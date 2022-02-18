Спасибо, Сеня! Россию в финал Олимпиады вытащил не солдат, а художник — и это символично

Сборная России по хоккею снова в финале Олимпиады! Вряд ли кому-то нравится, как наши играют в Пекине, но уж в полуфинале-то вряд ли кто-то вспоминал об эстетике. Нервное напряжение висело в воздухе, несмотря на почти пустые и тихие трибуны, и заруба со шведами не отпускала от телеэкранов, заставляя руки дрожать, а сердце — колотиться сильнее. Минимум красоты и максимум переживаний — за это мы и любим хоккей в плей-офф, а про стиль сборной ещё успеем поговорить постфактум.

Серия буллитов, до которой докатилась игра, в этот вечер получилась длинной и практически затмила собой всё, что было до неё. Это был как будто отдельный матч, в котором наши ни разу не вели в счёте, отыгрались на последних секундах, а затем вырвали победу в овертайме.

В этой серии штрафных бросков потрясающе сыграл голкипер Иван Федотов. В какой-то момент шведы попросту бросили попытки обыграть нашего невозмутимого богатыря и принялись просто пулять в него — Федотов реагировал с олимпийским спокойствием и, кажется, просто ждал, когда его партнёры забьют победный гол.



Но чуть раньше, ещё до того, как в попытках шведов стала проглядываться безнадёга, Россию спас Егор Яковлев. Тренерский штаб сборной именно защитнику «Магнитки» доверил тот бросок, который нельзя было не забить, и Егор не подвёл — изящно переиграл Юханссона броском в «домик», продлил серию буллитов, чем, кажется, сломал и без того не самых крепких характером шведов. Это, кстати, был шикарный ход от Жамнова и Ко — ведь Яковлев, даром что защитник, регулярно в «Металлурге» выходит на ключевые буллиты.



Но героем серии, матча, да всей России в этот вечер стал 20-летний Арсений Грицюк. Его выпустили бить буллит в тот момент, когда шведы уже не верили в возможность забить Федотову, а Гусев всё никак не мог запустить шайбу Юханссону между ног. Грицюк вышел и исполнил — легко, непринуждённо, не по шаблону. Собственно, так, как Арсений и играет в Пекине в каждом матче.

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Нападающий «Авангарда» выделялся в этой сборной России. На протяжении всего турнира он был самым креативным, самым обостряющим нападающим, на которого, кажется, вообще никак не давила та самая пресловутая чугунная плита давления, о которой несколько раз говорил Жамнов. Арсений просто играл в хоккей, кайфовал от того, где он находится, и уж точно (по крайней мере, внешне ничего не выдавало) не думал о том, что занимается делом государственной важности.

В Грицюке была вся лёгкость, всё игровое начало этой сборной. Он был не солдатом, а художником. И в какой-то степени символично, что именно такой хоккеист вывел Россию в финал. Где нам, кстати, против терпеливых, суровых мастеров из Финляндии не помешало бы 20 таких Грицюков. Одного, боюсь, может не хватить, но не будем сейчас об этом.

Этим как минимум серебряным буллитом Грицюк продолжил свой фантастический сезон. В него он вошёл всего лишь претендентом на основной состав «Авангарда», а закончит, дай бог, олимпийским чемпионом. Огромный респект организации «ястребов» и Бобу Хартли, что не выпустили Грицюка во взрослый хоккей раньше времени под давлением горлопанской общественности несколько лет назад, а довели его до ума внутри системы. На выходе «Авангард» получил прогрессирующего невероятными темпами под руководством Хартли воспитанника, который уже перебил все прошлогодние клубные достижения Егора Чинахова (ещё одного омского таланта), заслуженно попал в состав олимпийской сборной, а теперь вытащил Россию во второй подряд финал Олимпиады.



Спасибо, Сеня, за этот буллит! Он уже вошёл в историю сборной России и олимпийского хоккея. Но очень хочется, чтобы он не стал последним позитивным аккордом нашей национальной команды на этой странной Олимпиаде.