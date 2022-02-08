Кто с кем сыграет в 1/4 финала ОИ-2022? Пары плей-офф на женском хоккейном турнире

Завершился групповой этап в женском хоккейном турнире. Российская команда Евгения Бобарико, уступив финкам в заключительной игре (0:5), заняла предпоследнее место в группе А. Безусловно, можно было выступить гораздо удачнее, но пока право на ошибку ещё было.

Как мы уже говорили в нашем прошлом материале, согласно регламенту проведения соревнований, 10 женских команд разделены на две группы, в каждой из которых находятся по пять сборных. В плей-офф выходят все пять команд из группы A и три лучшие сборные из группы B, после чего начинаются матчи на вылет.

Всё дело в том, что в первой группе собраны пять лучших женских команд мира, а в другой пятёрке оказались команды так называемого второго эшелона. Поэтому и действуют такие не самые привычные правила для системы проведения соревнований с плей-офф. В этой связи все пять топ-команд могли со спокойной душой играть на групповом этапе, не беспокоясь за выход в следующий раунд.

По всей видимости, со спокойной душой играла и российская команда. В матчах с командами Канады и США изначально практически не было шансов, так как это две топ-сборные, которые практически наверняка разыграют между собой золотые медали. Швейцарию наши девушки обыграли, а вот с Финляндией могли сыграть поудачнее, а не столь безвольно уступить. Хотя, конечно, сказывается большое число заболевших, ведь вся эта история с коронавирусом и положительными ПЦР-тестами не имеет конца.

В результате досрочно завершили турнир две худшие команды из группы B – собирать чемоданы могут сборные Дании и Китая. А вот дальше всё очень интересно. Что же будет в четвертьфиналах? Вот так выглядят пары.

Канада (1A) — Швеция (3B);

США (2A) — Чехия (2B);

Финляндия (3A) — Япония (1B);

Россия (4A) — Швейцария (5A).

Сборная Канады, победившая в очном противостоянии США, будет играть с командой Швеции, которая по рейтингу не дотягивала до элитного дивизиона. Вам это покажется странным, но Швейцария в женском хоккее сильнее шведок и чешек.

Америка сыграет с национальной командой Чехии, которая стала второй в параллельной группе. Российская сборная пропустила вперёд Финляндию, которая теперь сразится с Японией. И, может быть, это даже лучше. Японки на этой Олимпиаде выглядят очень крепко. С ними точно не будет просто. Эта азиатская сборная выиграла свою группу, пусть и низшего эшелона. Забавно, что проиграла Япония только хозяйкам турнира в серии буллитов – китаянки заняли предпоследнее место.

Ну а коллективу Евгения Бобарико предстоит выявить сильнейшего в четвертьфинале со Швейцарией. Эту сборную наши девушки уже успели обыграть на групповом этапе (5:2). Но ведь не зря говорят, что дважды играть с одной и той же командой на одном соревновании всегда сложно. Так что россиянок однозначно ждёт непростой путь. Но разве кто-то говорил, что будет легко?