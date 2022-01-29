«Это был наш последний шанс выиграть Олимпиаду». Швеция «сдала» матч на ОИ-2006?

Хоккейный турнир Олимпиады 2006 года в Турине завершился триумфом сборной Швеции. «Тре Крунур» завоевали золотые медали, в финале обыграв мощнейшую сборную Финляндии, в составе которой играли такие выдающиеся хоккеисты, как Теэму Селянне, братья Сако и Микко Койву, Олли Йокинен, Йере Лехтинен, Киммо Тимонен…

Звёзд в заявке шведов было не меньше – скандинавы привезли в Италию Даниэля Альфредссона, братьев Хенрика и Даниэля Сединов, Матса Сундина, Хенрика Зеттерберга, Петера Форсберга, Никласа Лидстрёма, Хенрика Лундквиста… Казалось бы, сборной с такими исполнителями бояться абсолютно некого. Или?..

Швеция «сдала» матч со Словакией?

В декабре 2011 года, спустя почти шесть лет после золотого финала, один из героев шведской сборной Петер Форсберг стал героем документального фильма, который был приурочен к окончанию карьеры легендарного хоккеиста. Двумя месяцами ранее «Колорадо», где Петер провёл большую часть своей североамериканской карьеры, вывело из обращения 21-й номер, под которым играл форвард.

Естественно, что в обзоре хоккейного пути Форсберга не могло не пойти речи о событиях февраля 2006-го. И в ходе съёмок швед сделал довольно неожиданное и, можно сказать, сенсационное признание: «Мы намеренно не играли в полную силу в матче со словаками. Нам было бы намного сложнее в плей-офф, если бы мы играли на победу. Не думаю, что кто-то хотел, чтобы в четвертьфинале нашим соперником была Россия или Канада. Мы правильно сделали, что не стали выигрывать тот матч. Это был наш последний реальный шанс выиграть Олимпиаду, и мы должны были сделать ради этого всё, что потребуется. Винить здесь можно только систему проведения соревнований», — заявил Форсберг.

Встреча со сборной Словакии была последней для шведов в рамках группового этапа. Соперники «Тре Крунур» после четырёх побед были лидерами группы В, в то время как скандинавы прошли дистанцию с тремя выигранными и одним проигранным матчем. Ниже третьего места в группе сборная Швеции оказаться не могла – отрыв от сборной США составлял три очка.

Шведы имели шанс занять и первое место в группе – для этого нужно было обыгрывать словаков и надеяться, что Россия, которая в очной встрече разгромила «Тре Крунур» со счётом 5:0, проиграет американцам. Однако, если бы Швеция оказалась на втором месте, она могла бы встретиться с канадцами, которые неожиданно потерпели два поражения в матчах с финнами и швейцарцами и с большей доли вероятности закончили бы предварительный этап на третьем месте (что в итоге и произошло). А этого, судя по всему, шведы не хотели – по крайней мере, по словам Форсберга.

ИИХФ решила разобраться, но быстро закрыла дело

В федерации хоккея Швеции комментировать слова Петера отказались, а вот некоторые лидеры скандинавской сборной, которые добыли золото вместе с Форсбергом, поспешили не согласиться с товарищем по команде и опровергнуть факт «сдачи» матча: «Я был удивлён, когда прочитал об этом. Мы никогда не обсуждали это в раздевалке. И наши тренеры не давали подобных установок команде», — сказал Хенрик Седин.

«Насколько я знаю, не было никакой организованной сдачи матча. Просто обе команды уже вышли в четвертьфинал, и настрой на этот матч у нас был не самый боевой», — прокомментировал ситуацию Матс Сундин.

Вскоре заявлением Форсберга заинтересовалась Международная федерация хоккея (ИИХФ), которая потребовала от шведа письменного объяснения. Петер ответил: «Я выбрал неправильное слово, чтобы описать ситуацию накануне матча со Словакией. Что я хотел сказать, так это то, что даже человеку с таким большим опытом турнирной борьбы, как я, иногда бывает трудно найти мотивацию в игре, в которой необязательно побеждать.



Разумеется, каждый из нас всегда делал всё возможное для команды, полностью отдаваясь игре, и мы старались сыграть как можно успешнее. Но, конечно, эмоциональное наше состояние оставляло желать лучшего. Думаю, игроки высокого уровня поймут ту ситуацию.

Это мой личный взгляд, он ни в коем случае не касается остальных игроков сборной. Ни хоккеисты, ни тренер до матча не говорили о том, чтобы играть в поддавки», — гласит комментарий форварда. Для ИИХФ этого оказалось достаточно, после чего так называемое «дело Форсберга» было прекращено.

Победителей не судят

Что касается самого матча, то определённые подозрения могли возникнуть уже тогда – шведы решили дать отдохнуть основному голкиперу Лундквисту, выпустив вместо него Микаэля Телльквиста, проведшего единственную игру на турнире, а всё звёздное нападение «Тре Крунур», которое довольно часто угрожало воротам соперников по ходу Олимпиады, сподобилось лишь на 17 бросков в створ (так мало не нанесли даже казахстанцы).

Швеция закончила групповой этап на третьем месте, вместо возможных канадцев выйдя на сборную Швейцарии. Затем скандинавы встретились с чехами, которые, заняв четвёртое место в группе А, выбили словаков в четвертьфинале; а в решающем матче справились с финнами, во второй раз в истории завоевав олимпийское золото.

Действительно ли сборная Швеции сдала матч со словаками или же Форсберга на самом деле неправильно поняли, мы уже вряд ли узнаем. Ведь победителей не судят. Официально.