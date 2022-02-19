Грицюк и те, кто «берут Россию на плечи». Откуда взялась молодёжь в сборной на Олимпиаде

Людям, следящим за хоккеем в ежедневном режиме, не надо объяснять, кто такие Грицюк, Воронков или Никишин. Болельщики, включающие хоккей раз в год – во время чемпионата мира, слышать не слышали о таких фамилиях. Спешим восполнить этот пробел, а заодно напомнить о пути молодых игроков нынешней сборной России в системе сборных команд. Вдруг кто уже успел позабыть.

Откуда взялся Грицюк

Во время буллитной серии полуфинала Россия – Швеция мелькнула мысль, что это выяснение отношений может сильно затянуться. Обмен бросками напоминал сам матч, в котором соперники были похожи на бойцов-сумоистов: два больших основательных человека методично давят друг на друга. Но вышел молодой парень – и как будто зажёг свет в комнате.

Признаться, я был удивлён, не увидев Арсения Грицюка в числе первой пятерки буллитёров. Было очевидно, что нападающий «Авангарда» — один из немногих в этой команде, кто готов творить, кто выделяется на фоне надёжной, эффективной, но вызывающей стойкий зевотный рефлекс системы игры нашей команды. Это вовсе не значит, что молодой нападающий — некий бунтарь, находящийся вне системы. Он так же, как и все, выполняет тренерские установки. Но как только выпадает шанс сделать что-то нестандартное – делает.

Из всех российских голов на Олимпиаде мне больше всего запомнился именно его реализованный выход один на один в матче с Чехией — так это было изящно, красиво и убедительно, как глоток свежего воздуха. Именно поэтому и показалось странным решение тренеров не выпустить Грицюка на буллиты сразу: было же понятно, что у парня сегодня идёт. Даже несмотря на огрехи во время матча. И он это ещё раз доказал, в самый ответственный момент сыграв эффектно и эффективно. В том стиле, который мы хотим видеть в исполнении нашей сборной.

Вместе с тем яркая игра и успех Грицюка не возникли из ниоткуда, на ровном месте. Парень, начинавший на дворовой коробке закрытого города Железногорска, в 2019 году выиграл серебро юниорского чемпионата мира. Помните, как его свитер партнёры повесили на скамейке во время финала, поскольку сам Арсений из-за травмы в нём сыграть не смог? Год спустя он вошел в состав той самой сборной, которая нежданно-негаданно оказалась вместо взрослых на Кубке Карьяла и поставила на уши Евротур. Потом поехал и на МЧМ. И если реализованный буллит – это не только мастерство, но и случай, то прогресс молодого игрока – результат эффективной работы тренеров, как клубных, так и системы сборных команд. В которой талант просто не может пропасть. Потому что за ним следят, готовят и создают условия для роста. Дают шанс.

Фото: fhr.ru

В российской команде на Олимпиаде в этом плане можно выделить не только Грицюка. Много было сказано об игроках, которые не попали в состав. При том, что попасть должны были вроде бы железно. Эта тема наверняка ещё будет обсуждаться. Состав подбирался под совершенно определённую модель игры. Но и через это мелкое сито прошли несколько молодых парней, оказавшись готовыми к любым тренерским схемам. Они заняли свое место в команде и доказывают, что приехали в Пекин не зря. Кто же они?

Телегин, Никишин, Воронков

Сергей Телегин. Парню из челябинской хоккейной школы пришлось довольно долго доказывать своё право выступать за «Трактор»: съездить в Ханты-Мансийск, поиграть в ВХЛ за «Челмет». При этом в 2019-м именно из ханты-мансийской молодёжки Телегин отправился в составе сборной России на суперсерию в Канаду – это был дебют защитника в национальной сборной. Был шанс попасть и на МЧМ-2019, но в окончательный состав Телегин не попал. Зато продолжал прогрессировать на клубном уровне и вскоре заявил о себе. Сначала дебютом в «Тракторе», затем голом со своей половины площадки в ворота рижского «Динамо» и, наконец, дракой с однофамильцем, Иваном Телегиным, которого часто записывали Сергею в братья. Но это только бонусы. Главным же был явный прогресс защитника, и в ноябре 2021 года состоялся его дебют в первой сборной – на Кубке Карьяла.

Александр Никишин. Несмотря на то что защитник «Спартака» моложе Грицюка и Телегина (он вообще в олимпийской сборной самый молодой), его вполне можно назвать самым опытным. Дебют Никишина в КХЛ состоялся ещё в сентябре 2019-го. Почти сразу стали видны совсем не юношеская надёжность и солидность защитника, и на данный момент на счету 20-летнего игрока уже больше сотни игр в КХЛ. Однако ещё до дебюта в лиге Никишин успел попасть в состав сборной (U17) на международный турнир в Сочи. В следующий раз защитник появился уже в составе национальной команды – в 2021 году на Кубке Карьяла он вышел на лёд в первой паре как раз с Сергеем Телегиным.

Фото: fhr.ru

Дмитрий Воронков. Нападающему «Ак Барса» 21 год, но он уже может похвастаться двумя серебряными медалями – МЧМ и чемпионата России, а также участием во взрослом чемпионате мира. На МЧМ-2020 Воронков был одним из лидеров сборной, и год спустя штаб сборной пригласил нападающего сначала на Кубок Первого канала, а затем и на чемпионат мира. Каким он туда приехал, наверняка помнят многие. Незадолго до начала ЧМ Воронков поймал на себя шайбу в одном из матчей плей-офф КХЛ. Мало кто ожидал, что молодой парень вообще появится на льду раньше осени – после перелома челюсти он даже не мог нормально питаться. Но он, привыкнув к защитной маске и преодолев все невзгоды, связанные с травмой, сразу стал одним из лидеров сборной в Риге.

Фото: fhr.ru

У этой четверки разные истории, но есть и то, что их объединяет. В нужный момент они оказывались в сборных командах, на важных турнирах. Вряд ли стоит говорить, насколько сильно это мотивирует парней. В итоге мы видим, как талантливые российские молодые игроки не только выступают на главном турнире четырехлетия, но и выходят на первые роли. И заставляют восхищаться собой даже соперников. «Взял Россию себе на плечи и забил», — так тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв сказал о буллите Грицюка. Но, пожалуй, это же можно сказать о каждом из этого квартета.