего хоккея – Александр Овечкин и Евгений Малкин. Национальная команда впервые за 15 лет завоевала золото чемпионата мира, в 2008 году в драматичном решающем матче обыграв сборную Канады на её территории. А год спустя повторила успех, в финале вновь оказавшись сильнее принципиальных соперников из страны кленового листа.

Одним из немногих, кто приложил свою руку к победам и в Квебеке, и в Берне, был Алексей Морозов. Опытный нападающий стал одной из культовых фигур не только для «Ак Барса», с которым после возвращения из Северной Америки выиграл всё что только возможно (включая первый Кубок Гагарина), но и для сборной России. Морозов привел национальную команду к главным победам в XXI веке в качестве капитана. Рассказываем, каким был Алексей в роли вожака команды, в специальном проекте «Чемпионата» и «Балтики».

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Морозов являлся едва ли не главным авторитетом среди остальных игроков сборной. Вот так, например, о нём отзывался Александр Овечкин незадолго до Олимпиады в Ванкувере: «У нас в раздевалке все лидеры. Все могут друг другу напихать, если начнётся ерунда. С этой точки зрения можно сказать, что буква «С» – формальность. Но это не так. Звание капитана нужно заслужить. А Мора [Морозов] достоин этого как никто другой».

Алексея уважали не только в хоккейной среде – он был одним из главных кандидатов на то, чтобы стать знаменосцем сборной России на церемонии открытия Олимпийских игр. Однако у этой идеи были свои противники: «Я действительно не считаю, что хоккеист Морозов является настолько значимым и великим спортсменом для того, чтобы он мог нести флаг. У нас есть спортсмены, которые добились намного большего, чем победы на двух чемпионатах мира. Выбирать знаменосца – не моё дело. Я просто высказал свою точку зрения. Выбирать будут в Олимпийском комитете», — заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Антон Сихарулидзе.

Это мнение было непопулярным – с Сихарулидзе не согласился не только главный тренер сборной России по хоккею Вячеслав Быков, но и весь Олимпийский комитет, назначивший Морозова знаменосцем. «Считаю, что Морозов достоин такой важной миссии! Думаю, он уверенно справится со всем этим и удачно, как и вся наша сборная, выступит на Олимпийских играх. А также прервёт неприятную традицию последних Олимпиад, когда знаменосец не мог добраться до верхней ступени пьедестала почёта», — прокомментировал выбор Морозова главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Владимир Плющев.

Фото: Cameron Spencer/Getty Images

Однако в тот год традиции не суждено было прерваться. Групповой этап сборная России закончила на первом месте, а Морозов, игравший в звене с Данисом Зариповым и Сергеем Зиновьевым, забросил по одной шайбе в матчах с латвийцами и словаками. Но в четвертьфинале нас ждал худший соперник из всех возможных – хозяева турнира, которым пришлось пробираться через 1/8 финала.

«Мы настраиваемся на каждый матч с любым соперником. Так было в групповом турнире, так будет в плей-офф. Завтра просто очередная игра с очередным соперником. Самое главное – уважать противника, а не бояться его», — смело говорил Морозов перед встречей с канадцами. Чем эта смелость в итоге обернулась для команды, вспоминать не захочет ни один российский болельщик – бесславные 3:7 и досрочная путёвка домой.

«Конечно, видно, что ребята ещё немного переживают, да и резкая смена часовых поясов даёт о себе знать, вы уж поверьте. Но при этом все мысли у нас уже связаны с плей-офф. Олимпиада уже в прошлом, и пора подумать о победе в Кубке Гагарина», — говорил о Зарипове и Морозове форвард «Ак Барса» Яркко Иммонен вскоре после возвращения россиян из Ванкувера. Капитан казанцев провёл яркий плей-офф, набрав 13 очков, и помог команде завоевать второй Кубок Гагарина подряд.

Фото: photo.khl.ru

Ещё в 2008 году, после первого золота чемпионатов мира, Морозов рассказал о мечте выступить на домашней Олимпиаде в Сочи. Эта мечта оказалась несбыточной – после ОИ-2010 Алексей надел свитер сборной только на ЧМ-2011, который Россия также закончила без медалей.