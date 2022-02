Россия сыграла со шведами скучно — так было надо. Но в финале ОИ этот трюк не пройдёт

На свете есть очень много занятий более увлекательных, чем просмотр полуфинала Россия — Швеция — ожидание очереди в кабинете врача, попытки разобрать философские построения Мартина Хайдеггера, наконец, обычный сон. Но сложно критиковать сборную за то, что она выбрала такой подход к игре. Играть так с Данией было стыдно, со Швецией варианта Пекина-2022 — логично, хотя в моментах штаб Жамнова чуть не пережал гайки.

Победить этих шведов можно было с помощью жёсткой и агрессивной игры в атаке и «перешведивания» в обороне, и этот план сборная России успешно выполнила, потратив ровно столько ресурсов, сколько и можно было. В отличие от предыдущих матчей, это нельзя назвать отскоком — несмотря на 70 бросков на двоих, голевых моментов в этой игре было чуть-чуть. Датчане за третий период четвертьфинала создали больше этих шведов — но и шведы не давали создавать нам. Ну а теперь разберёмся, как это было.

Настоящим первым звеном было третье. Оно сыграло как надо

Кратко вспомним то, что писали перед игрой: эти шведы не похожи на предыдущие созывы, они максимально беззвёздные, но очень ровные и системные. В своей зоне они плотно перекрывают подступы к пятаку, вяжут чужих нападающих индивидуальной опекой, не дают раскатиться технарям. Против сборной Гарпенлёва было бессмысленно плести кружева — надо было работать в режиме отбойного молотка, давить, набрасывать и закапывать.

Под это описание у нас подходила тройка Карнаухова — она и вышла на первое вбрасывание, и она же постоянно нагнетала в чужой зоне. В этот раз парни из третьего звена всё сделали как надо: Слепышев был реально нацелен на ворота, Воронков не устраивал разборки в стиле «а ты кто такой» на чужом пятаке, а молча и без изысков долбил, Карнаухов выкладывался на 115% и показывал, что центр типа него не обязательно должен дирижировать игрой звена — гиперактивность заменяет креативность в этом созыве.

Фото: Elsa/Getty Images

Это было сложно смотреть. Это было неприятно и скучно — но сегодня так было надо. В атаке этот план сработал — но только для одного звена. Кажется, штаб Жамнова решил сделать такой и первую тройку — и если отправка в запас Галиева была логичной, то перевод Семёнова к капитану — загадка. В итоге получились лебедь, рак и щука — попытки креативить Шипачёва нивелировались его партнёрами, да и попытки эти были нечастыми.

В принципе, так сыграть могла и тройка Андронова, но этот стиль она поддержать не смогла, хотя компенсировала его тем, что не давала развернуться в своей зоне в позиционных атаках. Возможно, этому штабу было удобно играть с тремя звеньями Карнаухова — тогда, конечно, надо было взять на Игры 12 Воронковых и сразу играть так, как вчера в первые 20 минут.

Россия слишком рано начинает играть на удержание, а после голов соперника теряется

Забить первыми таким шведам было крайне важно — хотя бы из-за того, что «Тре Крунур» ни разу на турнире первой не пропускала и наверняка бы потерялась. Так и получилось — правда, Россия после 1:0 сразу же сама начала играть в жесточайший откат. Гол случился, напомним, на 21-й минуте — и после этого началась откровенная игра на удержание без ворот.

Конечно, есть примеры подобного чудесного удержания — типа «Сибири» в плей-офф КХЛ двухлетней давности. Но на уровне сборных всё это смотрелось абсурдно. Вчера утром Финляндия сама играла довольно осторожно после того, как повела 1:0 — но во втором периоде они славно потрепали словаков, да и такой стиль у них в крови. Наша сборная к такому хоккею не приучена.

Фото: РИА Новости

Россия же сразу начала играть крайне пассивно — и хорошо, что у шведов банально не хватало мастерства, чтобы этим воспользоваться. Но одна ошибочка в позиционной атаке в третьем периоде все эти усилия разрушила. И если бы не ошибся Грицюк, то наверняка было бы глупое удаление или что-то ещё — играть вот так при минимальном преимуществе убийственно самоуверенно.

