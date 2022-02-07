Турнирная судьба сборной России на Олимпиаде. На кого можно попасть в четвертьфинале?

8 февраля на зимних Олимпийских играх в Пекине заключительный день группового раунда в женском хоккее. В последнем матче игрового дня сборная России сыграет с командой Финляндии, и результат этой встречи имеет стратегическое значение для дальнейшей судьбы команды Евгения Бобарико на Олимпиаде.

Максимально коротко расскажем непосредственно о формате женского хоккейного турнира. Согласно регламенту проведения соревнований, 10 женских команд разделены на две группы, в каждой из которых находятся по пять сборных. В плей-офф выходят все пять команд из группы A и три лучшие сборные из группы B, после чего начинаются матчи на вылет.

Всё дело в том, что в первой группе собраны пять лучших женских команд мира, а в другой пятёрке собраны команды так называемого второго эшелона. Поэтому и действуют такие не самые привычные правила для системы проведения соревнований с плей-офф. В этой связи все пять топ-команд могли со спокойной душой играть на групповом этапе, не беспокоясь за выход в следующий раунд.

Турнирное положение в группах

Группа A:

Канада – 9 очков в 3 матчах. США – 9 очков в 3 матчах. Россия – 3 очка в 3 матчах. Швейцария – 3 очка в 4 матчах. Финляндия – 0 очков в 3 матчах.

Группа B:

Япония – 7 очков в 3 матчах. Чехия – 6 очков в 3 матчах. Китай – 5 очков в 4 матчах. Швеция – 3 очка в 3 матчах. Дания – 3 очка в 3 матчах.

Расписание заключительного дня группового раунда

07:10 (мск) – США – Канада;

11:40 – Япония – Чехия;

16:10 – Финляндия – Россия;

16:10 – Швеция – Дания.

Интриги в матчах без участия сборной России

В первом матче игрового дня две сильнейшие сборные в женском хоккее на планете – команды США и Канады – разыграют первое место в элитной пятёрке. Победитель встречи занимает первое место в своей группе, проигравший выходит в плей-офф со второго места.

В следующем матче почти аналогичные цели будут преследовать команды Японии и Чехии. Победитель этого матча также занимает первое место в своей группе, а проигравший выходит дальше со второго места. Вот только второе место в группе B означает встречу в первом раунде плей-офф с одной из североамериканских сборных, что на практике приведёт к неминуемому поражению на стадии четвертьфинала. Тогда как у победителя группы B будут определённые варианты на попадание в полуфинал. Уж слишком заметна разница в женском хоккее между североамериканками и всеми остальными.

В заключительном матче игрового дня состоится скандинавская разборка за выход в четвертьфинал. Сборную Швеции устроит любая победа над соседками из Дании, тогда как команде Петера Эландера необходимо побеждать исключительно в основное время, чтобы пробиться в плей-офф. В противном случае (если датчанки победят за пределами основного времени) там окажется сборная Китая, ранее переигравшая датчанок в очной встрече.

Турнирные расклады для сборной России

В случае любой победы над финками сборная России займёт третье место в группе, набрав пять (победа за пределами основного времени) или шесть (победа в основное время) очков. В таком случае в четвертьфинале россиянки сыграют с победителем группы В, который определится во встрече между сборными Японии и Чехии.

Если российская команда уступит в очной встрече Финляндии в основное время, тогда будут учитываться заброшенные шайбы в личных матчах между тремя командами: Россией, Финляндией и Швейцарией. На текущий момент треугольник матчей между Россией, Финляндии и Швейцарией выглядит следующим образом:

Россия – 3 очка (5:2). Швейцария – 3 очка (5:7). Финляндия – 0 очков (2:3).

Если российская команда проиграет финкам с разницей в три и более шайбы, то в этом случае за счёт худшей разности шайб окажется на четвёртом или пятом (что не имеет никакой разницы) месте в группе А и сыграет в четвертьфинале со Швейцарией. Тогда как финки пройдут дальше с третьей позиции в группе.

В случае если Россия проиграет с разницей в два гола, вступит в силу пункт о большем количестве заброшенных шайб. И здесь лучшая ситуация будет у нашей сборной, которая обойдёт финок в таблице за счёт лучшего числа заброшенных шайб. Вот как это работает на практике.

Допустим, если Финляндия выиграет со счётом 3:1, тогда она сравняется с россиянками по очкам, набранным в очных матчах. Но у сборной России будет шесть заброшенных шайб (6:5), а у финок – пять (5:4).

Если Финляндия побеждает со счётом 4:2, то опять же сравнивается с россиянками по очкам в очных матчах. Но у сборной России будет семь заброшенных шайб (7:6), а у финок шесть (6:5). И так далее. Соответственно, минимальная победа Финляндии (в одну шайбу) также позволяет России остаться на третьей строчке. Переход игры в овертайм также сразу гарантирует россиянкам третье место в группе.

Четвертьфинальные пары на данный момент

В первом раунде плей-офф победитель группы A встретится с командой, занявшей третью позицию в группе B. Вторая команда из группы A сыграет со второй командой из группы B, а третья команда из группы A, в свою очередь, сыграет с победителем группы B. В ещё одном четвертьфинале между собой сыграют команды, занявшие четвёртое и пятое места в группе A.

На данный момент четвертьфинальные пары выглядят следующим образом:

Канада (1A) – Китай (3B);

США (2A) – Чехия (2B);

Россия (3A) – Япония (1B);

Швейцария (4A) – Финляндия (5B).