Правила и регламент хоккея на Олимпиаде-2022. Формула, которая может внезапно измениться

Мужской олимпийский хоккей начинается уже завтра — и стартует он как раз с матча сборной России со Швейцарией. На берегу будет не лишним ещё раз изучить все тонкости регламента Олимпиады — как стандартные, так и вызванные коронавирусом.

Самое важное со спортивной точки зрения — на хоккейной Олимпиаде нельзя не выйти из группы. Впрочем, такая теоретическая возможность на Играх с энхаэловцами была лишь один раз — в 2006-м в Турине. В 1998-м и 2002-м было две группы по четыре команды, и все они попадали в четвертьфинал. Правда, тогда на олимпийском турнире одновременно проводили и финальный этап квалификации.

В 2006-м в Турине было две группы по шесть команд, но от этой схемы отказались — возможно, она перегружала групповой этап, а энхаэловцев отпускали в сборные ненадолго. Да и как потом выяснилось после признания Петера Форсберга, классическая система позволяла подбирать соперников.

В нынешних условиях это гораздо сложнее: каждая из 12 команд имеет шансы на продолжение борьбы даже в случае трёх разгромных проигрышей. После группового этапа составляется общий рейтинг сборных. Однако главный критерий посева в нём не очки, а место в группе. Три победителя групп и лучшая сборная из числа вторых получают прямые путёвки в четвертьфинал. В дальнейшем посеве главную роль играет место в группе: сборная со второго места в группе, но с пятью очками будет выше команды с шестью очками, но занявшей третье место.

Сборные с посевом 5-12 проводят квалификацию плей-офф (условно назовём это 1/8 финала) и попадают на топ-4 сборных в четвертьфинале. Дальнейший перепосев тоже осуществляется на основе рейтинга, основанного на результатах группового этапа. История показывает, что на неудобного соперника можно напороться и в случае победы в группе — например, в Ванкувере Россия свою группу выиграла, а вот канадцам пришлось пробиваться через квалификацию с немцами. К чему это привело, не забыл никто.

В остальном никаких новинок нет. В случае ничьей в основное время даже в плей-офф будут овертаймы «три на три», к чему мы могли привыкнуть уже на последних чемпионатах мира. Такой формат будет и в четвертьфинале, и в финале — только в финале ОТ будет идти 20 минут, а в двух других матчах плей-офф — 10. Буллитная серия, как мы уже и привыкли, из пяти бросков.

Фото: Harry How/Getty Images

А вот ковид привнесёт в хоккейный турнир оттенки генератора случайных чисел. По крайней мере, команды могут в любой момент заменять заболевших на кого-то из запасных — впрочем, далеко не все команды выбрали полную квоту резервистов (у американцев, например, лишь один). При этом минимальное количество игроков, которое должна выставить команда, — 13 полевых, иначе присудят техническое поражение.

Но возможен вариант, где оба соперника слягут с ковидом, причём уже на медальной стадии. Там минимальный лимит для игры в матче — три полных пятёрки. Тогда, как говорили инсайдеры, в недрах МОК и ИИХФ родилась удивительная идея о присуждении двух золотых (флэшбеки фигурного катания — 2002) или двух бронзовых наград (прямо как в борьбе), если главный и бронзовый финал не смогут быть проведены.

Как показал женский матч Россия — Канада, сочетание бюрократизма ИИХФ и машинообразности китайских организаторов может привести к самому бредовому варианту развития событий. Так что заранее предлагаем не удивляться вообще ничему.