И после гола шведов началось то, что мы уже видели. Забили чехи — за короткий промежуток после этого забили ещё два. Забили датчане — Россия на короткое время просто потерялась на льду. Конечно, гол придаёт сил команде, которая забивает, но в просмотренных на Играх матчах часто было заметно, что сборные после пропущенных шайб старались нестись вперёд. У России же была лайт-версия хрустальной челюсти — в короткий момент после забитого гола шведы создали чуть ли не все свои моменты в третьем периоде. И то, что такая проблема возникает из игры в игру — это не то что звоночек, это играющий в Пекине перед буллитами трек «Металлики» For Whom The Bell Tolls.

Буллиты — не лотерея. Наш штаб переиграл шведов

Удивительно, конечно, с какой ненавистью в хоккее относятся к буллитам. Элемент, который требует огромного мастерства и большой хитрости, всегда и везде называют лотереей и пытаются всеми силами выжить как метод определения победителя. Конечно, буллиты не должны играть настолько важную роль — но это уж точно не лотерея, как вечно долдонят игроки и тренеры.

Шведы об этом знают лучше других. Благодаря серии буллитов они выиграли два своих последних титула чемпионов мира (2017 и 2018), а ещё Олимпиаду в Лиллехаммере благодаря броску Форсберга, который даже попал на почтовые марки. «Тре Крунур» — мастера буллитов, и обыграть в них шведов — здорово, тем более что у России с буллитами связаны в основном разочарования.

Фото: Bruce Bennett/Getty Images

К сожалению, тему математики в исполнении буллитов никто не развивал, в отличие от футбола. Авторы знаменитой книги «Футболономика» подробно рассказывают о том, как анализировать массивы данных по пенальти помогали компьютерные программы — а ведь пенальти куда проще по исполнению, чем буллиты. И в плане теории игр наш штаб чуть не сел в лужу, когда отправил против бывшего вратаря ЦСКА двух игроков ЦСКА. Это сложная игра «он знает, что я знаю» — и здесь более хитрым оказался Юханссон. Потом он обыграл и другого партнёра по клубу Гусева, который выбрал совсем несложные броски.

Но на последних буллитах штаб Жамнова уверенно обыграл оппонента — сначала на решающий пятый бросок выпустил секретное оружие в лице Яковлева, который бьёт буллиты редко, но невероятно метко. Потом шведы почему-то стали выпускать на броски тех, кто уже их исполнял и делал это максимально бесхитростно. В этом их ставка на рабочих лошадок провалилась — топовых буллитёров в этом созыве банально мало. Ну а у России есть Грицюк — и этого пока достаточно.

Россия «перешведила» шведов. Играть так с финнами уже нельзя

Можно обвинить нашу сборную в ультраосторожной тактике, но Жамнов и его штаб тут начали не первыми. Этот стиль Гарпенлёв предложил ещё в четвертьфинале с Канадой, ту игру тоже было сложно смотреть, и здесь отвечать на плотную шведскую оборону стеночками и забеганиями было абсурдно.

Однако Россия могла отзеркалить шведскую тактику хотя бы за счёт того, что банально была выше классом. Кто выиграл для России полуфинал? Буллитеры Грицюк, Гусев и Яковлев — у этой «Тре Крунур» в составе нет ни одного подобного игрока, они могли их взять, но отказались от всех, шведский сценарий «12 Воронковсонов» исполнен идеально.

Фото: РИА Новости

А финны не только играют по плану — у них в команде все атакующие сливки КХЛ и море мастерства. И они, в отличие от нас или шведов, играют примерно так, как играли всегда. Вообще сложно придумывать тактику игры против команды Ялонена, который выиграл один ЧМ, второй проиграл только в овертайме, а здесь пока вообще непобедим. Пока ясно одно: класса финнов достаточно, чтобы найти лазейку при игре России, подобной этой.

Игра на ноль ошибок и со шведами была рискованной — ошибались-то мы все равно больше их, просто там были парни, которые в своё время не потянули «Нефтехимик», поэтому с реализацией у них было туго. Игра на ноль ошибок с финнами — бессмыслица изначально, они хоть как ошибутся меньше. Поэтому сейчас у нашего штаба сложнейшие сутки впереди — надо придумывать, как всё это взломать.